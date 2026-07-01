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POVEZALI SO SE

Na Tandemu nasmehov tudi Borut Pahor in Aleš Musar

V središču Ljubljane so organizirali prav poseben in nadvse plemenit dogodek.
V tandemu se je zapeljal tudi predsedničin mož Aleš Musar. FOTO: Lions D129

V tandemu se je zapeljal tudi predsedničin mož Aleš Musar. FOTO: Lions D129

Ljubljanski gasilci so otrokom predstavili vso lepoto svojega poslanstva. FOTO: Lions D129

Ljubljanski gasilci so otrokom predstavili vso lepoto svojega poslanstva. FOTO: Lions D129

Plemenito akcijo je prišel podpret tudi legendarni košarkar Ivo Daneu. FOTO: Lions D129

Plemenito akcijo je prišel podpret tudi legendarni košarkar Ivo Daneu. FOTO: Lions D129

V tandemu se je zapeljal tudi predsedničin mož Aleš Musar. FOTO: Lions D129
Ljubljanski gasilci so otrokom predstavili vso lepoto svojega poslanstva. FOTO: Lions D129
Plemenito akcijo je prišel podpret tudi legendarni košarkar Ivo Daneu. FOTO: Lions D129
L. K.
 1. 7. 2026 | 12:10
2:52
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V Stritarjevi ulici v Ljubljani so organizirali in izvedli Tandem nasmehov. Cesto okoli Mestne hiše so zaprli, nato so se po njej popeljali s tandemskimi kolesi, ki jih je v ta namen izdelalo slovensko podjetje Turna, slednje je že pred časom prevzelo blagovno znamko Rog.

Plemenito akcijo je prišel podpret tudi legendarni košarkar Ivo Daneu. FOTO: Lions D129
Plemenito akcijo je prišel podpret tudi legendarni košarkar Ivo Daneu. FOTO: Lions D129
Tandem nasmehov je nadvse plemenit dogodek, s katerim si prizadevajo spodbuditi enake možnosti v mobilnosti, vključevanju ranljivih skupin, prostovoljstvu, preventivi in povezovanju celotne skupnosti. Ne le Lionsi in Zavod Vidim cilj z Alenom Kobilico na čelu, pri dogodku so imeli prste vmes tudi člani Gasilske zveze Ljubljana. Ti so obiskovalcem predstavili gasilsko vozilo ter delo gasilcev, najmlajši so se lahko preizkusili v zbijanju tarče z vedrovko. Delili so dimne javljalnike, gasilnike, kresničke in drugo preventivno gradivo. Pomemben trenutek je bil podpis sporazuma o sodelovanju med Zvezo Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 ter Gasilsko zvezo Ljubljana, s čimer so začrtali skupno pot, na kateri bodo še naprej krepili solidarnost, varnost in vključujočo družbo. Dogodek je povezoval Miha Deželak, prišli pa so tudi Borut Pahor, Aleš Musar, Vika Potočnik, legendarni Ivo Daneu, Iza Login, Zlatko, Maja Prašnikar in drugi.

Strinjali so se, da mobilnost ne bi smela biti privilegij, temveč priložnost za vse. Tudi zato so podprli akcijo Tandem nasmehov, s katero želijo ranljivim skupinam omogočiti večjo mobilnost. Glavno sporočilo je, da je s povezovanjem in sodelovanjem mogoče vse. Tandemska kolesa ponazarjajo ravno to: povezovanje in sodelovanje.

Z akcijo želijo ranljivim skupinam omogočiti večjo mobilnost.

Kot je pojasnil predsednik Lions kluba Ljubljana Emona Edo Sternad, so želeli s projektom pokazati, da lahko z ustrezno pomočjo kolesari pravzaprav vsak, tudi gibalno ali drugače ovirani. »Dogodek povezuje, gradi skupnost in krepi zavedanje, da nimamo vsi enake sreče v življenju, a če se povežemo in pogledamo tudi na druge, smo lahko s skupnimi napori vsi vključeni v tako rekoč vse,« je poudaril. »Projekt je namenjen vključevanju oseb z razvojnimi specifikami ter drugih ranljivih skupin v enake možnosti mobilnosti. Pri čemer tandemska kolesa omogočajo, da se tudi posamezniki, ki samostojnega kolesarjenja ne morejo izvajati, enakovredno vključijo v gibanje, skupnost in javni prostor.«

Želijo si, da bi vsi ljubljanski Lions klubi kupili po eno tandemsko kolo ter ga donirali Zavodu Vidim cilj, ki ga bo upravljal. Medtem so obiskovalci spoznavali tandemska kolesa ter se tudi sami preizkusili v vožnji v dvoje. 

Ljubljanski gasilci so otrokom predstavili vso lepoto svojega poslanstva. FOTO: Lions D129
Ljubljanski gasilci so otrokom predstavili vso lepoto svojega poslanstva. FOTO: Lions D129

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