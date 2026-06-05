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Na pročelju predsedniške palače izobesili palestinsko zastavo, Pirc Musar ima za javnost posebno sporočilo (VIDEO)

Zastava na pročelju ne bo ostala dolgo, jo pa bodo preselili drugam.
Slovenska ob palestinski zastavi. FOTO: Nataša Pirc Musar/Facebook/zajem zaslona
Slovenska ob palestinski zastavi. FOTO: Nataša Pirc Musar/Facebook/zajem zaslona
STA, M. J.
 5. 6. 2026 | 17:03
 5. 6. 2026 | 17:06
1:44
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Na pročelju predsedniške palače so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta v četrtek po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc Musar tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore.

Izobešena zastava bo po njenih besedah služila kot opomin vsem, ki obiščejo njen urad, dodaja pa, da pomeni še mnogo več. »Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva - za vse,« je sporočila. »Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu,« je še poudarila predsednica.

Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani

Palestinsko zastavo so v četrtek popoldan umaknili s pročelja vladne palače, potem ko je bila v DZ potrjena sestava nove vlade pod vodstvom premierja Janeza Janše. Kmalu zatem je izraelski zunanji minister Gideon Sar sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani in da izvolitev Janeza Janše za premierja »odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo«. Ob tem je kritiziral prejšnjo vlado pod vodstvom Roberta Goloba, ki je v mednarodni javnosti nastopala kot odločna podpornica Palestine.

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