Na Otoku ljubezni predstavili razpršeni muzej mlinov

V okviru mednarodnega projekta Od mlina do mlina, ki se izvaja v čezmejnem programu Interreg Slovenija–Madžarska, so na Otoku ljubezni na reki Muri v Ižakovcih predstavili novoustanovljeni razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske. Na slavnostni razglasitvi Razpršenega muzeja mlinov Slovenije in Madžarske smo med drugim izvedeli, da je v projekt vključenih trinajst mlinov iz obeh držav – pet iz Madžarske in osem iz Slovenije. Gre za pomemben mejnik na področju ohranjanja kulturno-tehnične dediščine in razvoja čezmejnega sodelovanja med obema državama.

Res impresivna pobuda za našo regijo.

V omenjenem projektu se torej povezuje 13 mlinov iz obeh držav, ki bodo s skupnimi aktivnostmi prispevali k večji prepoznavnosti mlinarske dediščine ter razvoju turistične ponudbe. Nadaljnje aktivnosti na področju varovanja kulturno-tehnične dediščine, razvoja novih vsebin ter promocije turistične ponudbe, povezane z mlinarstvom v širšem čezmejnem prostoru, bo usklajevalo Društvo Razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske, ki se je predstavilo na dogodku v Ižakovcih. Njihov cilj je predvsem povečati prepoznavnost mlinov ter privabiti k mlinom čim več obiskovalcev iz obeh držav in od drugod. Na dogodku smo spoznali vodstvo društva, ki je zbranim predstavilo svoje načrte in usmeritve za prihodnost. Dogajanje je obogatil spremljajoči program.

V razpršenem muzeju mlinov so Kolenkov mlin iz Gornje Bistrice, Pütarjev mlin iz Dolnjih Slavečev, mlin na Muri iz Ižakovcev, Žido-Lenaršičev mlin iz Markovcev, Babičev mlin iz Veržeja, Dajčev mlin iz Sotine, mlin iz Gornjih Slavečev, Mlina na veter Stara Gora, Šetorov mlin iz Šmartnega na Pohorju ter Slomškov mlin iz Razkrižja. Mlini so na slovesnosti prejeli tablico o članstvu v muzeju s svojo označevalno številko, tablico pa bodo namestili na vidnem mestu. Prva tablica je bila že nameščena na plavajoči mlin na reki Muri v Ižakovcih, kjer je Otok ljubezni. »Res impresivna pobuda za našo regijo. Lepo je bilo biti del tega in izkusiti, s koliko zavzetosti, srčnosti in strokovnosti se izvaja ta projekt. Razpršeni muzej mlinov ne povezuje le zgodovinske kulturne dediščine, temveč tudi ljudi in regije prek meja. Projektu želim veliko uspeha in se veselim nadaljnjega razvoja,« je dejal eden izmed prisotnih gostov na predstavitvi zanimivega projekta.

Vsak dobi svojo tablico. FOTO: Oste Bakal