Na Postojnskem bo te dni hrupno, to je razlog

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ter drugih vojaških lokacijah na Postojnskem in Pivškem potekata mednarodni vojaški vaji Clever Ferret 26 in Sokol 26. Usposabljanje bodo danes med 9.30 in 16.30 podpirala letala in helikopterji, zato bo na širšem območju Postojne bolj hrupno, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na mednarodnih vojaških vajah, ki potekata med 28. oktobrom in 14. novembrom, se usposablja okoli 750 pripadnic in pripadnikov vojsk Slovenije, Albanije, Italije in Madžarske. Namen vaj je preverjanje pripravljenosti enot za delovanje na vzhodnem krilu zavezništva ter krepitev povezljivosti med zavezniškimi in partnerskimi vojskami, so sporočili z ministrstva. Usposabljanje bodo nad osrednjim vadiščem Slovenske vojske Postojna podpirala letala in helikopterji.

Še naslednji teden

Danes bo med 9.30 in 16.30 potekal prelet helikopterja Slovenske vojske, med 10. in 12. uro pa tudi prelet letal Eurofighter italijanske vojske. V prihodnjem tednu pa bo 10. novembra med 9. in 12. uro potekal prelet in bojno delovanje letal Eurofighter, ki se bo ponovilo tudi 12. novembra med 10.30 in 12. uro. Artilerijske in protioklepne enote bodo bojne aktivnosti izvajale v petek med 8. in 17. uro, 9. novembra med 8. in 17. uro, 10. novembra med 8. in 17. uro, 11. novembra med 17. in 20. uro, 12. novembra pa med 8. in 13. uro.

V navedenih terminih bo na širšem območju Postojne povečan hrup. Kot so zapisali na ministrstvu, Slovenska vojska razume, da njene aktivnosti motijo prebivalce. Vojska je zato sprejela vrsto ukrepov, da je motenj čim manj. Usposabljanja potekajo na različnih območjih po Sloveniji, več enot pa se usposablja sočasno. Pri tem dosledno spoštuje vse veljavne predpise in posebno pozornost namenja tudi skrbi za okolje, so sporočili z ministrstva. Dodali so, da je osnovna naloga Slovenske vojske usposabljanje za učinkovito obrambo domovine, čeprav njeni pripadniki na pomoč priskočijo tudi ob naravnih nesrečah. Prebivalcem na širšem območju Postojne so se zahvalili za razumevanje.