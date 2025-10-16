  • Delo d.o.o.
NI ZNANO, KAKO JE Z NJO

Na seji nacionalke se je sesedla predsednica uprave, pristala v bolnišnici?!

Čakamo uradne informacije.
Natalija Gorščak naj bi pristala v bolnišnici. FOTO: Jože Suhadolnik
Natalija Gorščak naj bi pristala v bolnišnici. FOTO: Jože Suhadolnik
N. P.
 16. 10. 2025 | 10:35
 16. 10. 2025 | 10:40
0:50
A+A-

Sredina seja Sveta delavcev RTV Slovenija po navedbah nekaterih uporabnikov omrežja X ni potekala gladko. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak naj bi se med sejo sesedla, zato so poklicali reševalce. Dogodek naj bi se zgodil okrog 12. ure. Trenutno še ni znano, kakšno je njeno zdravstveno stanje. Prav tako ni znano, ali je bila seja prekinjena.

RTV Slovenija smo zaprosili za uradne informacije o dogajanju in zdravstvenem stanju predsednice uprave. Odgovore še čakamo, objavili jih bomo takoj, ko jih dobimo.

Natalija GorščakkolapsRTVTV Slovenijazdravjezdravstveno stanje
