TAJNO GLASOVANJE

Na Stevanovićevi prvi seji odjeknilo: Gre za nedopusten poseg v pravice poslancev, takšna ravnanja se ne bodo več ponovila

Stevanović za spremembe poslovnika glede označevanja glasovnic.
Predsednik DZ meni, da so tajnost glasovanja podrli tudi tisti, ki glasovnic niso prevzeli. FOTO: Blaž Samec
STA, S. U.
 20. 4. 2026 | 13:15
Predsednik DZ Zoran Stevanović bo poslance pred naslednjim tajnim glasovanjem pozval, naj ne označujejo glasovnic, kljub morebitnim oznakam pa glasovanja nima pravice razveljaviti, je dejal. Napovedal je sodelovanje pri spremembah poslovnika, ki bi oznake onemogočile. Meni pa, da so tajnost glasovanja podrli tudi tisti, ki glasovnic niso prevzeli.

Poziv poslancem pred naslednjim tajnim glasovanjem

Na današnjem kolegiju predsednika DZ so obravnavali tudi dopis vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica v zvezi z dogajanjem na ustanovni seji DZ, ko so nekateri poslanci glasovnice za volitve predsednika DZ na tajnem glasovanju označili. V dopisu, ki ga je na današnji seji predstavila namestnica vodje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, je opozoril, da gre za nedopusten poseg v pravice poslancev in z ustavo zagotovljeno svobodo poslanskega mandata, zato pričakujejo, da "bomo skupaj storili vse, da se takšna nedopustna ravnanja več ne bodo ponovila".

Kot možnost vidijo tudi spremembo poslovnika DZ, ki bo takšne prakse onemogočala, zato so v poslanski skupini že pristopili k predlogu za spremembe poslovnika. Ob tem pa jih zanima, kako bo predsednik DZ ravnal ob prihodnjih tajnih glasovanjih, ki bodo še pred spremembo poslovnika. Že na torkovi izredni seji DZ je namreč predvideno odločanje o podpredsednikih DZ.

Stevanović je poudaril, da se strinja z vsebino dopisa in da je tovrstna praksa nesprejemljiva. Kot je dejal, je odprt za predloge in bo sodeloval pri spremembah poslovnika, da se take stvari ne bodo več dogajale oz. da se ne bo dogajalo "nič, kar bi lahko uničilo bodisi tajnost glasovanja bodisi to, da lahko kakorkoli vpliva na svobodno voljo odločanja".

Napovedal je, da bo na naslednji seji DZ pred samim tajnim glasovanjem "opozoril vse poslance, naj tega nikakor ne počno". »To je pa tudi vse, kar je trenutno v moji moči,« je dejal.

Stevanović sicer meni, da so "tajnost glasovanja podrli" tudi tisti, ki so javno naznanili, da se glasovanja ne bodo udeležili, ker je bilo za vse druge jasno, kako bodo glasovali. Poudaril je, da je ravno tajnost glasovanja tisto, kar omogoča poslancem, da ne doživljajo pritiska.

Spor zaradi razlage tajnosti glasovanja

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot pa je izrazila nestrinjanje s tolmačenjem, da je pritisk na poslance predstavljalo tudi ravnanje poslancev SD ter Levice in Vesne, ki glasovnic niso prevzeli. »V SD imamo v šestčlanski poslanski skupini štiri posameznike, ki smo hkrati člani vodstva stranke, tako da je že tu paradoks, da naj bi sami na sebe pritisnili, ker naj bi vodstvo na nas pritiskalo, da nismo prevzeli glasovnic,« je dejala. Pojasnili so, da je bila to za njih "oblika političnega protesta, ki pa je izražena javno".

Hot meni, da ni dovolj, da Stevanović pred torkovim glasovanjem podpredsednikov DZ samo opozori poslance, ampak bi moral, če bi prišlo do označevanja glasovnic, takšno glasovanje nemudoma razveljaviti in ponoviti. Omenila je tudi, da bi bilo morda bolje enostavno odpraviti tajno glasovanje in bi bili transparentni pred javnostjo.

Stevanović jo je opozoril, da je tajnost nekaterih glasovanj zapisana tudi v ustavi, zato te ureditve ni tako enostavno spreminjati. V izjavi za medije po seji kolegija pa je dodal še, da nima pravice razveljaviti glasovanja, če iz glasovnice izhaja volja poslanca, "ne glede na to, kaj je gor narisano", saj oznake niso protizakonite in niso v neskladju s poslovnikom. »Na glasovnici je lahko narisano karkoli, ampak je pa zoprno, pa nezrelo, zato bi rad take stvari odpravil v svojem mandatu,« je dejal. Med anomalijami v zvezi s tajnim glasovanjem namreč poleg označevanja glasovnic in obstruiranja glasovanja vidi tudi naznanitve poslancev, kako bodo glasovali.

Na slednje je na kolegiju opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot je spomnila, je na ustanovni seji DZ Sajovic napovedal, da bodo v njihovi poslanski skupini glasovali enotno in kandidata za predsednika DZ ne bodo podprli. »Kje je tu tajnost glasovanja? Vi pa se ukvarjate s pikicami, pa s krožci, pa s križci,« je dejala. Po njenem mnenju to, da za govornico poveš, da bodo vsi glasovali proti, ni več tajno glasovanje.

Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
