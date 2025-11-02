Na prodaj je ta krasni službeni konj policije, znana je izhodiščna cena (FOTO)

Iz Postaje konjeniške policije Ljubljana so sporočili, da službeni konj policije – lipicanec Pluto Famosa zaključuje svojo »delovno kariero« in išče nove lastnike, ki mu bodo omogočili zasluženo in prijazno upokojitev. Zainteresirani lahko svoje ponudbe pošljejo do 18. novembra 2025. Službeni konj z imenom L 530 Pluto Famosa III je pasme lipicanec, kastrat, sivec, višina vihra je 160 cm. Rojen je 21. marca 2006. Pluto Famosa zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo v Policiji. Je človeku prijazen, nima slabih razvad, je miren pri čiščenju, uzdanju, sedlanju. Konj, katerega izhodiščna cena znaša 1.500 evrov, je primeren za rekreativno jahanje na terenu.

Konja si lahko ogledate na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana, po predhodnem dogovoru s komandirjem postaje Janezom Podobnikom (telefon številka (01) 563 44 54 ali (01) 563 44 52). Rok za prejem ponudbe je torek, 18. november 2025, do 15. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana prispe pred iztekom roka za prejem ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 19. novembra 2025 ob 9. uri, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb lahko dobite pri Mojci Pleško Grah (01 428 47 23 ali mojca.plesko-grah@gov.si) ali pri Nejcu Nadbathu (01 428 47 24 ali nejc.nadbath@gov.si).