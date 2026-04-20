  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRENOS KONČNO STEKEL

Na sedežu GaiaCella začeli pripravo na prenos vzorcev propadle Biobanke, a napovedujejo tožbo

Po prisilnem ukrepu stekel prenos spornih vzorcev.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
STA, A. G.
 20. 4. 2026 | 15:55
 20. 4. 2026 | 15:59
2:54
A+A-

Predstavniki podjetja Izvorna celica in poljske ustanove za tkiva in celice PBKM so danes pod nadzorom Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na sedežu podjetja GaiaCell, ki še shranjuje vzorce propadle Biobanke, začeli pripravo na prenos vzorcev. S tem izvršujejo odločbo JAZMP, ki je GaiaCellu naložila, naj vzorce preda. »Pripravljajo se na prenos,« je danes za STA dejala direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec, ki se vstopu danes ni upirala. Dodala je, da so predstavnike Izvorne celice ponovno obvestili o stroških dosedanjega shranjevanja vzorcev in napovedala, da jih »bodo seveda iztožili«. Gre za okoli 200.000 evrov.

Prav tako je danes napovedala, da bodo podali ugovor na odločbo JAZMP iz februarja, v kateri je agencija GaiaCellu naložila, naj preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke. Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Ta želi vzorce prenesti na Poljsko v laboratorij PBKM, ki je ustanoviteljica FamiCord skupine, mednarodne skupine bank popkovnične krvi. Vendar GaiaCell vzorcev Izvorni celici ni želela predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati.

GaiaCell je od Biobanke prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov

JAZMP je v sklepu o izvršbi odločbe zapisala, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorce in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorce v svojo krioposodo, kar so danes tudi začeli. Pri tem so navedli, da se dovoli »nasilni vstop v poslovne prostore«, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka. JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je to »edini možen način, da se odločba sploh izvrši«, sklicevali pa so se na zakon o upravnem postopku.

Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice in PBKM prejšnji teden že želela izvršiti odločbo. Vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, dostop v stavbo pa ni bil mogoč. GaiaCell je od Biobanke, ki je v stečaju, leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. Podjetje Biobanka, ki je 16 let shranjevalo vzorce več tisoč otrok, je namreč prenehalo delovati. JAZMP je starše od takrat večkrat pozvala, naj se z izbranimi družbami dogovorijo za prenos, nadaljnje shranjevanje vzorcev ali uničenje.

Več iz teme

JAZMPmatične celiceCelicashranjevanjezdravstvolaboratorijGaiaCell
ZADNJE NOVICE
16:14
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Citroënov berlingo ima 30 let, na trg prihaja blagi hibrid

Ni najbolj slaven med citroëni, je pa eden najpomembnejših izdelkov te znamke; po treh desetletjih še vozi, tudi s klasičnim pogonom.
Gašper Boncelj20. 4. 2026 | 16:14
15:55
Novice  |  Slovenija
PRENOS KONČNO STEKEL

Na sedežu GaiaCella začeli pripravo na prenos vzorcev propadle Biobanke, a napovedujejo tožbo

Po prisilnem ukrepu stekel prenos spornih vzorcev.
20. 4. 2026 | 15:55
15:44
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Stik z duhovnimi vodniki: to je naš notranji glas, za katerega ne vemo, od kod prihaja

Oglašajo se prek naše zavesti.
20. 4. 2026 | 15:44
15:23
Novice  |  Slovenija
VOZNIKI IN GOSPODINJSTVA BODO PLAČALI MANJ

Goriva cenejša: dizel in kurilno olje občutno navzdol, bencin le rahlo

Vlada tokrat v trošarine ni posegala.
20. 4. 2026 | 15:23
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
BIOGRAFSKA DRAMA

Od »norca« do kraljičinega odlikovanja: prihaja biografska drama o Johnu Davidsonu

Pet nominacij za bafto, ima že dve nagradi bifa.
20. 4. 2026 | 15:15
15:06
Novice  |  Slovenija
BREZ 46 GLASOV

Slovenija še brez novega mandatarja! Janša si pušča proste roke, Golob gre v opozicijo

Po današnjih posvetovanjih predsednica ugotavlja, da nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev za predsednika vlade.
20. 4. 2026 | 15:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki