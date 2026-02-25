Na osnovnih šolah težave s ščurki! Učitelji videli, kako lezejo iz šolskih torb

Na treh osnovnih šolah v Novem mestu so se znašli pred neprijetno težavo. Učiteljice so med poukom opazile, da iz nekaterih šolskih torb lezejo ščurki. O dogodku so obvestili vodstva šol in občino, sledili so takojšnji ukrepi. Med počitnicami tako izvajajo dezinfekcijo prostorov in nameščajo vabe. Kot je za RTV pojasnila Meta Retar z Mestne občine Novo mesto, so imeli tudi primer, ko jih je ravnateljica poklicala in opozorila, da se ščurki pojavljajo v šolskih torbah. Težava ni osamljena, saj so jo zaznali na treh šolah.

Ravnatelj Osnovne šole Drska David Imperl je povedal, da se s tem soočajo že dlje časa. »Nekako pred 19 meseci je bila prva zaznava ščurkov na naši šoli,« je dejal. Od takrat so večkrat ukrepali. Po njegovih besedah bodo v prihodnjem tednu izvedli že 12. dezinfekcijo. Podjetje, ki opravlja zatiranje škodljivcev, šole redno obiskuje. Kot pojasnjuje Tomaž Grobovšek, se ščurki naselijo tam, kjer imajo ustrezne pogoje: »Potrebno je ustrezno okolje za ščurka. To je vlaga, toplota, tema, neki vir hrane, neki prostor, kjer se lahko razmnožuje.« Na šolah zato na kritična mesta postavljajo vabe in skrbijo za dodatno higieno. Po navedbah občine preventivne in sanacijske ukrepe za zdaj izvajajo uspešno v sodelovanju z vodstvi šol. Strokovnjaki opozarjajo, da je pri zatiranju ključna vztrajnost. Ena sama dezinfekcija navadno ne zadostuje, saj je treba prekiniti razmnoževalni cikel. Postopek se zato običajno ponovi večkrat, dokler se populacija ne izniči.

V Sloveniji se v zaprtih prostorih najpogosteje pojavljata nemški in orientalski ščurek. Nemški ščurek je manjši, svetlejše barve in zelo prilagodljiv, zato se hitro razmnožuje v toplih prostorih, kot so kuhinje in kopalnice. Orientalski je večji in temnejši, pogosteje se zadržuje v vlažnih in hladnejših delih stavb. Ščurki niso le neprijetni na pogled, temveč lahko s seboj prenašajo bakterije in onesnažijo hrano, zato jih uvrščamo med higienske škodljivce. Grobovšek ob tem svetuje, naj ljudje ob opažanju najprej preverijo, za katero vrsto gre, nato pa ukrepajo premišljeno. Panika ni potrebna, ključni pa so pravočasni in dosledni ukrepi.