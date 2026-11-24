Iz Maribora prihaja žalostna vest. V 76. letu starosti je umrl dolgoletni Večerov novinar Miodrag Smaka, ki ga je večina poznala pod imenom Mičo. Kot poroča Večer, se je njegovo življenje pred dnevi končalo v Dominikanski republiki, kamor je v zadnjem obdobju pogosto potoval.

Smaka je svojo novinarsko pot pri Večeru začel kot honorarni sodelavec, pozneje pa se je tam tudi redno zaposlil. Sprva je spremljal športno dogajanje, nato se je pridružil mariborski redakciji, kjer je pisal o kroniki. Proti koncu poklicne poti je nekaj časa delal tudi v časopisnem arhivu.

Šport ga ni spremljal le v novinarskem življenju, temveč je bil tudi sam uspešen košarkar. Med drugim je nosil dres Maribora 66 v obdobju, ko se je moštvu uspelo uvrstiti v prvo zvezno ligo.

Svojcem izrekamo iskreno sožalje tudi v uredništvu Slovenskih novic.