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Na tolminskem ponoči hudo bučanje, a nevihta je z najhujšim prizanesla (FOTO)

Včerajšnja napoved je napovedovala precej bolj razgiban večer, predvsem za zahodno in severozahodno Slovenijo. Zaradi približevanja nevihtne linije iz severne Italije je bilo izdano tudi oranžno opozorilo.
Simbolična fotografija. FOTO: Glenn Carstens-peters Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Glenn Carstens-peters Unsplash
G, P.
 29. 8. 2026 | 09:16
 29. 8. 2026 | 09:16
3:26
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Vremenoslovci so včeraj zvečer opozarjali na možnost močnih nalivov, sunkov vetra in krajevne toče. A ko je nevihta pozno zvečer vendarle prišla do Slovenije, se je izkazalo, da je bilo najhujše precej bolj južno od prvotno pričakovane poti.

Nevihtna linija je iz Italije nad Slovenijo prešla zelo hitro in se tik pred mejo razdelila na dva dela. Eden je potoval čez Goriško in Kras, drugi pa čez osrednji del območja, pri čemer je bil prehod na koncu precej mirnejši, kot so dopuščali najbolj črni scenariji. Najmočnejši sunek vetra so izmerili v Solkanu, kjer je dosegel 66 kilometrov na uro. Tudi padavin ni bilo veliko, kot poroča Vreme Tolmin je v Solkanu padlo 8 milimetrov, v Tolminu 5 milimetrov, naprej po Soči pa le nekaj kapelj. Tolminsko kotlino je nevihta oplazila po južni strani, čeprav je bilo ves čas slišati neprekinjeno bučanje.

Čeprav večjih posledic ni bilo, je bila nevihta zelo električno aktivna. V Tolminu je detektor zaznal nekaj manj kot 300 razelektritev, v Solkanu okoli 1700, širše območje, vključno z delom Italije, pa jih je zaznalo več kot 23.000. Nekaj posebej izrazitih strel se je ujelo tudi na vremenske kamere. 

Neurje je povzročilo več težav predvsem na območju Cerkljanskega, Idrijskega, Kamniškega, Koroškega in Tolminskega. V občini Cerkno so zabeležili nekaj padlega vejevja na ceste, štirje objekti so ostali brez dela strehe. V Kamniku so zaradi neurja zabeležili več intervencij, na območju Mežice eno, v Tolminu pa so poleg podrtih dreves in kamenja na cestah zabeležili tudi poškodbo strehe stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev ter dežurne službe cestnih in drugih podjetij. V Ljubljani so zabeležili dve prijavi, pri katerih so posredovali poklicni gasilci.

Danes še nekaj ploh

Danes bo vreme precej bolj umirjeno, čeprav povsem brez neviht ne bo šlo. Ob morju bo precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še vedno pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi v sosednjih pokrajinah bo ob severnem Jadranu sončno, drugod pa bo čez dan še možna kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.

Jutri se obeta pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, temperature pa se bodo zjutraj spustile na 12 do 17 stopinj, ob morju do okoli 20 stopinj. Čez dan bo od 26 do 31 stopinj. Tudi začetek prihodnjega tedna bo večinoma sončen. V ponedeljek bo spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Za danes dodatnega vremenskega opozorila ni.

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