  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMET

Na Primorki vse stoji, zastoj dolg kar šest kilometrov

Zastoji so tudi na več lokalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center.
Primorska avtocesta (slika je simbolična). FOTO: Igor Zaplatil
Primorska avtocesta (slika je simbolična). FOTO: Igor Zaplatil
STA, N. P.
 4. 10. 2025 | 13:11
 4. 10. 2025 | 13:24
A+A-

Na slovenskih avtocestah od dopoldneva nastaja več zastojev. Najdaljši je na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna v smeri proti Ljubljani, kjer se vije več kot šest kilometrov dolga kolona vozil. Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče. Zastoji so tudi na več lokalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center.

Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Dul in priključkom Trebnje vzhod proti Novemu mestu. Vozila so na odstavnem pasu.

Zaradi zastojev na primorski avtocesti meda priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani se vožnja podaljša za približno 20 minut.

Gneča tudi v Ljubljani

Približno toliko je zaradi zastojev daljša tudi vožnja po ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo proti Kosezam.

Zastoj nastaja tudi na štajerski avtocesti pred izvozom Celje - center v smeri proti Mariboru ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči med priključkom Sežana - zahod in prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper-Dragonja v obe smeri, Lesce-Bled, Celje-Vojnik in Stranice-Slovenske Konjice.

Več iz teme

prometzastojgnečaavtocestagužvarazmere na cestahcesteprometni zastojistanje na cestah
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Anja Vogrič (kreativna snovalka projektov za ozaveščanje): Dandanes vsem primanjkuje prijaznosti (Suzy)

»Letos sem si na letnem odklopu telefon izklopila za tri tedne. Že prvi dan nisem pogrešala nobenih informacij.«
4. 10. 2025 | 13:00
12:40
Šport  |  Odmevi
LOKOSTRELSTVO

Evropsko prvenstvo prekinili, razlog je neverjeten! Tudi slovenska ekipa čaka razplet (FOTO)

Slovenski tekmovalci trenutno čakajo nadaljnje ukrepe in informacije o nadaljevanju prvenstva.
4. 10. 2025 | 12:40
12:15
Novice  |  Svet
STRAŠNO

Grozljivka v Križevcih: moškega v gozdu popikali sršeni, žal mu ni bilo pomoči

Sekanje drv se je končalo tragično.
4. 10. 2025 | 12:15
11:47
Novice  |  Slovenija
PODIVJANO VREME

Arso prižgal oranžno! Prihajajo močan veter, nalivi in poplave, grozi tudi snegolom

Agencija RS za okolje prebivalce poziva k previdnosti.
4. 10. 2025 | 11:47
11:45
Bulvar  |  Domači trači
VELIKO SMEHA

Ob mednarodnem dnevu starejših »za penziče« predstava Penziči (FOTO)

Kobal, Peška, Kek in Šraufciger so mednarodni dan starejših popestrili s premiero nove gledališke komedije.
4. 10. 2025 | 11:45
11:25
Novice  |  Svet
NEVIHTA AMY

Huda nevihta udarila po Evropi in zahtevala življenje! Rekordni sunki vetra, ustavljeni vsi vlaki (FOTO, VIDEO)

Sunki vetra so ponoči dosegali skoraj 160 kilometrov na uro.
4. 10. 2025 | 11:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki