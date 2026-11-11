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LJUBLJANA

Na Prešernov trg prispela šest ton težka in 55 let stara praznična smreka (FOTO)

Ljubljana pred nedeljskimi lokalnimi volitvami dobiva tudi praznično podobo. Na Prešernovem trgu namreč že stoji smreka, lučke pa bodo zažarele čez 16 dni.
Za praznično okrasitev in osvetlitev je MOL predlani in lani  namenila po 265 tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel
Za praznično okrasitev in osvetlitev je MOL predlani in lani  namenila po 265 tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel
Manja Pušnik
 11. 11. 2026 | 19:17
 11. 11. 2026 | 19:17
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November v prestolnici letos združujejo priprave na lokalne volitve in božično novoletne praznike. Medtem ko bodo meščani v nedeljo, 15. novembra, izbirali župana, mestne svetnike in predstavnike četrtnih skupnosti, pa ožje mestno središče že dobiva praznično okrasitev. Danes so namreč na Prešernovem trgu že postavili smreko, tradicionalni osrednji okras praznične Ljubljane.

Približno 25 metrov visoka in okoli šest ton težka smreka je še zjutraj rasla ob stanovanjski hiši v Šiški, v bližini nekdanjega stadiona Žak. Kot poroča  Dnevnik, jo je mestu podaril Robert Hlep, ker je prerasla prostor ob stanovanjski hiši. Po poseku so našteli približno 55 letnic. S postavitvijo so letos nekoliko pohiteli zaradi posebne okrasitve, ki jo je zasnoval Urban Modic; krasiti pa naj bi jo  začeli prihodnji teden.

Za praznično okrasitev in osvetlitev je MOL predlani in lani  namenila po 265 tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel
Za praznično okrasitev in osvetlitev je MOL predlani in lani  namenila po 265 tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel

Delavci Javne razsvetljave so medtem, tako kot vsako leto, svetlobne elemente po prestolnici začeli nameščati že v začetku oktobra. Priprave namreč trajajo več tednov, saj bo mestno središče tudi letos krasilo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 800 svetlobnih elementov. Letošnja postavitev nosi naslov »Kaos. V redu.«, njen avtor Urban Modic pa v njej raziskuje prepletanje reda in kaosa.

Delavci Javne razsvetljave so tudi letos že v začetku oktobra po Ljubljani začeli nameščati več kot 50 kilometrov prazničnih luči. FOTO: Leon Vidic
Delavci Javne razsvetljave so tudi letos že v začetku oktobra po Ljubljani začeli nameščati več kot 50 kilometrov prazničnih luči. FOTO: Leon Vidic

Lučke bodo po že znanem običaju v glavnem mestu prižgali v petek pred prvo adventno nedeljo. Letos bo to 27. novembra ob 17. uri, torej že čez 16 dni. Dva dni pozneje, na prvo adventno nedeljo, pa bo tudi morebitni drugi krog županskih volitev.

Za praznično okrasitev in osvetlitev je Mestna občina Ljubljana predlani in lani namenila po 265.000 evrov. Najverjetneje bodo iz mestne blagajne podobno vsoto namenili tudi za letošnjo praznično okrasitev mesta.

Okrasitev in lokalne volitve tako letos povezuje predvsem koledar: meščani bodo novo (staro) vodstvo izbirali med pripravami na praznični december. Zgodnje nameščanje luči je v Ljubljani sicer že ustaljena praksa, zato časovno sovpadanje ne kaže na predvolilni namen.

Letos rumeno-zelene nalepke

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) pred bližajočimi se božično-novoletnimi prazniki domača okrasna drevesca letos označuje z nalepko rumeno-zelene barve z napisom »Darilo gozda vašemu domu« in letnico 2026. Nalepka kupcu sporoča, da je drevesce zraslo v Sloveniji, pripada domači gozdni drevesni vrsti ter je bilo pridobljeno zakonito in v skladu s strokovnimi usmeritvami ZGS. Sveža rumeno-zelena barva tudi simbolizira mlad gozd in pomen njegove nege. »Lastnike gozdov želimo ob tem spodbuditi k prav posebni novoletni zaobljubi: da v prihodnjem letu še več pozornosti namenijo negi mladega gozda. Prav iz njega bodo zrasli gozdovi prihodnosti,« je »podton« nalepke pojasnil direktor ZGS Franc Pogačnik. B. T.

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