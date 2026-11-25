Finančne težave nacionalne radiotelevizije se vlečejo že več mesecev. Če država ne bo izpolnila svojih obveznosti, bi lahko sledilo dodatno krčenje programa. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak tako opozarja, da bodo morali, če država ne bo izpolnila svojih obveznosti do javnega zavoda, poseči tudi v manjšinski program. »Smo v likvidnostnih težavah. Novembrske plače smo komaj izplačali, za decembrske plače bo pa zelo težko zbrati denar, če ne bomo dobili denarja od urada za narodnosti in od ministrstva za kulturo,« je Natalija Gorščak.

Na seji sveta RTV-ja je člane seznanila z najnovejšo zavrnitvijo zahtevkov za izplačilo urada za narodnosti v znesku 12,3 milijona evrov. Skupaj s sredstvi, ki bi jih RTV moral prejeti za glasbeno produkcijo, kamor sodijo tudi Simfonični orkester, Big band ter otroški in mladinski pevski zbor, je tako luknja v financiranju približno 15-milijonska. »V utemeljitvi so zapisali potrebo po še dodatnih dokumentih,« je glede zadnje zavrnitve zahtevka za manjšinska programa dejala Gorščak in določene zahteve urada označila za skoraj absurdne, saj se vedno znova spreminjajo ali pa se celo zahtevajo dokumenti, ki so že bili poslani. »Čeprav smo podpisali pogodbo, očitno ostaja želja, da se ta denar ne izplača« je opozorila in dodala, da bo RTV v tem primeru leto končal s 16,77 milijona evrov primanjkljaja.

»Dejstvo je, da država ni izpolnila svojih obveznosti do RTV Slovenija in zaradi tega smo se znašli v likvidnostnih težavah,« opozarja Gorščak, ki je povedala tudi, da bo RTV zaradi tega težko v roku izplačal božičnico za vse zaposlene. »Potrudili se bomo in skušali božičnico izplačati do konca leta, ker je to nekaj, kar zakonsko pripada delavcem, ki delajo na RTV Slovenija,« je dejala.

Od države pričakovali več kot 15 milijonov evrov

Kot je avgusta poročal N1, je RTV Slovenija letos od države pričakovala 10,88 milijona evrov za narodnostne programe in 4,35 milijona evrov za glasbeno produkcijo, skupno torej 15,23 milijona evrov. O krčenju programskih vsebin smo septembra poročali tudi na Slovenskih novicah. Takrat so med predvidenimi ukrepi omenjali zmanjšanje števila neposrednih športnih prenosov, krčenje kulturnih vsebin na radiu in spremembe regionalnega programa. Prav tako smo pred dnevi poročali o obsežnem krčenju programa RTV Slovenija, ko smo v uredništvu pridobili osnutek programskega načrta za leto 2027. Med drugim naj bi nacionalka ukinila prenose Melodij morja in sonca, občutno zmanjšala število prenosov nedeljskih maš, oklestila športni, kulturni in izobraževalni program, silvestrski večer pa zapolnila s ponovitvami. Varčevalni ukrepi naj bi prizadeli tudi manjšinski program, saj je v radijskem programu za madžarsko narodno skupnost predvidena ukinitev oddaj Zelena cona in Poizvedovalec. Na drugi strani naj bi priljubljene informativne oddaje Tarča, Tednik, Marcel in Globus ostale na sporedu.

Poudariti pa je treba, da gre za osnutek programskega načrta, ki ga Svet RTV Slovenija še ni potrdil.