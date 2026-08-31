Na svečani podelitvi na sejmu Agra so ustoličili vinarja leta

ŠTEVILNI ŠAMPIONI

Na neuradni vinski olimpijadi se je na sejmu Agra trlo šampionov. Lento za 2026. je dobil prleški vinar Puklavec Family Wines.

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra so med drugim razglasili rezultate in podelili odličja za dosežke na 52. Odprtem državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona, gre za nekakšno neuradno slovensko vinsko olimpijado. Osrednje ocenjevanje Vino Slovenija je pritegnilo 123 pridelovalcev s 514 vzorci. »Vino Slovenija, to najstarejše strokovno ocenjevanje vin pod okriljem sejma Agra, predstavlja osrednje nacionalno preverjanje kakovosti slovenskih vin ter vse bolj priznano mednarodno ocenjevanje. Vina ocenjujejo vrhunski slovenski in tuji enologi, zbrani v neodvisni strokovni ...