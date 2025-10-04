Na Primorki vse stoji, zastoj dolg kar šest kilometrov

Na slovenskih avtocestah od dopoldneva nastaja več zastojev. Najdaljši je na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna v smeri proti Ljubljani, kjer se vije več kot šest kilometrov dolga kolona vozil. Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče. Zastoji so tudi na več lokalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center.

Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Dul in priključkom Trebnje vzhod proti Novemu mestu. Vozila so na odstavnem pasu.

Zaradi zastojev na primorski avtocesti meda priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani se vožnja podaljša za približno 20 minut.

Gneča tudi v Ljubljani

Približno toliko je zaradi zastojev daljša tudi vožnja po ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo proti Kosezam.

Zastoj nastaja tudi na štajerski avtocesti pred izvozom Celje - center v smeri proti Mariboru ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči med priključkom Sežana - zahod in prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper-Dragonja v obe smeri, Lesce-Bled, Celje-Vojnik in Stranice-Slovenske Konjice.