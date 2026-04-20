Na Stevanovićevi prvi seji odjeknilo: Gre za nedopusten poseg v pravice poslancev, takšna ravnanja se ne bodo več ponovila

Predsednik DZ Zoran Stevanović bo poslance pred naslednjim tajnim glasovanjem pozval, naj ne označujejo glasovnic, kljub morebitnim oznakam pa glasovanja nima pravice razveljaviti, je dejal. Napovedal je sodelovanje pri spremembah poslovnika, ki bi oznake onemogočile. Meni pa, da so tajnost glasovanja podrli tudi tisti, ki glasovnic niso prevzeli.

Poziv poslancem pred naslednjim tajnim glasovanjem

Na današnjem kolegiju predsednika DZ so obravnavali tudi dopis vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica v zvezi z dogajanjem na ustanovni seji DZ, ko so nekateri poslanci glasovnice za volitve predsednika DZ na tajnem glasovanju označili. V dopisu, ki ga je na današnji seji predstavila namestnica vodje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, je opozoril, da gre za nedopusten poseg v pravice poslancev in z ustavo zagotovljeno svobodo poslanskega mandata, zato pričakujejo, da "bomo skupaj storili vse, da se takšna nedopustna ravnanja več ne bodo ponovila".

Kot možnost vidijo tudi spremembo poslovnika DZ, ki bo takšne prakse onemogočala, zato so v poslanski skupini že pristopili k predlogu za spremembe poslovnika. Ob tem pa jih zanima, kako bo predsednik DZ ravnal ob prihodnjih tajnih glasovanjih, ki bodo še pred spremembo poslovnika. Že na torkovi izredni seji DZ je namreč predvideno odločanje o podpredsednikih DZ.

Stevanović je poudaril, da se strinja z vsebino dopisa in da je tovrstna praksa nesprejemljiva. Kot je dejal, je odprt za predloge in bo sodeloval pri spremembah poslovnika, da se take stvari ne bodo več dogajale oz. da se ne bo dogajalo "nič, kar bi lahko uničilo bodisi tajnost glasovanja bodisi to, da lahko kakorkoli vpliva na svobodno voljo odločanja".

Napovedal je, da bo na naslednji seji DZ pred samim tajnim glasovanjem "opozoril vse poslance, naj tega nikakor ne počno". »To je pa tudi vse, kar je trenutno v moji moči,« je dejal.

Stevanović sicer meni, da so "tajnost glasovanja podrli" tudi tisti, ki so javno naznanili, da se glasovanja ne bodo udeležili, ker je bilo za vse druge jasno, kako bodo glasovali. Poudaril je, da je ravno tajnost glasovanja tisto, kar omogoča poslancem, da ne doživljajo pritiska.

Spor zaradi razlage tajnosti glasovanja

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot pa je izrazila nestrinjanje s tolmačenjem, da je pritisk na poslance predstavljalo tudi ravnanje poslancev SD ter Levice in Vesne, ki glasovnic niso prevzeli. »V SD imamo v šestčlanski poslanski skupini štiri posameznike, ki smo hkrati člani vodstva stranke, tako da je že tu paradoks, da naj bi sami na sebe pritisnili, ker naj bi vodstvo na nas pritiskalo, da nismo prevzeli glasovnic,« je dejala. Pojasnili so, da je bila to za njih "oblika političnega protesta, ki pa je izražena javno".

Hot meni, da ni dovolj, da Stevanović pred torkovim glasovanjem podpredsednikov DZ samo opozori poslance, ampak bi moral, če bi prišlo do označevanja glasovnic, takšno glasovanje nemudoma razveljaviti in ponoviti. Omenila je tudi, da bi bilo morda bolje enostavno odpraviti tajno glasovanje in bi bili transparentni pred javnostjo.

Stevanović jo je opozoril, da je tajnost nekaterih glasovanj zapisana tudi v ustavi, zato te ureditve ni tako enostavno spreminjati. V izjavi za medije po seji kolegija pa je dodal še, da nima pravice razveljaviti glasovanja, če iz glasovnice izhaja volja poslanca, "ne glede na to, kaj je gor narisano", saj oznake niso protizakonite in niso v neskladju s poslovnikom. »Na glasovnici je lahko narisano karkoli, ampak je pa zoprno, pa nezrelo, zato bi rad take stvari odpravil v svojem mandatu,« je dejal. Med anomalijami v zvezi s tajnim glasovanjem namreč poleg označevanja glasovnic in obstruiranja glasovanja vidi tudi naznanitve poslancev, kako bodo glasovali.

Na slednje je na kolegiju opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot je spomnila, je na ustanovni seji DZ Sajovic napovedal, da bodo v njihovi poslanski skupini glasovali enotno in kandidata za predsednika DZ ne bodo podprli. »Kje je tu tajnost glasovanja? Vi pa se ukvarjate s pikicami, pa s krožci, pa s križci,« je dejala. Po njenem mnenju to, da za govornico poveš, da bodo vsi glasovali proti, ni več tajno glasovanje.