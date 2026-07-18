Na pogorišču kmetije Bukovnik že raste nova domačija: dobri ljudje vračajo upanje pod Raduho (FOTO)

POMOČ

Ošepovi hvaležni za vso pomoč, jutri tudi dobrodelni koncert.

Na pogorišču kmetije Bukovnik pod Raduho tudi tri tedne po požaru še vedno diši po požganem. A to je razen nekaj kupov ožganega lesa, napol pogorele stanovanjske hiše in črne zemlje, ki se še vedno dviguje od tal, na prvi pogled edino, kar spominja na tisti strašni dan, ko je najvišje ležečo slovensko kmetijo zajel požar. Ta je uničil skoraj vse, kar so pridne roke ustvarjale desetletja: poleg ostrešja stanovanjske hiše tudi vsa gospodarska poslopja, živino in mehanizacijo. Namesto grozljive tesnobe, ki je prve dni visela nad pogorelo domačijo, med našim obiskom odmeva ropot bagrov in ...