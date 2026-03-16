Na slovenskih avtobusih vse več voznikov s Filipinov: za potnike se učijo tudi slovenščine

Pri Ljudski univerzi Jesenice so opozorili na zanimiv primer vključevanja tujih delavcev v slovensko okolje. Vozniki podjetja Arriva, ki večinoma prihajajo s Filipinov, kot so napisali na univerzi, so uspešno zaključili program ABC slovenščina, v okviru katerega so se učili osnov jezika za vsakodnevno delo in sporazumevanje s potniki. Na Ljudski univerzi Jesenice so ob tem zapisali: »Vozniki podjetja Arriva d.o.o., ki večinoma prihajajo s Filipinov, so uspešno zaključili program ABC slovenščina, ki je potekal v okviru projekta Temeljne kompetence - Pot do uspeha 2023-2029.« Dodali so, da so v programu osvojili osnove slovenskega jezika za vsakodnevne situacije in delo, »od osnovne komunikacije s potniki do razumevanja navodil, strokovnega besedišča in kulturnega okolja, v katerem živijo in delajo«.

Najpogosteje vozijo na medkrajevnih linijah

Na Arrivi so za Slovenske novice pojasnili, da so v zadnjem obdobju v Sloveniji zaposlili več kot 210 novih voznic in voznikov avtobusov. Med njimi je tudi manjše število voznikov s Filipinov. Kot pravijo, ti dopolnjujejo njihove ekipe predvsem tam, kjer se soočajo z večjim pomanjkanjem kadra. »Najpogosteje vozijo na medkrajevnih linijah ter pomagajo zagotavljati stabilno in zanesljivo izvajanje javnega potniškega prometa,« so pojasnili. Glavni razlog za zaposlovanje voznikov iz tujine je pomanjkanje kadra. Na Arrivi opozarjajo, da se tudi v Sloveniji, podobno kot drugod po Evropi, soočajo s pomanjkanjem voznikov avtobusov, kar je povezano tudi s staranjem prebivalstva in manjšim zanimanjem za ta poklic. »Z zaposlovanjem voznikov iz tujine zagotavljamo stabilno izvajanje javnega potniškega prometa. Vozniki iz tujine dopolnjujejo naše ekipe in pomagajo zagotavljati zanesljivo storitev za potnike,« poudarjajo.

Pred vožnjo morajo opraviti resno uvajanje

Preden tuji vozniki samostojno sedejo za volan avtobusa v Sloveniji, morajo izpolniti vse zakonsko zahtevane pogoje, med drugim pridobiti tudi kodo 95 za prevoz potnikov. Nato jih čaka dodatno usposabljanje. »Vsi vozniki iz tujine morajo najprej izpolniti vse zakonsko zahtevane pogoje. Nato opravijo dodatno usposabljanje in mentorski program, kjer spoznajo prometne razmere, proge in posebnosti vožnje v Sloveniji. Samostojno lahko vozijo šele po uspešno zaključenem uvajanju,« so pojasnili. Pomemben del vključevanja je tudi znanje jezika. Vozniki so zato vključeni v tečaje slovenskega jezika, kot je program ABC slovenščina, pa tudi v mentorski program. V podjetju imajo tudi posebno ekipo za pomoč pri vključevanju v novo okolje. »Poleg strokovnega usposabljanja so vozniki vključeni v mentorski program in tečaje slovenskega jezika, kot je program ABC slovenščina. V podjetju deluje tudi integracijski tim, ki novim sodelavcem pomaga pri vključevanju v delovno in lokalno okolje,« pravijo.

Voznik je avtobus zapeljal do urgence

Na Ljudski univerzi Jesenice pravijo, da jim pridobljeno znanje jezika prinaša več samozavesti pri delu s potniki ter krepi njihovo povezanost z lokalno skupnostjo«. Tudi odzivi potnikov so po navedbah Arrive večinoma spodbudni. »Pogosto izpostavijo prijaznost, vljudnost in profesionalen odnos voznikov,« pravijo. Delili so tudi konkreten primer, ki veliko pove o odgovornosti in prisebnosti njihovih voznikov: »Med vožnjo mestnega avtobusa v Kranju je eden od voznikov hitro reagiral, ko je eni izmed potnic nenadoma postalo slabo, in avtobus zapeljal do urgence zdravstvenega doma, kjer je potnica takoj prejela zdravniško pomoč.«