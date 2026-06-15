Na primorski avtocesti 30 kilometrov dolg zastoj, stojijo tudi drugod (FOTO)

Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru med priključkoma Dragomer-Unec je 22 kilometrov dolg zastoj, ki pot podaljša za 42 minut. Zastoji so tudi pred delovnima zaporoma pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Promet je zgoščen tudi na cesti Šmarje-Koper.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Prav tako je promet zgoščen na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kozarjam. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg en kilometer. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara. Obvoz je po mestnih ulicah.