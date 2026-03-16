Na slovenskih avtobusih vse več voznikov s Filipinov: za potnike se učijo tudi slovenščine

Arrivini vozniki s Filipinov se učijo slovenščine. Ena zgodba s ceste je še posebej ganila potnike.
V programu so osvojili osnove slovenskega jezika za vsakodnevne situacije in delo – od osnovne komunikacije s potniki do razumevanja navodil, strokovnega besedišča in kulturnega okolja, v katerem živijo in delajo. FOTO: Ljudska univerza Jesenice
V programu so osvojili osnove slovenskega jezika za vsakodnevne situacije in delo – od osnovne komunikacije s potniki do razumevanja navodil, strokovnega besedišča in kulturnega okolja, v katerem živijo in delajo. FOTO: Ljudska univerza Jesenice
Nina Čakarić
 16. 3. 2026 | 20:29
3:59
A+A-

Pri Ljudski univerzi Jesenice so opozorili na zanimiv primer vključevanja tujih delavcev v slovensko okolje. Vozniki podjetja Arriva, ki večinoma prihajajo s Filipinov, kot so napisali na univerzi, so uspešno zaključili program ABC slovenščina, v okviru katerega so se učili osnov jezika za vsakodnevno delo in sporazumevanje s potniki. Na Ljudski univerzi Jesenice so ob tem zapisali: »Vozniki podjetja Arriva d.o.o., ki večinoma prihajajo s Filipinov, so uspešno zaključili program ABC slovenščina, ki je potekal v okviru projekta Temeljne kompetence - Pot do uspeha 2023-2029.« Dodali so, da so v programu osvojili osnove slovenskega jezika za vsakodnevne situacije in delo, »od osnovne komunikacije s potniki do razumevanja navodil, strokovnega besedišča in kulturnega okolja, v katerem živijo in delajo«.

Najpogosteje vozijo na medkrajevnih linijah

Na Arrivi so za Slovenske novice pojasnili, da so v zadnjem obdobju v Sloveniji zaposlili več kot 210 novih voznic in voznikov avtobusov. Med njimi je tudi manjše število voznikov s Filipinov. Kot pravijo, ti dopolnjujejo njihove ekipe predvsem tam, kjer se soočajo z večjim pomanjkanjem kadra. »Najpogosteje vozijo na medkrajevnih linijah ter pomagajo zagotavljati stabilno in zanesljivo izvajanje javnega potniškega prometa,« so pojasnili. Glavni razlog za zaposlovanje voznikov iz tujine je pomanjkanje kadra. Na Arrivi opozarjajo, da se tudi v Sloveniji, podobno kot drugod po Evropi, soočajo s pomanjkanjem voznikov avtobusov, kar je povezano tudi s staranjem prebivalstva in manjšim zanimanjem za ta poklic. »Z zaposlovanjem voznikov iz tujine zagotavljamo stabilno izvajanje javnega potniškega prometa. Vozniki iz tujine dopolnjujejo naše ekipe in pomagajo zagotavljati zanesljivo storitev za potnike,« poudarjajo.

Pred vožnjo morajo opraviti resno uvajanje

Preden tuji vozniki samostojno sedejo za volan avtobusa v Sloveniji, morajo izpolniti vse zakonsko zahtevane pogoje, med drugim pridobiti tudi kodo 95 za prevoz potnikov. Nato jih čaka dodatno usposabljanje. »Vsi vozniki iz tujine morajo najprej izpolniti vse zakonsko zahtevane pogoje. Nato opravijo dodatno usposabljanje in mentorski program, kjer spoznajo prometne razmere, proge in posebnosti vožnje v Sloveniji. Samostojno lahko vozijo šele po uspešno zaključenem uvajanju,« so pojasnili. Pomemben del vključevanja je tudi znanje jezika. Vozniki so zato vključeni v tečaje slovenskega jezika, kot je program ABC slovenščina, pa tudi v mentorski program. V podjetju imajo tudi posebno ekipo za pomoč pri vključevanju v novo okolje. »Poleg strokovnega usposabljanja so vozniki vključeni v mentorski program in tečaje slovenskega jezika, kot je program ABC slovenščina. V podjetju deluje tudi integracijski tim, ki novim sodelavcem pomaga pri vključevanju v delovno in lokalno okolje,« pravijo.

Voznik je avtobus zapeljal do urgence

Na Ljudski univerzi Jesenice pravijo, da jim pridobljeno znanje jezika prinaša več samozavesti pri delu s potniki ter krepi njihovo povezanost z lokalno skupnostjo«. Tudi odzivi potnikov so po navedbah Arrive večinoma spodbudni. »Pogosto izpostavijo prijaznost, vljudnost in profesionalen odnos voznikov,« pravijo. Delili so tudi konkreten primer, ki veliko pove o odgovornosti in prisebnosti njihovih voznikov: »Med vožnjo mestnega avtobusa v Kranju je eden od voznikov hitro reagiral, ko je eni izmed potnic nenadoma postalo slabo, in avtobus zapeljal do urgence zdravstvenega doma, kjer je potnica takoj prejela zdravniško pomoč.«

Več iz teme

ljudska univerza jeseniceavtobusprometvoznikvozniki avtobusovFilipinci
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
