Marsikdo jih ima na vrtu ali pred hišo, a strokovnjaki opozarjajo: nekatere zelo priljubljene okrasne rastline lahko uidejo v naravo in tam povzročajo veliko škodo. Na novem črnem seznamu invazivnih vrst so se znašli tudi lovorikovec, bambusi in ameriški javor – rastline, ki jih na slovenskih vrtovih srečamo zelo pogosto.

Strokovnjaki so zato pripravili poseben »semafor invazivnosti«, s katerim želijo vrtnarjem pomagati pri izbiri rastlin, ki ne ogrožajo narave. Katere rastline so na seznamu, zakaj so lahko problematične in s čim jih lahko nadomestite na vrtu? Preverite v članku na Deloindom.si.