Na portoroški plaži prod namesto mivke (FOTO)

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Za nasutje so pridobili tudi pozitivno mnenje direkcije za vode. Mivko so iz Gradeža navozili že pred približno sto leti.

Kamenčki iz Soče so dovoljeni tudi ob morju. Tako in tako jih v taki ali drugačni obliki voda prinese do morja. FOTO: Boris Šuligoj

Portoroško plažo bodo tudi letos odprli 15. junija. Uradno. Saj so jo kopalci zasedli že v prejšnjih dneh. Do odprtja bodo skušali na delu kopališča namestiti še prenosni montažni sistem, namenjen invalidom za lažji dostop v morje. 3700 kubičnih metrov soškega proda so nasuli Poudariti je treba, da so upravljavci centralne plaže v Portorožu letos poskrbeli za pomembno izboljšanje kopališča. Na tretjino od 1,1 kilometra dolge plaže so nasuli 3700 kubičnih metrov soškega proda. Večina domačinov in turistov je sicer naklonjena novosti, ki je prijaznejša do kopalcev. Obstajajo pa tudi takšni, ki ...