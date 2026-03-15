Na prestižnem ocenjevanju so letos ocenili 149 salam: Plaketo prijateljstva dobil tudi dolgoletni urednik Slovenskih novic Bojan Budja

Oto Pestner je zaslovel s svojo uspešnico 30 let. Čakal je in čakal. Skoraj toliko časa je na uspeh na materi vseh salamijad v Sevnici čakala družina Krošelj iz Kapele. Letos na dan mučenikov so prišli na svoj račun. Pa ne le Krošljevi, ampak vsi mučeniki, ki so napolnili Gostilno Vrtovšek, prireditveni prostor in kar dva šotora. Bila je salamijada ena a, to so znali povedati vsi, ki so prišli od blizu in daleč – iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine. Salama in cviček sta spet povezala ljudi dobre volje.

Šef celjskih nogometašev v družbi Bojana Šrota, nekdanjega župana Celja. FOTO: Drago Perko

Z vseh vetrov

»Že 15 let prihajamo iz Dobrne, vsakič znova. Lepo se imamo v Sevnici. Radi imamo Sevnico, še rajši pa salame,« je povedala druščina, v Sevnico je prišel tudi moški kvartet iz Gorenjske, z Bleda in okolice. »Odkar imamo upokojenci rdeče kartice za brezplačen prevoz z vlaki, potujeva po Sloveniji. Lepega dne sva se srečala sredi Kopra, čakala sva vlak. Ni ga bilo, šla sva na kavo in postala prijatelja. Potujeva po vsej Sloveniji. Predlani so nama v Novi Gorici svetovali, da greva na salamijado v Sevnici. Lani sva prišla prvič, letos sva spet tu, lepo se imava,« nam je zaupal Boris iz Ljubljane, ki je združil moči s prijateljem Darkom iz Zagorja. Po 15. uri se je začelo. Stregli so izvrsten bograč, na mize so nosili na tanko narezane salame in kruh, neutrudni Zdravko Mastnak je potegnil asa iz rokava in prinesel veliko skledo sveže nabranega regrata z jajci in domačim špehom, vse za prste obliznit. Na stojnici je šla za med domača šunka Kmečke zadruge Sevnica, direktor KZ Sevnica Janko Skube je obljubil, da bo še naprej podpiral sevniške salamarje. Tako kot to počne Vinska klet Krško, med gosti je užival tudi glavni enolog Jure Grubar. Vmes so hrvaški prijatelji narezali pršut, v slast je šla filanka, mlade sile Društva salamarjev Sevnica so predstavile svojo dobro salamo, društvo podeželskih žena je pripravilo pecivo. Svoje brbončice, ni skrival, da je užival, je v mestu ob Savi razvajal Valerij Kolotilo, predsednik NK Celje, družbo mu je delal Bojan Šrot. Predsednik celjskih nogometašev je pritrdil ideji, da bi dal domače salame kdaj narezati v VIP-salonu na tekmah Celjanov.

Obiskovalci so uživali. FOTO: Drago Perko

Družinska tradicija

Na uro ni nihče gledal. Po 17.45 se je začel polniti veliki šotor. Slavko Podboj je razglasil dva zmagovalca nagradnih iger. Marko Poznič iz Celja je najbolje ocenil, koliko tehta košara mesnin; zmotil se je za 35 gramov, 6650 je ocenil, tehtala pa je 6615, za nagrado je prejel celo košaro. Odojka oziroma darilni bon zanj je domov odnesel Jože Matevžič, ki je najbolje metal lesene preste. Sledile so razglasitve. Tiste, ki smo jih čakali prav vsi. Takole se je začelo: na 15. salamijadi prijateljev je zmagal Marinko Šinko (Hrvaška), drugi je bil njegov rojak Tomislav Kapusta, tretja pa družina Wastl iz Avstrije. Med rejci, to je bila njihova 12. salamijada, je zmagala družina Tomažič (Otavnik), drugi je bil Božo Kragl (Lončarjev Dol), tretji pa Milan Udovč (Gornje Impolje). V elitnem ocenjevanju za 65. sevniško salamijado je z 52,2 točke zmagal 46-letni Denis Krošelj, drugi je bil z 51,8 točke Marko Krštinc (Prapreče), tretji pa Karl Udovč (Velike Poljane), ki je zbral 51,8 točke. »Vrsto let se ukvarjamo z mesarijo. Trideset let že izdelujem salame. Trud se je obrestoval. Končno smo tudi mi enkrat zmagali v Sevnici,« je bil vesel Denis Krošelj, novi zmagovalec matere vseh salamijad. »Oče Miloš je začel z mesarijo, delamo skupaj. V Brežicah imamo mesarijo. Letošnjo salamo smo naredili tako kot vsako leto. Očitno pa se je sedaj vse poklopilo, od prereza do okusa in videza. Očitno je bila najboljša. Vse se začne pri mesu, ki smo ga temeljito obrali in očistili. Sicer pa delamo salame po načelu ničesar preveč. Poleg mesa, svinjskega in govejega, so tu še kakovostna slanina, poper, sol in druge začimbe. Predvsem pa veliko dobre volje in veselja. Vsak dan smo salamo negovali, jo gledali, pazili nanjo kot na otroka. Obrestovalo se je,« je za Slovenske novice dodal Krošelj, ki upa, da bo družinsko tradicijo nadaljeval sin Žan.

Obiskal jih je tudi minister Matjaž Han. FOTO: Drago Perko

»Komisija je imela zelo zahtevno delo, ocenili smo 149 salam, od tega 98 v tekmovalnem delu, 27 salam rejcev in 24 salam prijateljev. Opažamo, da kakovost raste iz leta v leto. Letos nismo izločili nobene salame, to se je zgodilo prvič. Postopek izdelave salam je zelo zahteven. Že na začetku je pomembno, da izberete dobro surovino, potem sledita sušenje ter spremljanje razvoja salame. Če nekaj narediš z lastnimi rokami, si želiš, da je to čim boljše. Je pa dejstvo, da je sevniška salamijada prva med vsemi. Dostikrat se zgodi, da je kaka salama še premlada za sevniško salamijado, da ni dala svojega maksimalnega potenciala in bo čez 14 dni ali mesec dni še precej boljša,« je povedal Gal Motore, predsednik ocenjevalne komisije.

To so trije rejci iz občine Sevnica, ki iz mesa naredijo še salamo. FOTO: Drago Perko

Na dogodku so podelili tudi dve plaketi prijateljstva. Take ne dobi vsak! Prejeli so jo Podjunski salamarji, ki z Društvom salamarjev Sevnica sodelujejo že 16 let. Še dlje pa je podpornik in prijatelj sevniške salamijade in vsega, kar sodi poleg, Bojan Budja, nekdanji urednik Slovenskih novic in Dela. »V zadnjih 40 let sta skupaj hodila cviček in salama. Ko cviček še ni bil zaščitena zgodba, je bilo treba biti junak in jasno reči, cviček je slovenska dobrina, z zaščitenim poreklom. To je nekaj, kar je izključno naše. Bojan Budja je bil ta mož, ki je bil takrat jasen in glasen. Bojan, hvala še enkrat!« je v imenu Društva salamarjev Sevnica povedal Zdravko Mastnak.

Deset elitnih. FOTO: Drago Perko

»Če je danes kapital noro zdivjana zgodba, ki globalizira svet in ga na silo postavlja, so bili za temi mizami ljudje, ki ste ta svet premikali s svojim neverjetno velikim srcem, z norim čustvenim potencialom. Zato smo boljši in zato so salama, cviček in vsi organizatorji teh festivalov neizbrisen pečat veselja, radosti in povezovanja. To je naš največji kapital, ki ga ponujamo regijam, lokalnim skupnostim, županom, pridelovalcem in vsem hedonistom,« je še dodal Mastnak. »Sevniška salamijada ni le dogodek, je tradicija, je gibanje, ki svojo zgodovino piše več kot 60 let. Sevnica je bila in ostala gnezdo, v katerem se rojevajo nove salamijade. Morda nas drugod cenijo še bolj kot doma. Kakovost sevniške salame je prepoznana kot vrhunska, kjer koli se pojavi. Za to ste zaslužni vi, izdelovalci salam. Vsi vi, ki vsako leto z znanjem, predanostjo in ponosom prinesete svoje salame v ocenjevanje. Hvala vam iz srca!« je piko na i postavil Peter Ivančič, ki se je z ekipo podpisal pod nov izvrsten dogodek.