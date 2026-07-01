Na Tandemu nasmehov tudi Borut Pahor in Aleš Musar

V Stritarjevi ulici v Ljubljani so organizirali in izvedli Tandem nasmehov. Cesto okoli Mestne hiše so zaprli, nato so se po njej popeljali s tandemskimi kolesi, ki jih je v ta namen izdelalo slovensko podjetje Turna, slednje je že pred časom prevzelo blagovno znamko Rog.

Plemenito akcijo je prišel podpret tudi legendarni košarkar Ivo Daneu. FOTO: Lions D129

Tandem nasmehov je nadvse plemenit dogodek, s katerim si prizadevajo spodbuditi enake možnosti v mobilnosti, vključevanju ranljivih skupin, prostovoljstvu, preventivi in povezovanju celotne skupnosti. Ne le Lionsi in Zavod Vidim cilj zna čelu, pri dogodku so imeli prste vmes tudi člani Gasilske zveze Ljubljana. Ti so obiskovalcem predstavili gasilsko vozilo ter delo gasilcev, najmlajši so se lahko preizkusili v zbijanju tarče z vedrovko. Delili so dimne javljalnike, gasilnike, kresničke in drugo preventivno gradivo. Pomemben trenutek je bil podpis sporazuma o sodelovanju med Zvezo Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 ter Gasilsko zvezo Ljubljana, s čimer so začrtali skupno pot, na kateri bodo še naprej krepili solidarnost, varnost in vključujočo družbo. Dogodek je povezoval, prišli pa so tudi, legendarniin drugi.

Strinjali so se, da mobilnost ne bi smela biti privilegij, temveč priložnost za vse. Tudi zato so podprli akcijo Tandem nasmehov, s katero želijo ranljivim skupinam omogočiti večjo mobilnost. Glavno sporočilo je, da je s povezovanjem in sodelovanjem mogoče vse. Tandemska kolesa ponazarjajo ravno to: povezovanje in sodelovanje.

Z akcijo želijo ranljivim skupinam omogočiti večjo mobilnost.

Kot je pojasnil predsednik Lions kluba Ljubljana Emona Edo Sternad, so želeli s projektom pokazati, da lahko z ustrezno pomočjo kolesari pravzaprav vsak, tudi gibalno ali drugače ovirani. »Dogodek povezuje, gradi skupnost in krepi zavedanje, da nimamo vsi enake sreče v življenju, a če se povežemo in pogledamo tudi na druge, smo lahko s skupnimi napori vsi vključeni v tako rekoč vse,« je poudaril. »Projekt je namenjen vključevanju oseb z razvojnimi specifikami ter drugih ranljivih skupin v enake možnosti mobilnosti. Pri čemer tandemska kolesa omogočajo, da se tudi posamezniki, ki samostojnega kolesarjenja ne morejo izvajati, enakovredno vključijo v gibanje, skupnost in javni prostor.«

Želijo si, da bi vsi ljubljanski Lions klubi kupili po eno tandemsko kolo ter ga donirali Zavodu Vidim cilj, ki ga bo upravljal. Medtem so obiskovalci spoznavali tandemska kolesa ter se tudi sami preizkusili v vožnji v dvoje.