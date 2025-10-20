Na primorki kolone s policijskim spremstvom: kako ravnati, če vas dohitijo varovana vozila? (VIDEO)

V Portorožu bo danes zaradi vrha voditeljev držav članic MED9 veljala spremenjena prometna ureditev. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, bo med 6. in 18. uro delno zaprta cesta Obala. Istočasno bo popolna zapora veljala za ulico K Stari cesti, iz notranjosti države proti Portorožu pa je pričakovati več kolon s policijskim spremstvom.

Udeležence v prometu pozivajo, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne signale vozil iz spremstva.

Na vrhu bodo voditelji držav skupine MED9, ki jo poleg Slovenije sestavljajo še Španija, Portugalska, Francija, Italija, Malta, Hrvaška, Ciper in Grčija, razpravljali o ključnih evropskih in mednarodnih temah. Srečanju bo sledil obisk francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

»Zaradi spremenjene prometne ureditve voznikom svetujemo, naj dobro opazujejo promet, vozijo previdno ter v križiščih upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo in znake, ki jih dajejo policisti,« so še sporočili s PU Koper, kjer sicer pričakujejo, da spremenjena prometna ureditev udeležencem prometa ne bo povzročila večjih nevšečnosti.

Kako naj udeleženci v prometu ravnajo v varovani koloni?

»Ob srečanju policijskih vozil za spremstvo, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, se morate ustaviti, in če se da, umakniti z vozišča ter varovani koloni omogočiti prost prehod. Vožnjo lahko nadaljujete, ko mimo vas zapelje zadnje tako vozilo.« Na avtocesti se morajo vozila pomakniti na rob desnega pasu in z zmanjšano hitrostjo peljati dalje. Kolonam s spremstvom se je prepovedano priključiti ali jo prehiteti.

Več si lahko ogledate v videoposnetku: