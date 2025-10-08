Na tekmovanju Rdečega križa in Civilne zaščite so zmagali vsi, a najboljši so bili Zagorjani (FOTO)

Če bi kdo poskušal napovedoval zmagovalno ekipo letošnjega tekmovanja Rdečega križa in Civilne zaščite na teoretičnem preverjanju znanja prve pomoči, bi imel težko nalogo. Na 31. državnem tekmovanju se je pomerilo 13 najboljših regionalnih ekip na posebej pripravljenih sedmih lokacijah po Zagorju. Ekipe so premagovale realistično zasnovane situacije na vzletišču, ribniku, regijskem gasilskem poligonu, tržnici, v pristanu, pri kinološkem društvu in Zasavski ljudski univerzi.

Tekmovanje so organizirali Rdeči križ (RK) Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Trbovlje, in RKS – OZ Zagorje ob Savi s pomočjo Občine Zagorje ob Savi ter številnih prostovoljcev. Tekmovalce in obiskovalce sta pozdravila zagorski župan Matjaž Švagan in predsednica RK Slovenije Ana Žerjal. Izrazila sta hvaležnost za odziv, poudarila pa pomembnost povezanosti in usklajenega delovanja znotraj sistema sil zaščite in reševanja ter pomen prve pomoči in oživljanja, zlasti v času podnebnih sprememb in vse večje izpostavljenosti ter pogostosti njihovih posledic. Ekipe je s pravili seznanila Milena Senica Verbič, strokovna vodja preverjanja in podpredsednica Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.

Zahtevnost in omejen čas

Po uvodnem nastopu narodnozabavnega kvinteta domače Glasbene šole Zagorje ob Savi sta generalna sekretarka RK Slovenije Cvetka Tonin in direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in načrtovanje pri upravi za zaščito in reševanje Olga Andrejek poudarili visoko usposobljenost vseh sodelujočih. Vsako leto se na tekmovanjih trudijo za resničnost in prepričljivost scenarijev, ekipe pokažejo ne le znanje in veščine prve pomoči ter z leti pridobljene izkušnje, ampak pogosto tudi stopijo iz cone udobja ter storijo korak več pri simulaciji reševanja življenj.

Pokazati morajo znanje in veščine prve pomoči, pogosto pa tudi storiti korak več pri simulaciji reševanja življenj.

V Zagorju so jim pripravili premogovniško nesrečo v Pulfrmagacinu, odlično lokacijo vzletišča za letala in helikopterje so uporabili za prikaz padalske nesreče, na ribnikih v Evroparku so prikazali, kako hitro se lahko zgodi nesreča z utopitvijo. Regijski gasilski poligon je bil prizorišče nesreče med usposabljanjem, imeli so delovno nesrečo z več podrobnostmi, na katere je bilo treba biti zelo pozoren, morda največje presenečenje pa je bilo delovišče v središču Zagorja ob Savi, kjer je potekala na prvi pogled povsem nedolžna degustacija domačih izdelkov.

Dodatni izzivi pri že tako zahtevnih situacijah so bili omejen čas in razmeroma kratki odmori med posameznimi delovnimi mesti, kar celotno situacijo in zmožnost pravilnega odzivanja naredi še bolj resnično. Pestro dogajanje je bilo tudi na počivališčih, kjer so sodelovali tudi Podvodna reševalna služba – Reševalna postaja Trbovlje, Enota vodnikov reševalnih psov Zasavja, Gorska reševalna služba – enote za Zasavje, Policijska postaja Zagorje ob Savi in RKS – OZ Zagorje ob Savi, na dveh deloviščih pa so prikaz svojega dela izvedli gasilci PGD Zagorje mesto in PGD Loke. Sodelovali so še društvo za zdravilne rastline in ekipe nujne medicinske pomoči iz Trbovelj, prostovoljci lokalnih gasilskih društev in drugi.

Zmagovalci vsi

Ekipam prve pomoči CZ in RK Slovenije RKS – OZ Sevnica (vodja Samo Povše), RKS - OZ Šentjur, Gasilske zveze in Civilne zaščite Občine Šentjur (vodja Tomaž Lavbič), RKS – OZ Zagorje ob Savi (vodja Monika Grošelj), Občine Žužemberk (vodja Janez Kranjc), RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1 (vodja Rok Kovšca), Civilna zaščita Mestne občine Ptuj (vodja Jani Zagoršek), RKS – OZ Grosuplje (vodja Lenart Bučar), RKS – OZ Ljutomer (vodja Manja Rudolf), RKS – OZ Koper (vodja Emina Korenika), RK Občine Oplotnica (vodja Miran Arnuš), Občina Gorenja vas-Poljane (vodja Nina Strel), RKS – OZ Ajdovščina (vodja Neža Vidic) in RKS – OZ Postojna-Pivka in Občina Pivka (vodja Rajko Tonc) je zaključno oceno državnega preverjanja podala Milena Senica Verbič, strokovna vodja preverjanja. Poudarila je, da se je vseh trinajst ekip odlično spopadlo z zahtevnimi izzivi, in tako zgolj dopolnila prej slišane besede o tem, kako veliko znanja in izkušenj imajo tako sodelujoče ekipe kot tudi številne druge slovenske ekipe prve pomoči.

13 najboljših regionalnih ekip se je pomerilo.

Nagrado za najboljšo vodjo ekipe je prejela Monika Grošelj, ekipa z najboljšim teoretičnim delom je postala RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1, tretje mesto je osvojila ekipa Občina Gorenja vas-Poljane, drugo RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1, zmage pa so se razveselili člani ekipe prve pomoči RKS – OZ Zagorje ob Savi. Zmage domačinov sta se razveselila tudi župan in predsednica območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi Metka Podpečan.

Zagorska ekipa je bila najboljša na domačem terenu. FOTO: RK

Postroj tekmovalcev FOTO: RK

Praktične reševalne naloge so bile zahtevne. FOTO: RK

Tekmovalci so imeli omejen čas za posamezen izziv. FOTO: RK

Komisije so imele zahtevno delo. FOTO: RK

Igranje prostovoljcev je bilo realistično. FOTO: RK