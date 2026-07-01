Na Tandemu nasmehov tudi Borut Pahor in Aleš Musar

V Stritarjevi ulici v Ljubljani so organizirali in izvedli Tandem nasmehov. Cesto okoli Mestne hiše so zaprli, nato so se po njej popeljali s tandemskimi kolesi, ki jih je v ta namen izdelalo slovensko podjetje Turna, slednje je že pred časom prevzelo blagovno znamko Rog.
Strinjali so se, da mobilnost ne bi smela biti privilegij, temveč priložnost za vse. Tudi zato so podprli akcijo Tandem nasmehov, s katero želijo ranljivim skupinam omogočiti večjo mobilnost. Glavno sporočilo je, da je s povezovanjem in sodelovanjem mogoče vse. Tandemska kolesa ponazarjajo ravno to: povezovanje in sodelovanje.
Z akcijo želijo ranljivim skupinam omogočiti večjo mobilnost.
Kot je pojasnil predsednik Lions kluba Ljubljana Emona Edo Sternad, so želeli s projektom pokazati, da lahko z ustrezno pomočjo kolesari pravzaprav vsak, tudi gibalno ali drugače ovirani. »Dogodek povezuje, gradi skupnost in krepi zavedanje, da nimamo vsi enake sreče v življenju, a če se povežemo in pogledamo tudi na druge, smo lahko s skupnimi napori vsi vključeni v tako rekoč vse,« je poudaril. »Projekt je namenjen vključevanju oseb z razvojnimi specifikami ter drugih ranljivih skupin v enake možnosti mobilnosti. Pri čemer tandemska kolesa omogočajo, da se tudi posamezniki, ki samostojnega kolesarjenja ne morejo izvajati, enakovredno vključijo v gibanje, skupnost in javni prostor.«
Želijo si, da bi vsi ljubljanski Lions klubi kupili po eno tandemsko kolo ter ga donirali Zavodu Vidim cilj, ki ga bo upravljal. Medtem so obiskovalci spoznavali tandemska kolesa ter se tudi sami preizkusili v vožnji v dvoje.