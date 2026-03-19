GASTRONOMSKA SMETANA

Na podelitvi prestižnih kulinaričnih nagrad Gault&Millau se je zgodilo nekaj posebnega (FOTO)

Prvič so podelili pet kap.
Vzdušje na kulinaričnih oskarjih je bilo, kot vedno, odlično. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel

Vzdušje na kulinaričnih oskarjih je bilo, kot vedno, odlično. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel

Jure Tomič iz brežiške Ošterije Debeluh je postal chef leta.

Jure Tomič iz brežiške Ošterije Debeluh je postal chef leta.

Chefinja Hiše Franko Ana Roš se je razveselila novega priznanja za vrhunstvo.

Chefinja Hiše Franko Ana Roš se je razveselila novega priznanja za vrhunstvo.

Gostje so se posladkali s specialitetami nagrajenih restavracij.

Gostje so se posladkali s specialitetami nagrajenih restavracij.

Še voditelj Lado Bizovičar je z veseljem preizkusil ponujene dobrote.

Še voditelj Lado Bizovičar je z veseljem preizkusil ponujene dobrote.

Francoska veleposlanica Fabienne Runyo (desno) je z Miro Šemić čestitala mlademu talentu. To je postal Jurij Daolio.

Francoska veleposlanica Fabienne Runyo (desno) je z Miro Šemić čestitala mlademu talentu. To je postal Jurij Daolio.

Nagrajenci

Nagrajenci

Tekle so solze sreče.

Tekle so solze sreče.

Restavracija Pavus Marka Pavčnika je prejela štiri kape.

Restavracija Pavus Marka Pavčnika je prejela štiri kape.

Mag. Maja Pak Olaj, direktorica STO, je podelila nagrado chefu prihodnosti.

Mag. Maja Pak Olaj, direktorica STO, je podelila nagrado chefu prihodnosti.

Vzdušje na kulinaričnih oskarjih je bilo, kot vedno, odlično. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel
Jure Tomič iz brežiške Ošterije Debeluh je postal chef leta.
Chefinja Hiše Franko Ana Roš se je razveselila novega priznanja za vrhunstvo.
Gostje so se posladkali s specialitetami nagrajenih restavracij.
Še voditelj Lado Bizovičar je z veseljem preizkusil ponujene dobrote.
Francoska veleposlanica Fabienne Runyo (desno) je z Miro Šemić čestitala mlademu talentu. To je postal Jurij Daolio.
Nagrajenci
Tekle so solze sreče.
Restavracija Pavus Marka Pavčnika je prejela štiri kape.
Mag. Maja Pak Olaj, direktorica STO, je podelila nagrado chefu prihodnosti.
Ajda Janovsky
 19. 3. 2026 | 07:10
3:59
A+A-

»Če bi se ta oder vdrl, bi Slovenci jedli le še krompir v oblicah,« se je v torek zvečer na odru Festivalne dvorane v Ljubljani pošalil voditelj Lado Bizovičar. V tej šali je bilo več kot le zrno resnice, saj so mu tam družbo delali vsi letošnji dobitniki prestižnih kulinaričnih nagrad Gault&Millau Slovenija. Podelitev, ki nosi ime enega najvplivnejših mednarodnih vodnikov po svetu gastronomije, je pri nas potekala že osmič. Letošnja podelitev priznanj, ki jim nekateri pravijo kar kulinarični oskarji, je bila nekaj posebnega. Čeprav je bila večina dobitnikov značilnih rumenih plaket dobro znanih, so se med njimi znašli tudi mnogi novinci. Žebljico na glavico je zadela direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić, ko je dejala, da smo Slovenci lahko na naše kuharje resnično ponosni, saj tako kot slovenski športniki delajo čudeže.

Poleg kar 51 dobitnikov treh (odlično oceno jih je prejelo 36) ali štirih kap (vrhunsko oceno je dobilo 14 restavracij) smo letos v Sloveniji dobili še prvega dobitnika petih kap, ki pomenijo presežek v kvaliteti. Prejela jih je Hiša Franko iz Kobarida, ki deluje pod taktirko najslavnejše slovenske kuharice Ane Roš. »Pet kap je enako kot štiri Michelinove zvezdice, kar pomeni, da samo upaš, da ne boš naredil koraka nazaj, ampak samo naprej,« je bila skromna dobitnica petih kap, Roševa, še vedno presenečena zaradi nagrade.

Jure Tomič iz brežiške Ošterije Debeluh je postal chef leta.
Jure Tomič iz brežiške Ošterije Debeluh je postal chef leta.
Chefinja Hiše Franko Ana Roš se je razveselila novega priznanja za vrhunstvo.
Chefinja Hiše Franko Ana Roš se je razveselila novega priznanja za vrhunstvo.

»Pomembno je, da so gostje zadovoljni. In to je tisti fokus, ki ga imamo v življenju,« pa nam je zaupal Ago Špacapan iz Špacapanove hiše v Komnu, ki je prejela tri kape. Kot običajno so na dogodku poleg kap podelili še nekaj posebnih nagrad. Simona Česen je prejela naziv najboljša sommelierka, chef prihodnosti pa je postal Davor Arnautović iz Vile Muhr v Bohinju. »Pojdite tja jest, ker je res vrhunsko,« nam je obisk bohinjske gostilne, ki je prejela štiri kape, priporočil Bojan Cvjetićanin iz skupine Joker Out.

Dogodek je združil vso slovensko gastronomsko smetano

Z nazivom chefinja moderne tradicije se po novem ponaša Martina Breznik iz Hiše Raduha v Lučah. Mladi talent je postal Jurij Daolio z Doppler Estate iz Kozjaka nad Pesnico. Sladkosnedim so predstavili najboljšo slaščičarno, Lolito iz Ljubljane. Za najboljši POP je poskrbela Vinoteka Movia iz Ljubljane. Laskavi naziv chef leta je romal v roke znanega mojstra dobrot iz Brežic, Jureta Tomiča iz Ošterije Debeluh.

Gostje so se posladkali s specialitetami nagrajenih restavracij.
Gostje so se posladkali s specialitetami nagrajenih restavracij.
Še voditelj Lado Bizovičar je z veseljem preizkusil ponujene dobrote.
Še voditelj Lado Bizovičar je z veseljem preizkusil ponujene dobrote.

Kar 36 restavracij je prejelo tri kape, 14 štiri, ena pa jih je dobila pet.

»Gault&Millau je eden vodilnih svetovnih kulinaričnih vodnikov, ki pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti gastronomije in umestitvi destinacij na globalni kulinarični zemljevid. Tudi v Sloveniji spodbuja ustvarjalnost, dvig kakovosti in razvoj novih talentov ter nam prek medijskih in digitalnih objav pomaga dosegati milijonsko občinstvo na ključnih trgih,« je ob čestitkah nagrajencem strnila mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, ki je glavni partner Gault&Millau Slovenija.

Francoska veleposlanica Fabienne Runyo (desno) je z Miro Šemić čestitala mlademu talentu. To je postal Jurij Daolio.
Francoska veleposlanica Fabienne Runyo (desno) je z Miro Šemić čestitala mlademu talentu. To je postal Jurij Daolio.
Nagrajenci
Nagrajenci

Podelitve kulinaričnih nagrad sta se udeležila tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter veleposlanica Francoske republike v Sloveniji Fabienne Runyo. Med obiskovalci je bilo opaziti tudi nekaj znanih obrazov iz sveta glasbe in gledališča.

Tekle so solze sreče.
Tekle so solze sreče.
Restavracija Pavus Marka Pavčnika je prejela štiri kape.
Restavracija Pavus Marka Pavčnika je prejela štiri kape.

Kot se spodobi za dogodek, ki je združil vso slovensko gastronomsko smetano, so gostom stregli najbolj izborne jedi in pijače nagrajenih restavracij. Med drugim so se lahko prepričali o božanskem zlitju okusov kostnega mozga z jabolčnim čatnijem, odlebdeli v kulinarična nebesa z govejim tatarom z gosjimi jetri in rdečim zeljem ter sladko grešili z limoninim musom s kokosovim nadevom.

Mag. Maja Pak Olaj, direktorica STO, je podelila nagrado chefu prihodnosti.
Mag. Maja Pak Olaj, direktorica STO, je podelila nagrado chefu prihodnosti.

Pet kap je enako kot štiri Michelinove zvezdice, kar pomeni, da samo upaš, da ne boš naredil koraka nazaj, ampak samo naprej.

Več iz teme

nagradakulinarikaSlovenijagastronomijachefpodelitevhranapriznanjeGault &amp; Millau
ZADNJE NOVICE
07:51
Novice  |  Slovenija
POD SOJEM ŽAROMETOV

Jezus bo letos tudi zapel, Ribniški pasijon bo znova zasijal v grajskem ambientu (FOTO)

Pri lanski uprizoritvi še posebna svetloba na nebu.
Milan Glavonjić19. 3. 2026 | 07:51
07:40
Novice  |  Svet
ZA ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

Strožja pravila, z Everesta tudi z iztrebki

Letos so pristojbino zvišali z 9500 na 13.000 evrov in poostrili pravila glede odpadkov. Alpinisti, ki pred sezono poskrbijo za varne poti, v teh dneh že začeli svoje delo.
19. 3. 2026 | 07:40
07:31
Šport  |  Tekme
HOKEJ

Hokejska pravljica se je vrnila v Tivoli! Lahko pričakujemo nepričakovane stvari

Olimpija vodi z Bolzanom v zmagah s 3:1. Trenerja Cooperja navdušili igra in navijači.
Siniša Uroševič19. 3. 2026 | 07:31
07:19
Novice  |  Slovenija
ZRAVI GOZDOVI

Za zdrav slovenski gozd: odprli Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

V gozdovih bo manj smreke, več pa bora in plemenitih listavcev.
Drago Perko19. 3. 2026 | 07:19
07:11
Novice  |  Slovenija
ZAUPANJE V PRAVNO DRŽAVO

Robert Golob: »V Sloveniji ni nedotakljivih. Nihče ni nedotakljiv«

Premier je na nedavnem soočenju z Janezom Janšo izpostavil popolno zaupanje v mehanizme pravne države in napovedal, da bodo tisti očitki, izrečeni v prisluhih, ki so vredni pozornosti policije, tožilstva in sodišč, dobili sodni epilog.
19. 3. 2026 | 07:11
07:10
Novice  |  Slovenija
GASTRONOMSKA SMETANA

Na podelitvi prestižnih kulinaričnih nagrad Gault&Millau se je zgodilo nekaj posebnega (FOTO)

Prvič so podelili pet kap.
Ajda Janovsky19. 3. 2026 | 07:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
