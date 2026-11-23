Avtomobili kitajskih znamk so tudi v Sloveniji vse bolj priljubljeni. Njihovo število se je v dveh letih povečalo za skoraj petkrat, delež pa je presegel desetino vseh prvič registriranih avtomobilov. Pri nas je bilo v prvih desetih mesecih letos po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije prvič registriranih približno 6200 avtomobilov kitajskih znamk, kar je skoraj trikrat toliko kot v enakem obdobju leta 2025 in skoraj petkrat toliko kot v enakem obdobju leta 2024. Avtomobili kitajskih znamk so v prvih desetih mesecih letos predstavljali približno 11 odstotkov vseh prvič registriranih avtomobilov. Po številu prvih registracij je bila v prvih desetih mesecih letos najuspešnejša znamka Leapmotor (1226), sledile so MG (1095), Dongfeng (1010), Omoda (620) in Geely (570).

Avtomobili kitajskih znamk so v prvih desetih mesecih letos predstavljali približno 11 odstotkov vseh prvič registriranih avtomobilov. FOTO: Afp

Izjemno hitro rast povpraševanja po avtomobilih kitajskih znamk opažajo tudi v podjetju Plan-net Avto, največjem uvozniku in distributerju vozil kitajskih znamk v Sloveniji. »Leta 2024 so bile kitajske znamke na slovenskem trgu šele v začetni fazi prepoznavnosti. Leta 2025 je sledil močan preboj z več kot 1000 registriranimi vozili naših znamk, letos beležimo nov izjemen skok,« je povedal vodja marketinga Tomaž Semič. Kupci po njegovih besedah kot bistveno prednost avtomobilov kitajskih znamk izpostavljajo dobro razmerje med vrednostjo in ceno. »Ti avtomobili že v standardni izvedbi ponujajo bogato tehnološko opremo, ki je pri tradicionalnih znamkah pogosto na voljo le ob visokem doplačilu,« je dejal in izpostavil tudi učinkovite pogonske sklope in hitro dobavo vozil. V javnosti je v zvezi s kitajskimi avtomobili slišati tudi pomisleke glede dostopnosti in kakovosti poprodajnih storitev, predvsem servisa. Po Semičevem mnenju so ti pomisleki odveč, saj so po vsej Sloveniji vzpostavili razvejano, strokovno in stabilno mrežo pooblaščenih servisnih partnerjev z visokim standardom vzdrževanja.

Pomembno zaupanje

Kot ocenjuje direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo ter raziskovalec mobilnosti Andrej Brglez, se je odnos Slovencev do kitajskih avtomobilov precej spremenil. »Predvsem pa se spreminja hitreje, kot smo bili doslej vajeni pri vstopanju novih avtomobilskih znamk na naš trg. A neznank je še vedno veliko, imena so nova, pogosto jih še izgovoriti ne znamo,« je dejal.

V Sloveniji je bilo v prvih desetih mesecih letos prvič registriranih približno 6200 avtomobilov kitajskih znamk.

Avtomobili kitajskih znamk kupce po njegovih besedah prepričajo predvsem s tehnološko naprednostjo in ugodno ceno. Ne glede na to pa bo po njegovem mnenju pomemben vidik ostalo zaupanje, ki ga bodo morale kitajske znamke še pridobiti. »Mnogi kupci kitajskih avtomobilov vedo, da z nakupom neznane znamke sprejemajo določeno tveganje, a prevlada misel, da je za tak denar trenutno na trgu težko dobiti toliko avtomobila. Poleg tega so jim dane obljube, zaveze prodajalcev in proizvajalcev ter pogosto tudi zelo dolge garancije. To je za marsikoga dovolj prepričljiv razlog za nakup. Toda obljube bo treba v prihodnjih letih izpolniti. Prepričan sem, da vseh ne bodo izpolnili vsi proizvajalci,« je dejal in kot glavni razlog za to navedel, da slovenski trg tako velikega števila novih znamk in tako ostre konkurence dolgoročno ne bo prenesel. »Od današnjih približno 20 kitajskih avtomobilskih znamk, prisotnih na našem trgu, jih bo na koncu pri nas ostalo kakšnih pet ali šest. Te bodo zgradile zaupanje in dobro ime ter bodo postale zanesljive sopotnice slovenskih voznikov.«