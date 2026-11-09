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Slovenski zajtrk je več kot le zajtrk: spodbuja zdrave navade in lokalno prehrano

Obenem podpira slovenske kmete ter ohranja domačo pridelavo.
Otroci že zelo dobro vedo, kaj pomeni slovenski zajtrk. FOTO: Roman Šipić

Otroci že zelo dobro vedo, kaj pomeni slovenski zajtrk. FOTO: Roman Šipić

Irena Simčič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo opozarja na večplasten pomen tradicionalnega slovenskega zajtrka. FOTO: Jure Eržen

Irena Simčič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo opozarja na večplasten pomen tradicionalnega slovenskega zajtrka. FOTO: Jure Eržen

Borut Florjančič: »Potrošnika že dolgo nagovarjamo predvsem s popusti in akcijami. Premalo pa s tem, od kod je izdelek, iz kakšne surovine je narejen in kdo stoji za njim. To moramo znati pojasniti. Kupec se bo k slovenskemu izdelku vračal, če bo z njim zadovoljen in če bo razumel, kaj dobi za svoj denar.« FOTO: ZZS

Borut Florjančič: »Potrošnika že dolgo nagovarjamo predvsem s popusti in akcijami. Premalo pa s tem, od kod je izdelek, iz kakšne surovine je narejen in kdo stoji za njim. To moramo znati pojasniti. Kupec se bo k slovenskemu izdelku vračal, če bo z njim zadovoljen in če bo razumel, kaj dobi za svoj denar.« FOTO: ZZS

Kruh, med, maslo, mleko in jabolko! FOTO: Roman Šipić

Kruh, med, maslo, mleko in jabolko! FOTO: Roman Šipić

Otroci že zelo dobro vedo, kaj pomeni slovenski zajtrk. FOTO: Roman Šipić
Irena Simčič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo opozarja na večplasten pomen tradicionalnega slovenskega zajtrka. FOTO: Jure Eržen
Borut Florjančič: »Potrošnika že dolgo nagovarjamo predvsem s popusti in akcijami. Premalo pa s tem, od kod je izdelek, iz kakšne surovine je narejen in kdo stoji za njim. To moramo znati pojasniti. Kupec se bo k slovenskemu izdelku vračal, če bo z njim zadovoljen in če bo razumel, kaj dobi za svoj denar.« FOTO: ZZS
Kruh, med, maslo, mleko in jabolko! FOTO: Roman Šipić
Drago Perko
 9. 11. 2026 | 08:45
4:48
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»Ko govorimo o tradicionalnem slovenskem zajtrku kot projektu, ki poteka že 15 let, sem seveda zelo ponosna. Predvsem pa sem ponosna na nekaj, kar se mi zdi še pomembnejše,« je začela Irena Simčič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ena najboljših poznavalk organizirane prehrane otrok in mladostnikov v Sloveniji. »Ponosni smo lahko, da je Slovenija ena izmed redkih evropskih držav, ki imajo organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Ta je urejen na nivoju države in tudi uzakonjen. Vsak vzgojno-izobraževalni zavod ima šolsko kuhinjo, ki je tudi uradni obrat javne prehrane, za katerega veljajo vsa predpisana pravila. Po tem se od številnih drugih držav zelo razlikujemo. Eden izmed projektov, ki nadgrajujejo ta sistem, je Tradicionalni slovenski zajtrk.«

Hrana ni samo osnovna življenjska potreba, ampak tudi pomemben del naše kulture, tradicije in povezovanja med generacijami. Na tem temelji Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je postal že vseslovenska zgodba o pomenu domače hrane, lokalnih pridelovalcev, zdravih prehranskih navad in spoštljivega odnosa do hrane, čemur namenjamo Teden slovenske hrane.

150 MILIJONOV

namenijo za živila v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Dobro se je prijelo

Irena Simčič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo opozarja na večplasten pomen tradicionalnega slovenskega zajtrka. FOTO: Jure Eržen
Irena Simčič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo opozarja na večplasten pomen tradicionalnega slovenskega zajtrka. FOTO: Jure Eržen
»Namen zajtrka ni samo to, da otroci tisti dan dobijo obrok. Pomembno je tudi, kako jim ga postrežemo, da poskrbimo za kulturo prehranjevanja in da se zavedajo, od kod prihaja hrana. Tradicionalni slovenski zajtrk in Teden slovenske hrane sta namenjena prav temu. Pri pouku gospodinjstva bodo lahko ugotavljali, kakšna je kakovost hrane, spoznavali bodo oznake, kot je izbrana kakovost, in se učili o prehranjevanju. Pri matematiki bodo računali razdalje med kraji, od koder prihaja hrana, pri likovnem pouku pa na to temo ustvarjali risbe. Projekt se je medtem resnično dobro prijel in zelo dobro dopolnjuje tako organizirani sistem šolske prehrane kot tudi pouk ter druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,« je nadaljevala Irena Simčič.

Slovenija JE ena izmed redkih evropskih držav, ki imajo organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov.

Opozorila je tudi na velik ekonomski pomen šolske prehrane. Na osnovnih šolah se pripravi več kot 500.000 prehranskih obrokov na dan. Da se zagotavlja priprava toliko obrokov dnevno, morajo biti izpolnjeni določeni materialni in kadrovski pogoji: poleg ustreznih prostorskih kapacitet mora imeti kuhinja primerno tehnično ureditev, primeren obrat z ustreznimi delovnimi sredstvi in jedilnico, kjer otroci in mladostniki uživajo različne obroke ... Zagotavljanje tolikšnega števila obrokov pa zahteva tudi ustrezne zaposlitvene možnosti. Kuhinje vzgojno-izobraževalnih ustanov so odličen trg za našo prehransko, pridelovalno in predelovalno industrijo ter za lokalne ponudnike hrane in kmetijskih produktov. V vzgojno-izobraževalnih zavodih nabavijo za več kot 150 milijonov evrov živil. Takšen pristop ponudi tudi mnogo zaposlitvenih možnosti.

Kruh, med, maslo, mleko in jabolko! FOTO: Roman Šipić
Kruh, med, maslo, mleko in jabolko! FOTO: Roman Šipić

Podpora kmetijam

Petnajst let Tradicionalnega slovenskega zajtrka je lep dokaz, kaj lahko dosežemo, če pri skupni pobudi vztrajamo in sodelujemo. Otroci so ob kruhu, maslu, medu, mleku in jabolku v tem času že dodobra spoznali, od kod prihaja hrana in kdo jo pridela. »To se mi zdi še posebno pomembno,« je dodal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

»Hrano na polici hitro vzamemo kot nekaj samoumevnega, pa čeprav je za njo vsakodnevno delo kmečkih družin, čebelarjev, zadrug in predelovalcev. Omenjeni projekt vsem nam zato pomaga približati to delo ljudem in graditi zaupanje v slovensko hrano. Zadruge pri tem povezujemo kmetije in skrbimo, da njihovi pridelki pridejo do kupcev. Za kmeta pa je seveda odločilno, da ima zagotovljen odkup tudi preostale dni v letu. Enako velja za predelovalce, ki za svoje delo potrebujejo zanesljivo domačo surovino, in trgovce, ki želijo kupcem ponuditi slovenske izdelke. Mislim, da se pomena slovenske hrane vse bolj zavedamo, posebno v času, ko slovenski izdelki vse težje dobijo prostor na trgovskih policah. Ko izberemo domače živilo, podpremo namreč tudi kmetijo, ki ga je pridelala, in ljudi, ki od tega dela živijo, ter na tak način ohranjamo pridelavo in življenje na podeželju. To je sporočilo, ki ga želimo s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom in tretjim tednom slovenske hrane prenesti v vsakdanje navade.« 

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