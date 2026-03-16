ODŠTEVANJE DO VOLITEV

Na soočenju Janše in Goloba padale težke besede, vabljeni sta bili tudi njuni soprogi

Prvaka strank SDS in Gibanje Svoboda sta se dotaknila tudi domnevnega vmešavanja tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo.
Robert Golob in Janez Janša FOTO: Slovenske Novice
B. K. P.
 16. 3. 2026 | 21:51
Še manj kot en teden nas loči do parlamentarnih volitev, ko bomo volivke in volivci svoj glas namenili tistemu, ki nas bo najbolj prepričal. Po javnomnenjskih raziskavah na samem vrhu najverjetnejših zmagovalcev volitev že ves čas vztrajata največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda in največja opozicijska stranka SDS. V tokratnem soočenju sta tako mnenja in poglede primerjala predsednika obeh - Robert Golob in Janez Janša. Seveda ni šlo brez omembe spornih posnetkov, v katere so se ujeli mnogi vplivni Slovenci, za objavami pa naj bi, kot med drugim trdijo na Inštitutu 8. marec, stala opozicijska SDS, da je temu tako, pa je, kot kaže, prepričan tudi Golob. »Gospod Janša, meni je strašno žal, ampak jaz vam moram povedati, da vi niste dober človek, vam ni mar za Slovenijo,« je med drugim dejal Golob, ki je domnevno vmešavanje tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo označil za sramotno dejanje, mnogi pa da v povezavi s tem uporabljajo celo besedo veleizdaja. »Če gre za veleizdajo, lahko kot takšno označimo današnje poročanje o tem, kako se je kradlo iz podjetja Gen-I,« pa mu je odgovoril Janša. »Mi se z nobenimi agenti iz tujine nismo sestali, ne na ta, ne na kak drug datum,« je ponovil prvak SDS, ki je že tekom dneva dejal, da do danes še ni slišal za Black Cube, zasebno obveščevalno službo, ki naj bi bila vpletena v sporne posnetke.

Na soočenje sta bili vabljeni tudi soprogi obeh predsednikov strank Tina Gaber Golob in Urška Bačovnik Janša, a je v studio prišla le slednja. »Tina se ne udeležuje soočanj in podobnih dogodkov v zadnjih treh letih, zato je tudi danes tukaj ni,« pa je odsotnost svoje žene pojasnil Golob.

Slovenke in Slovence pa od prihodnih voditeljev države seveda zanima tudi, kdo bo končno presekal s tem, da iz državne blagajne izginjajo milijoni? »Kam ta denar odteka, vemo. Vemo, kdo zahteva deset odstotkov, in vemo za načrte o privatizaciji podjetja Gen I,« je na to odgovoril Janša, Golob pa: »Mi je všeč, da ste to odprli, ker bomo lahko sodili človeka po dejanjih in ne besedah. Janševa vlada je privatizirala ogromno podjetij, naša vlada ni privatizirala nobenega podjetja, celo visoko šolstvo in javno zdravstvo smo okrepili.« »Mi smo v prvem mandatu dobili državo v zelo žalostnem stanju. Veliko tega si nismo predstavljali, zato smo se najprej lotili najranljivejših, zdaj pa je čas, da damo dodaten pospešek gospodarstvu,« pa je nekaj besed prihodnosti namenil Golob. »Ena od ključnih ovir za hitrejšo gospodarsko rast je regulacija, naše gospodarstvo se duši v predpisih, nekaj je naša krivda, nekaj krivda Evropske unije, zato je bistvena debirokratizacija,« pa je nekaj prihodnjih načrtov glede pomoči slovenskemu gospodarstvu omenil prvak SDS, ki seveda vztraja tudi pri razbremenitvi plač.

Bi bila pripravljena sodelovati?

Pa bi bila Janša in Golob, sicer velika nasprotnika, ki zagovarjata vsak svoje precej različne vrednote in prepričanja, pripravljena sesti na kavo ali kosilo ter skupaj doseči dogovor v dobro države in državljanov? »Mi bomo takšno vlado po volitvah sestavili z vsemi, ki bodo želeli sodelovati, ne izključujemo nikogar,« je na to dejal Janša. »Jaz ne verjamem v te besede. Dejanja iz preteklosti so pokazala, da te besede in obljube niso resnične,« pa je Janši zabrusil Golob in raje več povedal o gradnji stanovanj za mlade. O tem, kje bodo v prihodnje živeli mladi, seveda razmišljajo tudi v stranki SDS, ki pa želijo predvsem decentralizirati Slovenijo, kot je dejal Janša, da »zjutraj ne bi bile kolone samo v Ljubljano«, zato nameravajo vlagati v gradnjo stanovanj v različnih delih Slovenije, prav tako bi v različnih regijah poskrbeli za delovna mesta.

Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Predvolilno soočenje

O strankah.
Branko Babič16. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Jerneja Suhadolnika: Vojna in nogomet

Naslednji dan se je oglasil Trump in demantiral Infantina, ki je izpadel naivno.
Jernej Suhadolnik16. 3. 2026 | 22:25
22:12
Bulvar  |  Suzy
REKORDI HOLLYWOODA

Ti igralci so oskarja osvojili zelo mladi: najmlajša dobitnica je imela komaj 10 let (Suzy)

Nekateri zvezdniki so prestižno filmsko nagrado prejeli že kot otroci ali zelo mladi igralci in se tako zapisali v zgodovino oskarjev.
16. 3. 2026 | 22:12
21:51
Novice  |  Slovenija
ODŠTEVANJE DO VOLITEV

Na soočenju Janše in Goloba padale težke besede, vabljeni sta bili tudi njuni soprogi

Prvaka strank SDS in Gibanje Svoboda sta se dotaknila tudi domnevnega vmešavanja tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo.
16. 3. 2026 | 21:51
21:34
Novice  |  Nedeljske novice
NAREDI SAM

Izdelajmo ljubljenčku igralo

Veliko igrač in dodatkov za ljubljenčke lahko naredimo doma, brez posebnega znanja in dodatnih stroškov
Ajda Janovsky16. 3. 2026 | 21:34
21:22
Novice  |  Svet
JEDRSKA MOČ

Nemški strokovnjak svari: Rusija proti Evropi usmerja več kot 1500 jedrskih bojnih glav

Francija in Združeno kraljestvo skupaj razpolagata z nekoliko manj kot 400 jedrskimi bojnimi glavami, ki so namenjene predvsem obrambi teh dveh držav.
16. 3. 2026 | 21:22

