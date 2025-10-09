Na tem slovenskem smučišču boste za dnevno smuko odšteli 20 evrov

Slovenska smučišča se pospešeno pripravljajo na novo zimsko sezono. »Skupna vrednost vseh letošnjih naložb presega devet milijonov evrov. Med največjimi projekti izstopajo gradnja novega hotela Panorama Kope, ki bo s štirimi zvezdicami pomembno nadgradil nastanitveno ponudbo resorta. Hotel bo odprt v decembru,« so pojasnili v družbi Vabo, ki je upravljavec smučišča na Kopah, kjer poteka tudi izgradnja bazenskega in wellness kompleksa, že poleti so poskrbeli za ureditev treh padel igrišč in posodobitev Bike parka Kope. V sezoni 2024/25 so našteli okoli 114.000 smučarjev, 29 odstotkov več kot v sezoni prej. Pred novo so optimistični. »Naš cilj je preseči mejo 125.000 smučarjev ter obiskovalcem ponuditi eno najbolj celovitih zimskih doživetij v Sloveniji.«

V povprečju je na Rogli smučalo 1730 smučarjev na dan.

Na Arehu bo ena večjih pridobitev v prihajajoči sezoni novi Funpark Žigart. Prvič so ga postavili v lanski sezoni, letos pa bo urejen v še večjem obsegu. Pripravljajo tudi dopolnile vsebine, kot so nočne vožnje z zimskimi trikolesniki na območju Slemena. Na Mariborskem Pohorju načrtujejo ureditev zasneževanja na progi Habakuk B. V zimski sezoni 2024/25 so na smučišču Mariborsko Pohorje z Arehom, ki ga upravlja podjetje Marprom iz mariborskega javnega holdinga, našteli več kot 155.000 obiskovalcev, večina je bila smučarjev. Obisk je bil za približno petino večji kot v sezoni prej.

Na Rogli bodo v novi zimski sezoni posebno pozornost namenili vsebini in kakovosti ponudbe, gostom bo na voljo širši nabor obsmučarskih dejavnosti, so pojasnili v družbi Unitur. Zimsko sezono bodo začeli s t. i. ski opening vikendom med 12. in 14. decembrom, ko bo smučarjem na voljo pester nabor glasbenih, športnih, animacijskih in gastronomskih doživetij. Na podlagi trenutnega stanja rezervacij ter napovedi za prihodnje mesece so optimistični, že dlje opažajo trend rezervacij v zadnjem hipu. V smučarski sezoni 2024/25 so v 108 smučarskih dneh našteli več kot 186.800 smučarjev, sedem odstotkov več kot v sezoni prej. V povprečju je na Rogli smučalo 1730 smučarjev na dan.

Poenostavljen sistem vozovnic

Na Golteh, kjer dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december, kot ključno novost izpostavljajo poenostavljen sistem smučarskih vozovnic. »Cena dnevne smučarske vozovnice z vključeno povratno vožnjo z nihalko bo 20 evrov in bo enotna za vse starostne skupine, kar predstavlja velik korak k poenostavitvi nakupa vozovnic in povečanju dostopnosti naših storitev,« so sporočili. Za otroke do 6. leta starosti v spremstvu staršev bo smuka brezplačna, v predprodaji so že na voljo paketne smučarske vozovnice. Pripravljajo tudi dodatne vsebine: med vikendi napovedujejo glasbeni program in ustvarjalne delavnice za najmlajše, vikend pred božičem jih bo obiskal Božiček, med sezono bo več tematskih dogodkov.

Kot je povedal direktor Turizma Kranjska Gora Luka Vrančič, potekajo vzdrževalna in investicijska dela, priprava številnih dogodkov ter promocijske aktivnosti. Ker je zagotovitev snega ključnega pomena, ponovno posodabljajo in dopolnjujejo sistem tehničnega zasneževanja. »Želeli bi si začetka smučarske sezone tako kot lani, sočasno z našim programom adventnih koncertov konec novembra,« je povedal. Okrepili so sodelovanje med ponudniki nastanitev in žičničarji ter pripravili različne pakete. Tečejo priprave na vrsto dogodkov, med katerimi bodo znova največji mednarodni športni, obljubljajo živahno vzdušje in bogat program prireditev v adventnem času.

Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi v Kranjski Gori stekla konec oktobra. Foto: Leon VIDIC

Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi stekla konec oktobra, v RTC Krvavec pa so jo že zagnali. Cene so se v primerjavi z lani minimalno povišale, redna cena dnevne vozovnice bo v času sezone višja za dva evra. Do spremembe je prišlo predvsem zaradi inflacije in višjih stroškov energije ter vzdrževanja. »A še vedno ostajamo med cenovno dostopnejšimi večjimi smučišči v Sloveniji,« zagotavljajo. Dnevna smučarska vozovnica za odraslega v predprodaji znaša 41 evrov. Preventivno so izvedli obsežen remont kabinske žičnice, večjih infrastrukturnih investicij letos ni bilo, za zimo pripravljajo dodatne aktivnosti in dogodke: kulinarične večere, športna doživetja in družabne programe, s katerimi bodo popestrili dogajanje na smučišču.

V pretekli sezoni so v Smučarskem centru Cerkno izvedli veliko investicij in ga temeljito izboljšali. Obnovili so žičniški sistem in vgradili najsodobnejši nadzorni sistem ter krmiljenje, popolnoma so obnovili smučišča. V novi sezoni večjih novosti ne bo. Z začetkom oktobra je stekla spletna predprodaja sezonskih in dnevnih smučarskih vozovnic, ki bo trajala do konca novembra. Lani cen niso spreminjali, letos so jih primorani uskladiti s splošnim zvišanjem cen stroškov v zadnjem letu. Dnevna smučarska vozovnica za odrasle v predprodaji stane 38 evrov. »Na Cerknem ostajamo zvesti svoji obljubi: najboljše razmerje med kakovostjo in ceno,« je izpostavil lastnik smučišča Marjan Batagelj. Želijo si, da je smučanje na njihovem smučišču dostopno in prijetno doživetje za vse generacije.