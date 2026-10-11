Na današnjem referendumu do 16. ure visoka volilna udeležba, višja kot na referendumu o noveli zakona o vodah

Do 16. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga spremljajo trije posvetovalni referendumih, glasovalo 603.057 volivcev oz. 35,53 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je več kot na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.

Najvišja volilna udeležba je bila do 16. ure v volilni enoti Ljubljana center, in sicer 36,86-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, 33,34-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka 2 s 44,36-odstotno udeležbo, volilni okraj z najnižjo udeležbo pa Piran s 26,44-odstotno, je v izjavi za medije povedal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.

Na zadnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil novembra lani, je do 16. ure glasovalo 29,03 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba je bila takrat 41,08-odstotna. Na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ki je imel sploh najvišjo končno udeležbo, pa je do te ure glasovalo 29,76 odstotka vseh volilnih upravičencev, končna udeležba pa je bila 46,46-odstotna.

Velika gneča na volišču omnia v Ljubljani

Največ pripomb ves dan prihaja zaradi velike gneče na volišču omnia v Ljubljani. Zorčič je povedal, da so o tem obveščeni. O razlogih za gnečo bodo govorili z okrajno volilno komisijo, ki skrbi za organiziranje volišča. Zagotovo pa je po Zorčičevih besedah velik faktor to, da se ob visoki udeležbi in ob dejstvu, da so referendumi štirje, vsa opravila temu primerno podaljšajo. Na vprašanje, če bodo vsi volivci prišli na vrsto za glasovanje, je Zorčič zagotovil, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča, torej na volišču oz. 50 metrov okoli njega, lahko glasovali, saj bo volilni odbor ustrezno podaljšal svoje delo. Upajo pa, da se bo vrsta skrajšala in da bodo lahko vsi volili že do 19. ure. Na štetje glasov na drugih voliščih to ne bo vplivalo.

Na več kot 3000 voliščih lahko danes volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih - o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.