Na primorki in štajerki vse stoji: nemotene prevoznosti ni pričakovati vsaj do torka

Na cestah že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je najhuje na območju Unca. Zastoj je tam dolg okoli osem kilometrov, zjutraj pa je bil zaradi prometne nesreče dolg skoraj 20 kilometrov. Še huje je na štajerski avtocesti proti Ljubljani, kjer je kolona pri Slovenski Bistrici trenutno dolga preko 14 kilometrov.

Na primorski avtocesti je trenutno največ gneče med Uncem in Postojno proti Kopru, za pot od Ljubljane proti Kopru je treba računati okoli uro in 20 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, ob tem pa še med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pot od Maribora do Ljubljane traja skoraj dve uri in 15 minut. Na pomurski avtocesti je med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi zaradi nesreče zaprt vozni pas. Kolone so še pred predorom Karavanke, kjer predor tudi občasno zapirajo, ter pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Prav tako so zastoji na regionalnih cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled.

Gneča na slovenskih cestah je zaradi praznika binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan, pričakovana. Promet je ob lepem vremenu dodatno povečan zaradi obiska turističnih in izletniških točk.