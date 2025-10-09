  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BLIŽA SE ZIMA

Na tem slovenskem smučišču boste za dnevno smuko odšteli 20 evrov

Slovenska smučišča se pripravljajo na novo sezono. Ponekod že poteka predprodaja smučarskih vozovnic.
Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi v Kranjski Gori stekla konec oktobra. Foto: Leon VIDIC

Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi v Kranjski Gori stekla konec oktobra. Foto: Leon VIDIC

Na Kopah bodo decembra odprli nov hotel. FOTO: Arhiv Vabo

Na Kopah bodo decembra odprli nov hotel. FOTO: Arhiv Vabo

Na Golteh dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december. FOTO: Leon Vidic

Na Golteh dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december. FOTO: Leon Vidic

Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi v Kranjski Gori stekla konec oktobra. Foto: Leon VIDIC
Na Kopah bodo decembra odprli nov hotel. FOTO: Arhiv Vabo
Na Golteh dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december. FOTO: Leon Vidic
STA
 9. 10. 2025 | 06:10
5:41
A+A-

Slovenska smučišča se pospešeno pripravljajo na novo zimsko sezono. »Skupna vrednost vseh letošnjih naložb presega devet milijonov evrov. Med največjimi projekti izstopajo gradnja novega hotela Panorama Kope, ki bo s štirimi zvezdicami pomembno nadgradil nastanitveno ponudbo resorta. Hotel bo odprt v decembru,« so pojasnili v družbi Vabo, ki je upravljavec smučišča na Kopah, kjer poteka tudi izgradnja bazenskega in wellness kompleksa, že poleti so poskrbeli za ureditev treh padel igrišč in posodobitev Bike parka Kope. V sezoni 2024/25 so našteli okoli 114.000 smučarjev, 29 odstotkov več kot v sezoni prej. Pred novo so optimistični. »Naš cilj je preseči mejo 125.000 smučarjev ter obiskovalcem ponuditi eno najbolj celovitih zimskih doživetij v Sloveniji.«

V povprečju je na Rogli smučalo 1730 smučarjev na dan.

Na Arehu bo ena večjih pridobitev v prihajajoči sezoni novi Funpark Žigart. Prvič so ga postavili v lanski sezoni, letos pa bo urejen v še večjem obsegu. Pripravljajo tudi dopolnile vsebine, kot so nočne vožnje z zimskimi trikolesniki na območju Slemena. Na Mariborskem Pohorju načrtujejo ureditev zasneževanja na progi Habakuk B. V zimski sezoni 2024/25 so na smučišču Mariborsko Pohorje z Arehom, ki ga upravlja podjetje Marprom iz mariborskega javnega holdinga, našteli več kot 155.000 obiskovalcev, večina je bila smučarjev. Obisk je bil za približno petino večji kot v sezoni prej.

Na Rogli bodo v novi zimski sezoni posebno pozornost namenili vsebini in kakovosti ponudbe, gostom bo na voljo širši nabor obsmučarskih dejavnosti, so pojasnili v družbi Unitur. Zimsko sezono bodo začeli s t. i. ski opening vikendom med 12. in 14. decembrom, ko bo smučarjem na voljo pester nabor glasbenih, športnih, animacijskih in gastronomskih doživetij. Na podlagi trenutnega stanja rezervacij ter napovedi za prihodnje mesece so optimistični, že dlje opažajo trend rezervacij v zadnjem hipu. V smučarski sezoni 2024/25 so v 108 smučarskih dneh našteli več kot 186.800 smučarjev, sedem odstotkov več kot v sezoni prej. V povprečju je na Rogli smučalo 1730 smučarjev na dan.

Poenostavljen sistem vozovnic

Na Golteh, kjer dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december, kot ključno novost izpostavljajo poenostavljen sistem smučarskih vozovnic. »Cena dnevne smučarske vozovnice z vključeno povratno vožnjo z nihalko bo 20 evrov in bo enotna za vse starostne skupine, kar predstavlja velik korak k poenostavitvi nakupa vozovnic in povečanju dostopnosti naših storitev,« so sporočili. Za otroke do 6. leta starosti v spremstvu staršev bo smuka brezplačna, v predprodaji so že na voljo paketne smučarske vozovnice. Pripravljajo tudi dodatne vsebine: med vikendi napovedujejo glasbeni program in ustvarjalne delavnice za najmlajše, vikend pred božičem jih bo obiskal Božiček, med sezono bo več tematskih dogodkov.

Kot je povedal direktor Turizma Kranjska Gora Luka Vrančič, potekajo vzdrževalna in investicijska dela, priprava številnih dogodkov ter promocijske aktivnosti. Ker je zagotovitev snega ključnega pomena, ponovno posodabljajo in dopolnjujejo sistem tehničnega zasneževanja. »Želeli bi si začetka smučarske sezone tako kot lani, sočasno z našim programom adventnih koncertov konec novembra,« je povedal. Okrepili so sodelovanje med ponudniki nastanitev in žičničarji ter pripravili različne pakete. Tečejo priprave na vrsto dogodkov, med katerimi bodo znova največji mednarodni športni, obljubljajo živahno vzdušje in bogat program prireditev v adventnem času.

Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi v Kranjski Gori stekla konec oktobra. Foto: Leon VIDIC
Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi v Kranjski Gori stekla konec oktobra. Foto: Leon VIDIC
Predprodaja smučarskih vozovnic naj bi stekla konec oktobra, v RTC Krvavec pa so jo že zagnali. Cene so se v primerjavi z lani minimalno povišale, redna cena dnevne vozovnice bo v času sezone višja za dva evra. Do spremembe je prišlo predvsem zaradi inflacije in višjih stroškov energije ter vzdrževanja. »A še vedno ostajamo med cenovno dostopnejšimi večjimi smučišči v Sloveniji,« zagotavljajo. Dnevna smučarska vozovnica za odraslega v predprodaji znaša 41 evrov. Preventivno so izvedli obsežen remont kabinske žičnice, večjih infrastrukturnih investicij letos ni bilo, za zimo pripravljajo dodatne aktivnosti in dogodke: kulinarične večere, športna doživetja in družabne programe, s katerimi bodo popestrili dogajanje na smučišču.

V pretekli sezoni so v Smučarskem centru Cerkno izvedli veliko investicij in ga temeljito izboljšali. Obnovili so žičniški sistem in vgradili najsodobnejši nadzorni sistem ter krmiljenje, popolnoma so obnovili smučišča. V novi sezoni večjih novosti ne bo. Z začetkom oktobra je stekla spletna predprodaja sezonskih in dnevnih smučarskih vozovnic, ki bo trajala do konca novembra. Lani cen niso spreminjali, letos so jih primorani uskladiti s splošnim zvišanjem cen stroškov v zadnjem letu. Dnevna smučarska vozovnica za odrasle v predprodaji stane 38 evrov. »Na Cerknem ostajamo zvesti svoji obljubi: najboljše razmerje med kakovostjo in ceno,« je izpostavil lastnik smučišča Marjan Batagelj. Želijo si, da je smučanje na njihovem smučišču dostopno in prijetno doživetje za vse generacije.

Na Golteh dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december. FOTO: Leon Vidic
Na Golteh dogajanje ob začetku nove zimske sezone načrtujejo za 6. december. FOTO: Leon Vidic

Več iz teme

smučanjecenevozovnicehotelismučarska sezonasmučišča
ZADNJE NOVICE
07:21
Novice  |  Slovenija
DOGODEK INDUSTRIJE IN PODJETNIŠTVA

Poklica vplivneža za zdaj še ni (FOTO)

Mladi so se na InCastri srečali z izjemnimi posamezniki z različnih delovnih področij.
9. 10. 2025 | 07:21
07:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Okrepitev na Slovence ne bo čakala do ponedeljka

Branilec Albian Hajdari je zavrnil Švico in izbral Kosovo.
Nejc Grilc9. 10. 2025 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE POTEKA

Po mafijski likvidaciji v Ljubljani preiskovalci s šopom ključev iskali pravo stanovanje

Domnevnemu sodelavcu Dina Muzaferovića so ključe vzeli ob aretaciji. Obramba Vilija Sušnika trdi, da so preiskovalci nato delovali nezakonito.
Aleksander Brudar9. 10. 2025 | 07:00
06:51
Razno
SPOROČILO

Trump udaril z veliko novico: vse oči so zdaj uprte v Hamas in Izrael

Hamas se je zavezal, da bo izpustil preostalih 47 talcev, a vsi niso več med živimi.
9. 10. 2025 | 06:51
06:50
Bulvar  |  Zanimivosti
NENAVADNO TEKMOVANJE

Na tednu debelih medvedov zmagal Chunk s 544 kilogrami

Do prvega mesta je prilomastil kljub zlomljeni čeljusti.
9. 10. 2025 | 06:50
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Preprost način za premagovanje stresa

Deseti oktober je svetovni dan duševnega zdravja, ki nas vsako leto znova opomni, da duševno blagostanje ni nekaj samoumevnega. To je priložnost, da odkrito spregovorimo o temah, ki se dotikajo nas vseh, pa jih pogosto odrivamo na stran.
9. 10. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki