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Na polju znamenje stoji

Vaščani s skupnimi močmi obnovili Patečo kapelico sv. Kozme in Damjana. Spomenik so tudi dvignili in obrnili za 180 stopinj, da je vhod pri cesti.
Gregor Pintar je kronološko opisal potek obnove.

Gregor Pintar je kronološko opisal potek obnove.

Jože Koželj, po domače Pateč, je hvaležen za opravljeno delo.

Jože Koželj, po domače Pateč, je hvaležen za opravljeno delo.

Notranjost krasijo trije obnovljeni kipi.

Notranjost krasijo trije obnovljeni kipi.

Obnovljena Pateča kapelica v vsej svoji lepoti leži ob glavni cesti Bič–Žužemberk.

Obnovljena Pateča kapelica v vsej svoji lepoti leži ob glavni cesti Bič–Žužemberk.

Blagoslov je opravil župnik Janez Jeromen. FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Blagoslov je opravil župnik Janez Jeromen. FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Gregor Pintar je kronološko opisal potek obnove.
Jože Koželj, po domače Pateč, je hvaležen za opravljeno delo.
Notranjost krasijo trije obnovljeni kipi.
Obnovljena Pateča kapelica v vsej svoji lepoti leži ob glavni cesti Bič–Žužemberk.
Blagoslov je opravil župnik Janez Jeromen. FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič
Slavko Mirtič
 5. 10. 2026 | 09:10
3:53
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Kapelice in znamenja so pomemben del naše kulture in krajine. Priče desetletij in stoletij naše zgodovine določajo meje ter so kraj ozdravitev in zahval za srečno vrnitev iz vojn, kar daje našim vasem poseben čar.

Pomembno zgodbo piše tudi Pateča kapelica sv. Kozme in Damjana v vasi Replje v trebanjski občini. Postavili so jo ob nekdanji stari cesti, ki je vodila od Biča do vasi Replje in naprej, spodbujala je k pobožnemu razmišljanju in molitvi. Čeprav se je med ljudmi in v ljudskem izročilu o njeni postavitvi skozi desetletja spisalo več zgodb, je gotovo točna tista, ki jo je zapisal tedanji župnik Josip Podobnik. Kot župnijski upravitelj župnije Sela pri Šumberku je 10. avgusta 1907 poslal prošnjo takratnemu knezoškofu Antonu Bonaventuri Jegliču na Ordinarijat: »Prečastiti ordinarjat! Prosim za milostno podelitev pooblastila, da smem blagosloviti poljsko kapelico, katero je Anton Perpar, samski fant iz Repelj št. 3 selanske župnije, z lastnim premoženjem sezidal v čast sv. Kozme in Damijana, na posestvu svojega brata Janeza. Ustanoviti hoče tudi glavnico 200K za vedno ohranitev kapelice. Prosim tudi mi dat navodilo, ali se pri blagoslavljanju kapelice razen obrazca Vl. ljub. rituala, rabi še kateri drugi obrazec ali ne. Z globokim spoštovanjem ponižno vdani, Josip Podlipnik, žup. upravitelj.«

35 ton

je težka kapelica.

Jože Koželj, po domače Pateč, je hvaležen za opravljeno delo.
Jože Koželj, po domače Pateč, je hvaležen za opravljeno delo.

Med kostanjema

Po vseh letih in dveh vojnah je kapelico načel zob časa. Vaščani vasi Replje, Vrtač in Volčjih Jam so stopili skupaj, med njimi sta bila izjemna organizatorja, soseda v vasi Replje, Gregor Pintar in Jože Koželj, lastnik zemljišča, na kateri med kostanjema stoji zdaj obnovljena kapelica. Že leta 2000 so se dogovorili za obnovo na kvadratnem tlorisu pozidane stavbe s polnimi stenami na treh straneh, spredaj zaprte z vrati s kamnitim pragom, na katerem je napis Skozi križ in trpljenje se pride v življenje. Oblika strehe je dvokapna in prekrita z opeko. V notranjosti kraljujejo trije kipi z Jezusom Kristusom in svetnikoma Kozme in Damijana, ki so ju najprej obnovili; za vse tri je poskrbel danes pokojni Jože Hribar. »Leta 2020 smo opravili sondiranje kapelice, jo statično okrepili, izvedli izkop in injektiranje temeljev, obrez ter kapelico, težko kar 35 ton, s posebnim dvigalom dvignili in jo obrnili za 180 stopinj z vhodom proti glavni cesti,« je zahteven gradbeni poseg opisal Gregor Pintar, hvaležen vsem vaščanom, obrtnikom in podjetnikom, ki so v naslednjih nekaj letih pomagali in s skupnimi močmi poskrbeli za obnovo dragocene dediščine prednikov.

»Lahko da se je tukaj zgodilo čudežno ozdravljenje.«

Slovesen blagoslov je opravil župnik Janez Jeromen, ki vodi župniji Veliki Gaber in Sela pri Šumberku. »Predniki so bili ljudje, kot smo mi. So imeli radosti in težave, kakor jih imamo tudi mi. Odlikovala pa jih je zvestoba Bogu, živeli in uresničevali so Jezusov evangelij. Tudi sveti Kozma in Damijan sta šla po tej poti. Zdravila sta brezplačno, zato so naši predniki zaupali v njuno priprošnjo, posebej za zdravje. Lahko da se je tukaj zgodilo čudežno ozdravljenje ali pa je bila kapelica sezidana kot prošnja za zdravje,« je še povedal župnik Jeromen.

Slovesnost so obogatile Katja Peternelj na orglah ter devetletna Mija Koželj in Marinka Rus, ki sta brali berilo in zahvale, vaščani pa so poskrbeli za izdatno pogostitev.

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