»Če bi se ta oder vdrl, bi Slovenci jedli le še krompir v oblicah,« se je v torek zvečer na odru Festivalne dvorane v Ljubljani pošalil voditelj Lado Bizovičar. V tej šali je bilo več kot le zrno resnice, saj so mu tam družbo delali vsi letošnji dobitniki prestižnih kulinaričnih nagrad Gault&Millau Slovenija. Podelitev, ki nosi ime enega najvplivnejših mednarodnih vodnikov po svetu gastronomije, je pri nas potekala že osmič. Letošnja podelitev priznanj, ki jim nekateri pravijo kar kulinarični oskarji, je bila nekaj posebnega. Čeprav je bila večina dobitnikov značilnih rumenih plaket dobro znanih, so se med njimi znašli tudi mnogi novinci. Žebljico na glavico je zadela direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić, ko je dejala, da smo Slovenci lahko na naše kuharje resnično ponosni, saj tako kot slovenski športniki delajo čudeže.

Poleg kar 51 dobitnikov treh (odlično oceno jih je prejelo 36) ali štirih kap (vrhunsko oceno je dobilo 14 restavracij) smo letos v Sloveniji dobili še prvega dobitnika petih kap, ki pomenijo presežek v kvaliteti. Prejela jih je Hiša Franko iz Kobarida, ki deluje pod taktirko najslavnejše slovenske kuharice Ane Roš. »Pet kap je enako kot štiri Michelinove zvezdice, kar pomeni, da samo upaš, da ne boš naredil koraka nazaj, ampak samo naprej,« je bila skromna dobitnica petih kap, Roševa, še vedno presenečena zaradi nagrade.

»Pomembno je, da so gostje zadovoljni. In to je tisti fokus, ki ga imamo v življenju,« pa nam je zaupal Ago Špacapan iz Špacapanove hiše v Komnu, ki je prejela tri kape. Kot običajno so na dogodku poleg kap podelili še nekaj posebnih nagrad. Simona Česen je prejela naziv najboljša sommelierka, chef prihodnosti pa je postal Davor Arnautović iz Vile Muhr v Bohinju. »Pojdite tja jest, ker je res vrhunsko,« nam je obisk bohinjske gostilne, ki je prejela štiri kape, priporočil Bojan Cvjetićanin iz skupine Joker Out.

Dogodek je združil vso slovensko gastronomsko smetano

Z nazivom chefinja moderne tradicije se po novem ponaša Martina Breznik iz Hiše Raduha v Lučah. Mladi talent je postal Jurij Daolio z Doppler Estate iz Kozjaka nad Pesnico. Sladkosnedim so predstavili najboljšo slaščičarno, Lolito iz Ljubljane. Za najboljši POP je poskrbela Vinoteka Movia iz Ljubljane. Laskavi naziv chef leta je romal v roke znanega mojstra dobrot iz Brežic, Jureta Tomiča iz Ošterije Debeluh.

»Gault&Millau je eden vodilnih svetovnih kulinaričnih vodnikov, ki pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti gastronomije in umestitvi destinacij na globalni kulinarični zemljevid. Tudi v Sloveniji spodbuja ustvarjalnost, dvig kakovosti in razvoj novih talentov ter nam prek medijskih in digitalnih objav pomaga dosegati milijonsko občinstvo na ključnih trgih,« je ob čestitkah nagrajencem strnila mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, ki je glavni partner Gault&Millau Slovenija.

Francoska veleposlanica Fabienne Runyo (desno) je z Miro Šemić čestitala mlademu talentu. To je postal Jurij Daolio.

Nagrajenci

Podelitve kulinaričnih nagrad sta se udeležila tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter veleposlanica Francoske republike v Sloveniji Fabienne Runyo. Med obiskovalci je bilo opaziti tudi nekaj znanih obrazov iz sveta glasbe in gledališča.

Restavracija Pavus Marka Pavčnika je prejela štiri kape.

Kot se spodobi za dogodek, ki je združil vso slovensko gastronomsko smetano, so gostom stregli najbolj izborne jedi in pijače nagrajenih restavracij. Med drugim so se lahko prepričali o božanskem zlitju okusov kostnega mozga z jabolčnim čatnijem, odlebdeli v kulinarična nebesa z govejim tatarom z gosjimi jetri in rdečim zeljem ter sladko grešili z limoninim musom s kokosovim nadevom.

Mag. Maja Pak Olaj, direktorica STO, je podelila nagrado chefu prihodnosti.