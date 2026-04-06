Na primorki je vse obstalo! Za to kriva prometna nesreča

Prometno informacijski center za državne ceste poroča, da je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, prišlo do prometne nesreče. Posledice prometne nesreče so že odstranili, je pa ostal zastoj. Ob 19.30 je bila zamuda približno 20 minut. Obvoz je možen po regionalni cesti Senožeče - Razdrto - Postojna. Zaprta je cesta Bled - Bohinska Bistrica pri Nomenju. Obvoz je urejen po lokalni cesti. Zastoj je tudi na cesti Šmarje - Koper.

Prometno informacijski center je pred tem poročal, da je zastoj občasno nastal na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so bili tudi na cestah Lucija - Izola in Bohinjska Bela - Bled - Lesce.

Zaradi prometne nesreče na regionalni cesti Divača - Senožeče pri odcepu za Gabrče je promet pozno popoldne potekal izmenično enosmerno.