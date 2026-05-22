  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ALTERNATIVNI PRISTOPI

Na operacijo brez anestezije? V Sloveniji že izvedli operacijo samo s pomočjo hipnoze, v tujini vse več zanimanja za takšne pristope

Poleg kirurgije hipnozo uporabljajo tudi pri porodih, v zobozdravstvu in pri otrocih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Prof. dr. Uroš Ahčan. FOTO: Osebni arhiv 

Prof. dr. Uroš Ahčan. FOTO: Osebni arhiv 

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Prof. dr. Uroš Ahčan. FOTO: Osebni arhiv 
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 22. 5. 2026 | 19:57
 22. 5. 2026 | 19:57
5:37
A+A-

Hipnoza je bila dolgo umeščena na rob medicinske prakse, danes pa se vse pogosteje uveljavlja kot dopolnilna metoda pri obravnavi pacientov. Njena uporaba sega od zmanjševanja bolečine in tesnobe do podpore pri zahtevnejših medicinskih posegih. Čeprav še vedno ne predstavlja nadomestila za klasično anestezijo, posamezni primeri iz prakse – tudi v Sloveniji – kažejo, da lahko v določenih okoliščinah odpre povsem nove pristope k zdravljenju.

Na kliniki Juventina potrjujejo, da je bil eden takšnih primerov izveden tudi pri nas, pri čemer je poseg vodila kirurška ekipa pod vodstvom prof. dr. Uroša Ahčana, hipnozo pa je izvajal terapevt medicinske hipnoze Mitja Perat; pacient je bil dr. Sredinšek, specialist anesteziologije. »Poseg je bil izveden brez anestezije, zgolj v hipnozi.« Med operacijo so potekali vsi standardni nadzorni postopki, ki sicer spremljajo anestezijo. »Kljub dejstvu, da bolnik ni dobil klasične anestezije, so bili vsi spremljani parametri primerni.« Kirurški poseg je vključeval odstranitev kožne tvorbe na obrazu, z vsemi običajnimi fazami operacije – od izreza tkiva do šivanja. Posebnost je bila tudi v tem, da je bil pacient zdravnik anesteziolog, kar je dodatno zaznamovalo strokovni okvir posega. »S posegom pa smo želeli pokazati možnosti uporabe hipnoze pri kirurških posegih.«

Prof. dr. Uroš Ahčan. FOTO: Osebni arhiv 
Prof. dr. Uroš Ahčan. FOTO: Osebni arhiv 

Projekt, izveden v okviru interdisciplinarne raziskovalne skupine, je bil prvi tak primer v Sloveniji in je po oceni sodelujočih odprl prostor za nadaljnje raziskave. »Z uspešno opravljeno prvo operacijo pod hipnozo smo dosegli nov mejnik v slovenskem zdravstvu in odprli nove možnosti za poglobljene raziskave.« Čeprav so podobni primeri v strokovni literaturi že opisani, ostajajo redki in zahtevajo strogo nadzorovane pogoje. Odzivi stroke so bili tudi v tem primeru različni, od podpore do previdnosti, kar odraža širši odnos do vključevanja hipnoze v klinično prakso.

Hipnoza pozitivno vpliva tudi na slabost in bruhanje 

V sodobni medicini se hipnoza najpogosteje uporablja kot podporna metoda, zlasti v obdobju priprave na poseg in okrevanja po njem. Njena vrednost se kaže predvsem v vplivu na pacientovo doživljanje bolečine in stresa. »Danes se hipnoza večinoma ne uporablja, kot zamenjava klasični anesteziji, pač pa kot tako imenovana perioperativna hipnoza, ki zmanjšuje tesnobo, strah in bolečino.« Učinki se lahko kažejo tudi po operaciji. »Pozitivno vpliva tudi na pooperativno slabost in bruhanje.« V mednarodnem prostoru se vse pogosteje uporablja pristop, ki združuje hipnozo in klasične metode. »Takšna kombinacija zmanjša tesnobo in količino anestetikov, zmanjša tudi tveganje za zaplete, potrebo po zdravilih proti bolečinam po operaciji in skrajša čas okrevanja.« Gre za tako imenovano hipno-sedacijo, ki jo v nekaterih okoljih že vključujejo v standardne postopke, predvsem pri manjših posegih.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Uporaba hipnoze pa presega kirurške okvirje. V porodništvu je znana kot ena izmed metod za obvladovanje porodne bolečine, kjer nekatere nosečnice s pomočjo tehnik sproščanja in usmerjene pozornosti lažje nadzorujejo potek poroda. V zobozdravstvu in pediatriji pomaga zmanjševati strah, kar lahko izboljša sodelovanje pacientov in potek obravnave. V psihoterapiji se uporablja pri obvladovanju kronične bolečine, anksioznosti, fobij in nekaterih vedenjskih motenj. Kljub temu ostajajo pomembne omejitve. »Osebna pozornost velja tudi dobri izbiri bolnikov, saj za tovrsten pristop niso primerni vsi pacienti.« Učinkovitost hipnoze je odvisna od posameznikove dovzetnosti, zaupanja in sposobnosti vstopa v stanje globoke osredotočenosti. Prav tako mora biti zagotovljena popolna medicinska varnost. »Takšna praksa je varna in primerna v primerih, da so vsi, ki sodelujejo pri posegih, strokovno izobraženi in da je zagotovljen monitoring in tudi vsi morebitni ukrepi v primeru zapletov.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Raziskave v zadnjih letih dodatno potrjujejo, da hipnoza ni zgolj subjektivna izkušnja, temveč ima merljive učinke na delovanje možganov. Slikovne metode kažejo, da se med hipnotičnim stanjem spreminja aktivnost v delih možganov, povezanih z zaznavanjem bolečine, pozornostjo in čustvi. Prav ta nevrofiziološka podlaga pojasnjuje, zakaj lahko pri nekaterih posameznikih pomembno vpliva na doživljanje telesnih občutkov. Hipnoza tako v medicini postopoma pridobiva bolj jasno opredeljeno mesto – ne kot alternativa, temveč kot dopolnilo, ki lahko v pravih okoliščinah izboljša izkušnjo pacienta in potek zdravljenja. 

KAJ JE HIPNOZA? 

Hipnoza je stanje globoke sproščenosti in hkrati povečane osredotočenosti, v katerem je posameznik bolj dovzeten za sugestije. Ne gre za spanje ali izgubo nadzora, saj oseba ves čas ostaja zavestna in sodelujoča.

V medicini se uporablja kot dopolnilna metoda za zmanjševanje bolečine, tesnobe in stresa. Deluje tako, da vpliva na zaznavanje dražljajev v možganih, tudi bolečine. Najpogosteje jo vključujejo pri pripravi na posege, v zobozdravstvu, pri porodih ter pri obvladovanju kroničnih težav, vendar ni primerna za vse paciente in ne nadomešča klasičnega zdravljenja.

Več iz teme

medicinska hipnozahipnozazdravstvooperacijamedicina
ZADNJE NOVICE
20:15
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ta znamenja vas bodo po izdaji izbrisala iz svojega življenja

Horoskop razkriva, katera znamenja najdlje kuhajo zamere.
22. 5. 2026 | 20:15
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
USODNA LJUBEZEN

Psiholog razkriva: Romantična kemija vodi naravnost v toksičen odnos

Močna kemija ob prvem srečanju ni vedno dober znak. Ameriški strokovnjak za odnose razkriva, zakaj bi morali biti z ljudmi, ki v nas vzbudijo iskrice, previdni.
Barbara Kotnik22. 5. 2026 | 20:00
19:57
Novice  |  Slovenija
ALTERNATIVNI PRISTOPI

Na operacijo brez anestezije? V Sloveniji že izvedli operacijo samo s pomočjo hipnoze, v tujini vse več zanimanja za takšne pristope

Poleg kirurgije hipnozo uporabljajo tudi pri porodih, v zobozdravstvu in pri otrocih.
Kaja Grozina22. 5. 2026 | 19:57
19:41
Bulvar  |  Zanimivosti
POKVARJENO?

Posnetek vznemiril potrošnike: »Kakšno mleko je to?!« (VIDEO)

Posnetek je sprožil številne komentarje.
22. 5. 2026 | 19:41
19:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
DVE NESREČI

Motorist v avto, z njim je hudo

Policisti PP Bovec obravnavajo nesrečo s pobegom.
22. 5. 2026 | 19:13
19:07
Novice  |  Slovenija
ZAŽELELA USPEŠNO DELO ZA DOBROBIT SLOVENIJE

Pirc Musarjeva čestitala Janši: »Od nove vlade pričakujem ...«

Nataša Pirc Musar čestitala Janši in novi vladi poslala jasno sporočilo. Janša prejema čestitke tudi iz tujine.
22. 5. 2026 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki