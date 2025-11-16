Na slovenskih cestah od osamosvojitve ugasnilo že skoraj 8000 življenj

Tretjo nedeljo v novembru zaznamujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki je letos posvečen izgubljenim talentom, torej tistim, ki so prezgodaj izgubili priložnost, da bi pokazali svoj dar, sledili svojim sanjam in ustvarjali boljši svet, so zapisali pri zavodu Varna pot. Ob tem, kot vsako leto, organizirajo številna obeleženja.

Kot so v zavodu zapisali v sporočilu za medije, je vsaka žrtev v sebi nosila edinstven talent. »Morda glasbeni dar, strokovno znanje, človeško toplino, pogum ali ustvarjalno iskro. Nekaj, kar je bogatilo družino, prijatelje in skupnost,« so utemeljili.

Slovenske ceste so od osamosvojitve do danes zahtevale 7953 življenj, so navedli. To število pa ne odraža razsežnosti vseh posledic, saj stroka navaja, da vsak posamezen primer smrti na cestah zaznamuje približno 113 ljudi, so poudarili.

Poklon tudi na Žalah

V četrtek so se umrlim poklonili ob spomeniku žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih Žalah, v soboto pa je v Parku varne mobilnosti potekala tudi osrednja kulturna prireditev ob svetovnem dnevu.

Z letom 2021 je bil na globalni ravni zagnan slogan za večjo varnost svetovnih cest, ki se glasi: »Spominjamo se, pomagajmo in ukrepajmo.« Podprli so ga Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kot rdečo nit skozi celotno desetletje za večjo varnost v prometu, so v zavodu Varna pot še zapisali na svoji spletni strani.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga pod okriljem ZN, WHO in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč zaznamujemo od leta 2007, je priložnost, da se opozori na to, da je varnost na cestah mogoče doseči z odgovornim ravnanjem v prometu.