Na predvečer praznika po vsej državi kresovanja, Rožnik ostaja simbol praznovanja

Mednarodni praznik dela bomo v Sloveniji tudi letos tradicionalno obeležili s številni kresovi, v več krajih po državi pa bodo v čast delavstvu organizirali tudi budnice, postavili mlaje in priredili prvomajske pohode. Eno večjih kresovanj bo v organizaciji sindikatov tudi letos na ljubljanskem Rožniku. Kot so ob prazniku, ki ga v Sloveniji še vedno obeležujemo dva dni, sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), bomo letošnjega zaznamovali v času, ko je na obzorju nova, huda energetska kriza. Prinaša kompleksne posledice za ves svet, vključno z naraščajočimi cenami različnih življenjskih potrebščin.

»Ob tem doma znova dobivajo velik zalet slaboumne ideje, kot so t. i. razvojna kapica in podobno, ki rušijo socialno državo in javno dobro nasploh,« so zapisali. Dodali so, da bodo sindikati tudi v teh zaostrenih razmerah delavstvu enotno krili hrbet ter branili in tudi širili socialno državo, njene pridobitve in javno dobro.

Na predvečer praznika po vsej državi večja in manjša kresovanja

Na Rožniku se bo dogajanje začelo v četrtek ob 19.30. Osrednji govorniki bodo predsednik ZSSS Andrej Zorko, generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk ter predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Kres bodo prižgali ob 22. uri.

Osrednje mariborsko kresovanje se bo na hipodromu v Kamnici začelo ob 17. uri, ko bo zbrane nagovorila generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Saška Kiara Kumer, kres pa bodo prižgali ob 21.30.

V Murski Soboti bo dopoldne postavitev mlaja na Trgu zmage s slavnostno govornico, predsednico Svobodnega sindikata Slovenije Mojco Stropnik, zbrane bo nagovoril tudi župan Damjan Anžel. Kresovanje z glasbenim programom bo od 17. ure v športnorekreacijskem centru Polana, kjer bo ob županu slovesna govornica sekretarka regijske organizacije ZSSS za vzhodno Slovenijo Zdenka Bobovec.

Na kresovanju z baklado v Gornji Radgoni je kot slavnostna govornica napovedana predsednica Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) Tina Skubic. Večje tradicionalno kresovanje bo tudi na Ptuju, v Velenju ga bodo organizirali pod Belim dvorom na Gorici, novogoriška občina pa ga bo pripravila na Trnovski planoti. Celjani bodo tradicionalno kresovali na Špici, enega večjih kresov pa vsako leto postavijo tudi v Rušah.

Pozor pred kresovanji: brez teh pravil lahko hitro pride do požara Na upravi za zaščito in reševanje pred letošnjimi kresovanji organizatorje dogodkov in vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, opozarjajo, da morajo to početi previdno ter spoštovati omejitve in prepovedi iz uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Kot poudarjajo, mora biti prostor okoli kurišča očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča kresa, če požarna straža ni zagotovljena, pa mora biti kurišče obdano tudi z negorljivimi materiali, kot so zemlja, pesek, kamni ali opeka. Kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe. Kresov ni dovoljeno prižigati ob vetrovnem vremenu, če pa ta že gori, je treba kurjenje prekiniti. Pri kurjenju je prepovedano uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi, po končanem kurjenju pa je treba ogenj in žerjavico pogasiti. Priporočajo tudi, da kurišče prekrijejo z negorljivim materialom. Na vseh javnih prireditvah s kresovanjem je požarna straža obvezna, izvajajo pa jo lahko le krajevno pristojne gasilske enote, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kurjenje kresov je ob morebitni razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja prepovedano. V primeru požara ga je treba skušati čim prej pogasiti, če to ni mogoče, pa je nujno poklicati regijski center za obveščanje na številko 112, ki bo na mesto požara napotil gasilske enote. Organizatorji se morajo pred kurjenjem kresov tudi seznaniti, ali veljajo morebitne dodatne omejitve, zahteve in prepovedi na konkretni lokaciji. Te določajo predpisi o gozdovih, na zavarovanih območjih pa predpisi s področja ohranjanja narave. Omejitve lahko določijo tudi lokalne skupnosti, so še dodali.

Prvomajsko jutro v znamenju budnic godb in pohodov

Potem ko bo ugasnil kres na Rožniku, bo tam v petek od 10.45 prvomajska proslava z govorom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Na prireditvi ZSSS na Križni Gori pri Škofji Loki bo zbrane med drugim nagovoril predstavnik izkoriščanih indijskih delavcev Gabriel Fernandez, na Debencu pri Mirni pa Mateja Gerečnik iz Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) ter župan Mirne Dušan Skerbiš.

Eno največjih prvomajskih prireditev na Koroškem organizira Skei Konferenca sindikalnih podružnic družb skupine Sij in ostalih zainteresiranih družb skupaj z občino ter Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Na Ivarčkem jezeru bo slavnostni govornik prvi mož ZSSS Zorko, ob županih Raven na Koroškem in Prevalj pa bo zbrane nagovoril še predsednik Skei Konference sindikalnih podružnic družb skupine Sij Boris Štriker. V slovenjgraški občini bo tradicionalno prvomajsko srečanje pri koči pod Kremžarjevim vrhom, tam bo slavnostna govornica sekretarka območne organizacije ZSSS za Podravje in Koroško Jolanda Lašič.

Na Lisci bodo praznik dela obeležili z nagovorom predsednice Skei Lidije Jerkič, Velenjčani pa na Graški gori, kjer bo ob županu Petru Dermolu zbrane nagovoril predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot.

Praznik dela po svetu obeležujemo od leta 1889

Na praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo je bilo ubitih šest protestnikov. Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije. Na Slovenskem so ga začeli praznovati v začetku 20. stoletja, kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948.