Na sedežu GaiaCella začeli pripravo na prenos vzorcev propadle Biobanke, a napovedujejo tožbo

Predstavniki podjetja Izvorna celica in poljske ustanove za tkiva in celice PBKM so danes pod nadzorom Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na sedežu podjetja GaiaCell, ki še shranjuje vzorce propadle Biobanke, začeli pripravo na prenos vzorcev. S tem izvršujejo odločbo JAZMP, ki je GaiaCellu naložila, naj vzorce preda. »Pripravljajo se na prenos,« je danes za STA dejala direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec, ki se vstopu danes ni upirala. Dodala je, da so predstavnike Izvorne celice ponovno obvestili o stroških dosedanjega shranjevanja vzorcev in napovedala, da jih »bodo seveda iztožili«. Gre za okoli 200.000 evrov.

Prav tako je danes napovedala, da bodo podali ugovor na odločbo JAZMP iz februarja, v kateri je agencija GaiaCellu naložila, naj preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke. Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Ta želi vzorce prenesti na Poljsko v laboratorij PBKM, ki je ustanoviteljica FamiCord skupine, mednarodne skupine bank popkovnične krvi. Vendar GaiaCell vzorcev Izvorni celici ni želela predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati.

GaiaCell je od Biobanke prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov

JAZMP je v sklepu o izvršbi odločbe zapisala, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorce in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorce v svojo krioposodo, kar so danes tudi začeli. Pri tem so navedli, da se dovoli »nasilni vstop v poslovne prostore«, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka. JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je to »edini možen način, da se odločba sploh izvrši«, sklicevali pa so se na zakon o upravnem postopku.

Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice in PBKM prejšnji teden že želela izvršiti odločbo. Vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, dostop v stavbo pa ni bil mogoč. GaiaCell je od Biobanke, ki je v stečaju, leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. Podjetje Biobanka, ki je 16 let shranjevalo vzorce več tisoč otrok, je namreč prenehalo delovati. JAZMP je starše od takrat večkrat pozvala, naj se z izbranimi družbami dogovorijo za prenos, nadaljnje shranjevanje vzorcev ali uničenje.