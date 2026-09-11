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PREBAVNE TEŽAVE

Na OŠ Koseze danes odsotnih kar 508 otrok, dodatno zbolelo pet učiteljev

Danes na OŠ Koseze manjka približno 200 otrok več kot včeraj, ravnateljica pa pravi, da so nekateri doma ostali preventivno. Dodatno je zbolelo pet učiteljev.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
Nina Čakarić
 11. 9. 2026 | 10:04
 11. 9. 2026 | 11:48
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Po množičnem pojavu prebavnih težav na ljubljanski Osnovni šoli Koseze se razmere še niso povsem umirile. V četrtek je bilo od pouka odsotnih 309 otrok, številni zaradi prebavnih težav, danes pa je odsotnih še več. Na šoli je prisotnih le 200 učencev, je za Slovenske novice povedala ravnateljica Lorieta Pečoler. Nekaj otrok je zbolelo na novo, velika večina danes odsotnih pa je po njenih besedah ostala doma preventivno.

Od 708 vpisanih učencev je tako odsotnih kar 508 oziroma skoraj 72 odstotkov vseh šolarjev. V četrtek je bilo od pouka odsotnih 309 otrok. »Danes je v šoli prisotnih 200 učencev, vpisanih imamo 708 otrok. Nekaj jih je dodatno zbolelo, velika večina pa je ostala doma iz preventivnih razlogov, kar je tudi razumljivo in pričakovano,« nam je odgovorila ravnateljica.

Za previdnost imajo nekateri starši še dodaten razlog. Dva oddelka osmih razredov namreč prihodnji teden odhajata na tabor. »Res si želimo, da se ga udeležijo vsi. Taborov se učenci veselijo in pomenijo dodatni socializacijski vidik za učence,« je pojasnila ravnateljica.

Kljub številnim odsotnostim pouk poteka

Odsotnosti so tudi med zaposlenimi. »Kljub vsemu pouk poteka normalno, je pa prilagojen situaciji po razredih. Dodatno manjka pet učiteljev, vendar smo pouk z nadomeščanji normalno organizirali,« je sporočila Pečolerjeva.

Spremenjena je tudi organizacija prehrane. Učenci, ki so danes prišli v šolo, so za malico dobili pakirano hrano, za kosilo pa bodo prejeli tako imenovane lunch pakete. Organizirana je tudi popoldanska malica.

Razkužili sanitarije, klopi, stole in igrače

Na šoli medtem nadaljujejo ukrepe za preprečevanje morebitnega širjenja okužbe. Čistilke so že v četrtek temeljito razkužile sanitarije, klopi in stole, razkužili so tudi igrače. »Skrbimo za redno higieno rok in površin,« je poudarila ravnateljica. Razkuževanje kuhinje še poteka.

Na rezultate odvzetih vzorcev vode na šoli še čakajo.

Preliminarni podatki kažejo na norovirozo

Prva obvestila staršev o prebavnih težavah otrok je šola prejela v sredo zvečer. Ko so v četrtek ugotovili, da je odsotnih 309 otrok, so obvestili pediatrinjo in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na šoli so bili tudi predstavniki pristojnih služb.

Z NIJZ so nato sporočili, da preliminarni rezultati obravnave kažejo na norovirozo, nalezljivo črevesno bolezen. Maja Sočan z NIJZ je pojasnila, da se norovirusi zelo hitro prenašajo med ljudmi, okužba pa se lahko širi tudi prek onesnaženih živil, vode in površin. Izvor obolenj in povzročitelj za zdaj še nista dokončno ugotovljena.

NIJZ zato poziva k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. Bolni otroci ne sodijo v šolo, po prenehanju težav pa naj bi pred vrnitvijo v kolektiv počakali 48 ur.

Na OŠ Koseze so preventivno odvzeli vzorce vode ter začeli razkuževati kuhinjo in druge prostore. Rezultatov vzorčenja vode ravnateljica danes dopoldne še ni prejela.

Eden od staršev OŠ Koseze nam je povedal tudi, da naj bi se zdravstvene težave pojavljale med otroki, ki obiskujejo novo stavbo OŠ Koseze, ne pa stare. Po njegovih besedah bi moral biti v novi stavbi tudi roditeljski sestanek, vendar so ga zaradi trenutnih razmer prestavili v staro stavbo.

Podobne zdravstvene težave so zaznali tudi na OŠ Božidarja Jakca, kjer je bilo v četrtek odsotnih 156 otrok, čeprav vsi niso manjkali zaradi prebavnih težav. Tudi tam so pristojni odvzeli vzorce hrane in vode. Ravnateljica Elvira Sušec je za 24ur pojasnila, da njihova šola kuha tudi za sosednjo OŠ Karla Destovnika, tam pa podobnih težav niso zaznali.

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