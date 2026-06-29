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Na Rončevićevo izjavo o ženini volilni pravici se je odzvala tudi Urška Klakočar Zupančič: »Zelo mi je žal, da je minister za vzgojo in izobraževanje, ker me je strah« (VIDEO)

Polemika okoli ministrovih besed o volilni pravici njegove soproge še ni potihnila.
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik 
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik 
Kaja Grozina
 29. 6. 2026 | 18:54
 29. 6. 2026 | 18:54
3:21
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Izjava ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića, da njegova soproga iz Tajske »nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji«, še naprej buri duhove. Po burnih odzivih na družbenih omrežjih in v politiki se je do njegovih besed zdaj ostro opredelila tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

V podkastu A lahko to ostane med nama je ocenila, da je pri ministrovem zapisu problematično že to, da je o potrebi svoje soproge govoril on, ne ona sama. »Če ona sama čuti, da nima te potrebe, lahko to sama pove. To je prvo,« je dejala Klakočar Zupančičeva. Ob tem je dodala, da se ji zdi ministrov način izražanja neprimeren tudi zato, ker po njenem mnenju razkriva odnos do ženske, v imenu katere govori. »To, da moški njen to napiše, kaže na odnos. Malo tako pokaže, kakšen je on doma do žene verjetno, ko ji pač pove: ti imaš potrebo, da si zdajle to, pa nimaš potrebe, da si to,« je bila ostra.

Najbolj neposredna je bila pri oceni, da si ne more predstavljati, da bi kdorkoli drugemu določal, kakšne potrebe ima ali jih nima. »To je meni nekaj nepojmljivega, da ti komurkoli to govoriš,« je dejala in dodala, da takšna izjava po njenem mnenju »pokaže mentalni spekter tega gospoda«. Nekdanja predsednica državnega zbora je šla še korak dlje in dejala, da jo zaradi ministrovega odnosa skrbi tudi njegova funkcija. »Zelo mi je žal, da je minister za vzgojo in izobraževanje, ker me je strah,« je povedala.

Izjava pretresla tudi Zvezdano Mlakar 

Rončevićev zapis je odmeval po sprejetju sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi je volilna pravica na lokalni ravni po novem vezana na državljanstvo. Državljani tretjih držav, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče, tako po novem ne bodo več mogli glasovati na lokalnih volitvah. Minister je ob tem zapisal, da njegova žena prihaja iz Tajske in da v Sloveniji nima potrebe po volilni pravici. Dodal je, da je tudi sam del življenja preživel v tujini, med drugim na Tajskem, kjer ima družina drugi dom, a da nikoli ni imel želje po volilni pravici v teh državah. Po njegovem mnenju naj v Sloveniji volijo slovenski državljani.

Njegove besede so sprožile številne odzive. Del javnosti mu je pritrdil, češ da bi morala biti volilna pravica vezana na državljanstvo, kritiki pa so mu očitali predvsem to, da je govoril v imenu svoje soproge. Ostro se je odzvala tudi igralka Zvezdana Mlakar, ki je zapisala, da »Slovenke nismo in ne bomo tiho«. Ministrova izjava je iz vprašanja lokalne volilne pravice prerasla tudi v razpravo o tem, kdo ima pravico govoriti v imenu drugega – še posebej, ko gre za žensko, ki je v javni razpravi postala argument, ne pa sogovornica.

PREBERITE TUDI: Minister Rončević, ki pravi, da žena nima potrebe po volilni pravici, dobil brutalen odgovor Zvezdane Mlakar

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