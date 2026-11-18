Ugibanja o velikih kadrovskih spremembah na POP TV so se, kot kaže, izkazala za pravilna. Dolgoletna voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar in novinar ter voditelj, ki je nazadnje delal za N1 Miha Orešnik bosta okrepila voditeljsko zasedbo osrednje informativne oddaje 24ur. Na komercialni televiziji so danes tudi uradno potrdili njun prihod. Oba izkušena televizijska obraza se novega izziva veselita, čeprav se zavedata, da stopata v velike čevlje. Oddaja dobiva tudi prenovljen studio, gledalci pa bodo lahko Orešnika v novi vlogi spremljali že ta petek.

Dolgoletnima voditeljskima paroma, Darji Zgonc in Ediju Pucerju ter Petri Kerčmar in Janiju Muhiču, pridružujeta Lesarjeva in Orešnik.

»Nuša in Miha sta kredibilna novinarja in voditelja z dolgoletnimi izkušnjami, zato verjamem, da bosta pomembna okrepitev naše voditeljske ekipe. Veseli me, da bomo ob dveh voditeljskih parih, ki jima gledalci zaupajo že vrsto let, ponudili tudi novo energijo in dinamiko,« je povedal Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa 24ur.

Za Nušo Lesar, ki je na Pro Plusu že 17 let, nova vloga pomeni pomemben karierni in osebni mejnik. Ob tem se je spomnila svojih začetkov na televiziji. »Ko sem kot 22-letnica prišla na Pro Plus, si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom nekoč vodila 24UR. Verjamem, da se trud slej ko prej obrestuje in da mi bodo vse dosedanje izkušnje pomagale pri tem novem poglavju.«

Ker se z ekipo že dobro pozna, se je ob napovedani spremembi tudi pošalila. »Z ekipo se že zelo dobro poznamo, zato upam, da me bodo pravočasno opozorili, če bom iz navade zavila v napačen studio,« je dejala. Ob tem priznava, da se novega izziva loteva z velikim spoštovanjem. »To je eden tistih izzivov, ki te v enaki meri strašijo kot navdušujejo. Veselim se, da imam priložnost stopiti v zares velike čevlje in si studio deliti z obrazi, ki jim gledalci 24ur zaupajo že 30 let.«

Lesarjeva se od oddaje Svet na Kanalu A še ne poslavlja povsem, saj bo del njene ekipe ostala še nekaj tednov.

Miha Orešnik pred kamere že ta petek

Za Miho Orešnika je prihod v oddajo 24UR tudi vrnitev v znano okolje. Pred delom na portalu N1 je namreč že ustvarjal novinarske zgodbe za Kanal A in POP TV. Orešnik se veseli predvsem ponovnega sodelovanja z nekdanjimi kolegi. »Najbolj se veselim dela z odlično ekipo 24UR, ki jo že dobro poznam. Vsi so me sprejeli izjemno lepo, še posebej dosedanji voditelji, ki so mi že ponudili pomoč in podporo. Vsak njihov nasvet bo dragocen, saj gre za izkušene profesionalce, ki v dnevne sobe gledalcev že vrsto let prinašajo kredibilne in preverjene informacije,« je povedal.

Gledalci ga bodo lahko v voditeljski vlogi prvič spremljali že ta petek, ko bo vodil oddajo 24ur zvečer.