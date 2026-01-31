Na Ptuju pričakujejo blizu 10.000 sodelujočih in več kot 100.000 obiskovalcev (FOTO)

Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj (JZ Ptuj), bo skupaj z Mestno občino Ptuj, na Ptuju od 7. februarja naprej organiziral 66. Kurentovanje, največjo tradicionalno slovensko prireditev v času pusta. Častno pokroviteljstvo letošnjega dogodka je prevzel predsednik Vlade RS dr. Robert Golob. Glede na izjemno uspešna Kurentovanja preteklih pokoronskih let organizatorji upajo, da bo letošnje, še z obogateno ponudbo in dodatnim vzporednim programom, znova vzpostavilo primer uspešnega prepletanja nesnovne kulturne dediščine, sodobnega karnevalskega formata in trajnostnega razvoja destinacije. Ob nekaj programskih spremembah letošnje Kurentovanje uvaja: obogaten program na Kurentovi tržnici, podaljšane trase večernih prikazov avtohtonih pustnih likov, dodaten prostor za gibalno ovirane v času dveh osrednjih povork (Minoritski samostan), ves čas 66. Kurentovanja bo potekala tudi akcija zbiranja sredstev za Tea Slodnjaka, ki potrebuje denar za zdravljenje v tujini.

Nuška Gajšek, županja MO Ptuj: »Verjamem, da se bomo tako kot vsa pretekla leta skupaj potrudili za to, da bomo ta šestinšestdeseti mednarodni pustni karneval izpeljali tako, kot znamo, odlično. Pretekla leta ni bilo nekih večjih spodrsljajev, verjamem, da jih tudi letos ne bo. To leto nosi Ptuj naziv najboljšega mesta kulturne dediščine v Evropi. Seveda nas to še posebej veseli, da lahko ta naziv uporabljamo tudi v času Kurentovanja. Verjamem, da smo, kar se promocije tiče, z European Best Destinations tudi bolj prisotni na širših evropskih in svetovnih zemljevidih. Se pa lahko danes pohvalimo in z veseljem sporočam, da bo Kurentovanje naslednji teden, 28. januarja, v Rimu dobilo še eno pomembno mednarodno priznanje. MO Ptuj je bila izbrana med prejemnike nagrade World's Best of the Best Pro Globe PR Culture and Heritage Communication Achievement Award, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju komuniciranja, kulture in kulturne dediščine.« Ob tem je dodala, kako so veseli, da vse pri njih uvršča Kurentovanje med največje prikaze pustne dediščine v Sloveniji in Evropi.

FOTO: Mo Ptuj

FOTO: Mo Ptuj

Tradicija veleva

Kot tradicija veleva, se kurentova opravila in pustni čas pričnejo v noči z 2. na 3. februar. Tradicionalno bodo kot prvi pust pozdravili kurenti in koranti s kurentovim skokom, natanko opolnoči, na domačiji 2. princa karnevala Matevža Zokija v Budini pri Ptuju. Prav tako bodo kurenti v istem času zazvonili drugod po Dravskem in Ptujskem polju. Uradno se 66. Kurentovanje pričenja z otvoritveno etnografsko povorko s predajo oblasti v mestu, ko se bodo ponovno v edinstvenem prikazu dediščine združili avtohtoni lokalni in drugi tradicionalni pustni liki Slovenije ter tujine v soboto, 7. februarja, mesto Ptuj pa od tega dne dalje vodi princ karnevala, Miro Kokol – Jakob Volovšek, kapetan Destrniški, ki je povedal »Na Ptuju prevzamem oblast 7. februarja, sedemnajstega, pred pepelnico, pa ključe vrnem. Upajmo, da bom upravičil zaupanje. Vloga princa je čast, je tudi zaveza, da spoštujemo preteklost, negujemo sedanjost in ustvarjamo prihodnost.«

FOTO: Mo Ptuj

FOTO: Mo Ptuj

Nočni spektakel bo z ognjenimi šovi, kurenti, koranti in krampusi ter zaključnim rock koncertom Mladih ptujskih muziCARJEV bo potekal v petek, 13. februarja, od 19. ure dalje. Pustna sobota letošnjega Kurentovanja z množico dogodkov nagovarja vse generacije obiskovalcev. Kot vsako leto bo kot prvi dopoldanski dogodek umetniško dogajanje v času Kurentovanja predstavila mednarodna likovna prireditev Ex Tempore, ki jo JZ Ptuj organizira skupaj z mednarodnim festivalom sodobne umetnosti Art Stays, odprtje razstave s podelitvijo nagrad bo potekalo ob 10. uri v galeriji Magistrat. Novost letošnjega Kurentovanja je nov termin in lokacija dobrodelne Obarjade. Obarjada v organizaciji Lions kluba Ptuj bo od letos dalje zasedala največji prostor v mestu – Glavni trg (mestno tržnico), prireditev se prične ob 10. uri. Člani Lions kluba Ptuj so se za spremembo termina in lokacije odločili na podlagi posveta z organizatorjem Kurentovanja, saj je največja dobrodelna prireditev na prostem v Sloveniji prerastla okvirje, ki so bili postavljeni pred leti. Sobotni dopoldan se bo zaključil s Sobotnim pustnim korzom ob 11. uri, na katerega so ob organiziranih skupinah našemljenih meščanov ter drugih zgodovinskih likov vabljeni tudi obiskovalci mesta k udeležbi v povorko. Od 15. ure dalje bo ponovno potekalo največje pustno rajanje v maskah na prostem, namenjeno družinam ter seveda otrokom. Skozi ves dan do večera bodo obiskovalci lahko pobližje spoznali nosilni lik Kurentovanja, torej kurente in korante. S to prireditvijo se sobota še ne zaključi. V lanskem letu so se ponovno pričeli organizirati večerni pustni plesi. Letos bodo potekali v Dominikanskem samostanu, v Grand Hotelu Primus, Pustni disko žur v MKC Stara steklarska, največja kapaciteta za vse zabave željne bo na voljo v Karnevalski dvorani Campus Sava Ptuj.

FOTO: Mo Ptuj

FOTO: Mo Ptuj

Matic Ber, direktor JZ Ptuj, je poudarke 66. Kurentovanja strnil z besedami: »Uvajamo nov prostor na obeh povorkah za gibalno ovirane osebe pri Minoritskem samostanu. Hkrati pozivamo oziroma naprošamo, da se udeleženci prireditev poslužujejo javnega prevoza ali s Slovenskimi železnicami ali s kakšnimi drugim javnim prevozom. Dva dogodka v sklopu Kurentovanja se letos terminsko prestavljata. Prvi dogodek je Obarjada, ki bo potekala na novi lokaciji in v drugem terminu, drugi pa Nočni spektakel, ki smo ga prestavili s sobote na petek. Še enkrat bi poudaril, da je pustna sobota, kar se tiče programa in vseh aktivnosti, zelo pestra. Prepričan sem, da bo vsak našel kaj zase, dogajanje traja od jutra do večera. Kot lani smo se tudi letos dogovorili, da se v času Mednarodne karnevalske povorke zgodi prelet z baloni. Slovenska komisija za UNESCO je tudi v letošnjem letu ponovno podelila častno pokroviteljstvo dogodkom v okviru Kurentovanja 2026. Kot organizatorji Kurentovanja, enega izmed najbolj odmevnih dogodkov, bomo skupaj s starši in društvom Viljem Julijan pristopili k akciji zbiranja sredstev za sedemletnega Tea Slodnjaka. Na javnih mestih bomo namestili zbiralne zabojčke, s tem bomo poskrbeli še za dobrodelno noto.«

FOTO: Mo Ptuj

FOTO: Mo Ptuj

V Karnevalski dvorani šest dogodkov

Letošnje Kurentovanje se zaključuje 17. februarja, ko je na Ptuju slovo od pusta še posebno praznično. Na pustni torek, ob 13. uri, bo potekala predaja oblasti pred Mestno hišo z uradnim pokopom pusta, nato pa do poznih večernih ur po vseh ulicah, trgih ter v lokalih in gostilnah poteka največja pustna zabava v letu. Ta dan na Ptuju predstavlja vrhunec pustnega časa, ko se tradicija, zabava in sproščenost prepletejo v en sam vesel dogodek. Karnevalska dvorana, Campus Sava Ptuj, organizator zasebnega, zabavnega dela Kurentovanja na Ptuju, si je ponovno zadala ambiciozni plan, da bo z raznovrstnim glasbenim programom zadovoljil glasbene navdušence vseh žanrov.

FOTO: Mo Ptuj

FOTO: Mo Ptuj

Gorazd Ladinek, Campus Sava Ptuj: »Šestega februarja začnemo, v Karnevalski dvorani imamo šest dogodkov, letos smo dali poudarek na slovenske izvajalce. Začnemo z Miranom Rudanom, Vilijem Resnikom in Zvito feltno, nadaljujemo s Severino in Burjano. 12. februarja se bo odvil Poli žur, kjer bodo otroke zabavali Dejan Dogaja in Dejan Dogaja bend. Trinajstega tradicionalno poteka Kurentanc s Petrom Grašom, Tabuji in Kingstoni, na pustno soboto bodo nastopali Grupa Vigor, Tanja Žagar in Til Čeh. 16. februarja pa še organiziramo otroško maškarado Društva prijateljev mladine Ptuj. Vabljeni vsi na naše dogodke, tisti, ki pa so malo neučakani, pa jih tudi vabimo na warm-up vikend, ki bo pa en teden prej, ko nastopajo Joker out in pa DJ Umek.«

FOTO: Mo Ptuj

FOTO: Mo Ptuj