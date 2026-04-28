Na odboru DZ burna razprava, predlog spremembe zakona o vladi pa je podprt. Poglejte, kdo vse ga je podprl

Skupni odbor DZ je na nujni seji podprl predlog spremembe zakona o vladi, ki krči število ministrstev s sedanjih 19 na 14. Poleg predlagateljev SDS so ga podprli Demokrati Anžeta Logarja, Resnica ter NSi, SLS in Fokus. V Levici in Vesni, kjer so bili proti, so predlagali ločitev resorja za gospodarstvo in resorja za delo, kar je odbor zavrnil.

Poslanec SDS Andrej Kosi je v obrazložitvi predlagatelja zakona poudaril, da je treba vzpostaviti učinkovito strukturo ministrstev, zmanjšati stroške državne uprave in povečati njeno učinkovitost. Slovenija mora biti namreč država, »ki bo svojim državljankam in državljanom nudila kakovostne storitve«. Meni, da se bo vlada skladno s predlogom, ki predvideva manj resorjev, lažje odzivala na izzive. Povedal je, da so v naziv enega od resorjev vključili demografsko politiko, saj gre za eno najbolj pomembnih vprašanj. Kosi je sicer dodal, da je treba vlado »vzpostaviti čim prej glede na izzive, ki so pred nami«, torej gospodarsko in energetsko krizo.

Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič, kjer sicer ne nasprotujejo zmanjšanju števila resorjev, je poudarila, da ideja o zmanjšanju številu ministrstev ne pomeni nujno bolj racionalne in vitkejše države, ampak je treba biti pozoren na njihovo vsebino. Še posebej problematična je po njihovem mnenju združitev resorja za gospodarstvo in resorja za delo. »Predlog, ki ga imamo, je videti kot projekt razgradnje socialne države in žal podrejanja javnega interesa interesom kapitala,« je poudarila poslanka. Tudi zato so v poslanski skupini Levica in Vesna predlagali dopolnilo k predlogu, v katerem bi ohranili ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za gospodarstvo in šport, kar so člani odbora zavrnili.

Demokrati verjamejo v vitko državo

Poslanka NSi, SLS, Fokus Iva Dimic je predlog spremembe zakona podprla. Meni, da sta trg dela in gospodarska politika močno povezana. Če bi jih še naprej vodili na dveh resorjih, po njenih besedah ne bi uredili priseljevanja delovne sile, poklicnega izobraževanja, zaposlovanja, pa tudi regionalnega razvoja. Tudi Demokrati Anžeta Logarja predlog podpirajo, saj verjamejo v vitko državo. Poslanka Barbara Levstik Šega je dejala, da pravice delavcev niso odvisne od organizacijske sheme vlade, ampak od zakonodaje in politične volje. »Združevanje je lahko celo prednost,« je ocenila. Socialna politika in delo morata namreč po njenih besedah sodelovati.

Več zadržkov do predloga spremembe zakona so imeli v Svobodi, kjer predlogu danes niso nasprotovali, saj ima po njihovem mnenju bodoča koalicija pravico, da oblikuje ministrstva tako, kot meni, da bodo najbolje funkcionirala. Poslanko Svobode Tamaro Kozlovič je med drugim zmotila združitev ministrstva za javno upravo in ministrstva za notranje zadeve. Kot je dejala, »gre za konflikt dveh institucionalnih kultur, torej varnostno represivnega dela in na drugi strani javne uprave, ki bi morala delati, pojasnjevati, pomagati ljudem in slediti logiki storitev«. Kozlovič ima tudi pomisleke pri združitvi ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kar je podkrepila tudi z mnenjem koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Kritična je bila tudi do predlaganega ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve.

Kokot verjame v več milijonov evrov prihrankov na leto

Poslanka Resnice Katja Kokot pa je ocenila, da bi država lahko z manj resorji prihranila več milijonov evrov na leto. To je še posebno pomembno, saj se država zadolžuje. »Kdo to plača? Ljudje to plačajo, z davki in prispevki, ki se jim nekontrolirano dvigujejo,« je poudarila poslanka.

Na odboru se je sicer večkrat vnela burna razprava. Poslanci SDS so vladi, ki opravlja tekoče posle, očitali vrsto napak, med drugim kršitev socialnega dialoga, spodletelo reformo dolgotrajne oskrbe in nespoštovanje zakonodaje. Več poslancev je v razpravi na račun kolegov izreklo različne zbadljivke. Levica in Vesna sta vložili tudi dopolnilo za ohranitev ministrstva za solidarno prihodnost, kar so člani odbora prav tako zavrnili.