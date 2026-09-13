Na sto dni Janševe vlade bo delo začela opozicijska vlada v senci: Golob bo zdravstvo začasno prevzel sam

Danes mineva sto dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Medtem ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija niza kritike. Pri največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda pa bo danes začela delo vlada v senci.

Četrta vlada prvaka SDS Janeza Janše, ki jo je izkušeni politik sestavil ob zapleteni parlamentarni kombinatoriki po državnozborskih volitvah, je mandat nastopila 4. junija. V ministrski ekipi je 15 ministric in ministrov. Prvih sto dni vlade so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov s ciljem izpolnitve zavez Natu v rebalansu letošnjega proračuna. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform in zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke in posegi v medijsko zakonodajo.

Premier Janša je po 100 dneh prepričan, da bodo ukrepi, ki jih načrtujejo za naprej, prinesli gospodarsko rast, napoveduje tudi prestrukturiranje in decentralizacijo javnega sektorja. Na parlamentarnem parketu pa mandat vlade zaznamujejo ostra trenja med koalicijo in opozicijo. Slednja v odgovor na dogajanje preteklih mesecev napoveduje tudi pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi.

Golobova vlada v senci začenja delo

Danes bo tako prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba. Kot napovedujejo pred prvim zasedanjem, bo vlada v senci »spremljala in presojala odločitve oblasti, pripravljala konkretne alternativne rešitve ter nadaljevala priprave na prihodnje vodenje države«.

Delo bodo organizirali na šestih področjih: draginja, starejši in socialna varnost, mladi, prihodnost in znanje, zdravstvo in dolgotrajna oskrba, gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, energetska varnost in infrastruktura ter red, varnost in mir. Vsako izmed področij bo vodil nosilec resorja, pomagali mu bodo strokovni sveti.

Golob je za Delo dejal, bodo imena razkrili pravočasno, zdravstvo pa bo začasno prevzel sam. Gre namreč za področje, ki je preveč pomembno, da ne bi bilo prioritetno. Poleg tega menijo, da bi internetni zakon ob uveljavitvi odprl vrata privatizaciji zdravstva. Kot so zapisali v vabilu, vlada v senci združuje ekipo, ki je odgovornost za vodenje države pripravljena prevzeti takoj.

Svoboda v vladi v senci vidi alternativo aktualni oblasti

»Nadaljevala bo delo, začeto v prejšnjem mandatu, odgovarjala na nove izzive in ponudila svoje rešitve. Z vlado v senci želimo pokazati, da se da tudi v zaostrenih mednarodnih razmerah delovati na drugačen način, ki je usmerjen v korist ljudi, ne samo izbrancev, kot to počne aktualna oblast«. Seja bo javna. Svoboda je pri tem k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunajparlamentarni Prerod, a pri tem dobila košarico.