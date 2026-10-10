Na postaji v Divači poustvarili črn scenarij: pred 42 leti je umrlo 31 ljudi

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so na današnji regijski vaji Železniška nesreča 2026 preverile operativno delovanje ob morebitni množični nesreči v železniškem prometu. Preizkusile so, kaj narediti v primeru trka tovornega in potniškega vlaka, z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih.

Vajo je na železniški postaji v Divači dopoldne organizirala izpostava Uprave za zaščito in reševanje Postojna ob sodelovanju Slovenskih železnic, Občine Divača, Zdravstvenega doma Sežana, ekip nujne medicinske pomoči v regiji, Rdečega križa Slovenije, gasilcev iz obalno-kraške in notranjske gasilske regije, policije, Enot za hitre intervencije z informacijsko-komunikacijsko podporo in brezpilotniki, ekip za psihološko pomoč in drugih sil.

Več kot 200 udeležencev preverjalo usklajenost

»Gre za zelo zahtevno vajo, ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru, v kateri sodeluje preko 200 udeležencev. V vaji bomo iskali predvsem sinhronizacijo delovanja vseh na vaji. Pri vajah iščemo slabosti in jih nato odpravimo, da bi bila v primeru resnične potrebe pomoč še hitrejša in boljša,« je pred izvedbo vaje povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk.

Vajo sta spremljala državna sekretarka v ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Srečko Šestan. »Če bomo to znanje ustrezno prenašali in mislim, da nam to tudi dobro uspeva, bodo mlade generacije enot v sestavi civilne zaščite uspešno posredovale in pomagale ljudem tudi v prihodnje. Z vso tehniko, ki jo imate na razpolago in ki napreduje iz leta v leto, bo to še lažje izvedljivo,« je dejal Šestan.

»Nikdar se ne smemo prenehati učiti«

»Vem, da ste dobri pri tem, kar počnete, a obenem ste se zagotovo danes tudi kaj novega naučili. Nikdar se ne smemo prenehati učiti in strmeti k temu, da smo še boljši, ker le tako bomo lahko pomagali drugim. Naše prostovoljstvo in gasilstvo imata bodočnost, zato ker se našim vrstam pridružujejo mladi,« pa so organizatorji vaje povzeli besede Vide Čadonič Špelič.

V Divači se je leta 1984 zgodila najhujša železniška nesreča v Sloveniji

Curk je ob tem povedal, da so vajo načrtovali z mislijo na najhujšo železniško nesrečo v zgodovini Slovenije, ki se je na železniški postaji Divača zgodila 14. julija 1984. Takrat se je v stoječi potniški hitri vlak na relaciji Beograd-Pulj zaletel tovorni vlak. V trčenju je umrlo 31 ljudi in 34 jih je bilo ranjenih. Današnja vaja je bila tako po njegovih navedbah tudi priložnost za preverjanje pripravljenosti in sodelovanja različnih služb ter za prenos izkušenj.

V četrtek je medtem postojnska izpostava pripravila štabno vajo s simulacijo iste železniške nesreče.