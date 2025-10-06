  • Delo d.o.o.
TRADICIONALNO

Na Trebelnem prikaz starih obrti: ličkali in peli, vmes podkovali Jacka (FOTO)

Na Trebelnem prikaz starih obrti s koncertom in povorko konjskih vozov. Poklonili so se minulim časom ter obudili spomine na delo in življenje svojih prednikov.
Drago Perko
 6. 10. 2025 | 08:05
6:22
A+A-

Skoraj 100 ljudi živi na Trebelnem. Tamkajšnja lovska družina je v tem letu zgradila mogočen kozolec: 30 metrov v dolžino, 18 v širino. Takega ni daleč naokoli. Pod njim in na dvorišču pri lovskem domu so svoj mir in prostor našli Ljudski pevci in godci Trebelnega.

»Veseli smo, da nam je uspelo pripraviti 10. koncert ob ličkanju koruze. Tudi goste smo povabili, pevce iz raznih krajev Slovenije. Tamle vidite kovača, ki bo podkoval konja, z nami so člani Konjiškega društva Češnjice, na tem koncu je tudi sedlar Tone Pavlič,« je hitela Silva Metelko razlagati, koga in kaj vse ji je s svojimi somišljeniki uspelo zbrati na Trebelnem. Vse z eno samo željo: narediti poklon preteklosti.

»Veste, mi smo otroci staršev, ki so bili kmetje. Trdo so delali, garali celo leto. Ampak to so bili časi, ko so na koncu vsakega dela zapeli, zarajali, zaplesali. Pa če so bili še tako utrujeni, in vem, da so bili. A so si znali vzeti čas za zabavo, druženje, ta dogodek je poklon vsem našim staršem,« je iskreno povedala Silva.

Ko smo bili na Trebelnem, so spomini zatavali v neka druga leta. Na vhodu nas je pozdravila Branka Brajer. Z nasmehom, ki je nalezljiv, je pokazala, kako je vesela vsakogar, ki si je vzel na to toplo nedeljo čas in prišel na Trebelno. »Vsaka od nas je kaj spekla,« je dodala, ko nam je ponudila res dobre domače piškote. Od Branke smo tudi izvedeli, da znajo na Trebelnem in v okolici stopiti skupaj. V naslednji uri smo se o tem prepričali na lastne oči.

Ličkanje koruze je bilo najlepši del tedna.

Iz leta 1896

»Delamo za mlade, radi bi jim pokazali, kako se je včasih živelo in delalo. Pa jih to ne zanima preveč. Tudi za petje jih ne dobimo. A mi bomo vztrajali. Če bo le zdravje, se bo o nas še slišalo,« je dodala Silva.

Potem se je začel program. Za uvod povorka voz, v katere so bili vpreženi konji, ki so bili svojčas gonilna sila vsake domačije. Več parov konj si premogel, premožnejši si bil. Med vozovi je bil najstarejši iz leta 1896, imenovan tudi koleselj, predhodnik zapravljičkov. V povorki smo videli tudi kočijo, za njo je peljal gumar, ki je imel v nasprotju s svojimi predvozniki že gumijasta kolesa, prej vsi kovana in lesena.

Jacko je pri 20 letih verjetno najstarejši konj na Trebelnem.

»Voz lojtrnik je včasih vozil seno, žito, listje, oglje, bil pa je tudi za žegnanje: na njem se je lahko peljalo po 10 ljudi na žegnanje,« nam je povedal Franc Peterle iz Štatenberka, njegov lojtrnik je še danes v uporabi, vedno pa so vanj vpreženi konji. Pri hiši imajo štiri kobile. »Najprej se očisti kopita, potem se uporabita pila in krtača. Kopito obrežemo in popilimo, potem pa kujemo,« je Andreja Primožič, predsednica Konjeniškega društva Češnjice, opisala, kako je Egidij pred vsemi zbranimi z občutkom okoval Jacka, pri 20 letih verjetno najstarejšega konja na Trebelnem.

Ljudski pevci in godci Trebelnega, delujejo kot sekcija KUD Emil Adamič Mokronog, so cenjeni in spoštovani. Zato ne preseneča, da so se prijatelji tako množično odzvali na koncert. Prišli in peli so Ljudski godci s Pake nad Vitanjem, Ljudski pevci Vrhopolje, Tamburaška skupina Folklornega društva Kres, Ljudske pevke Rezince in Bučenski ramplači. Vse to so bile milozvočne melodije, ki so božale dušo in ušesa ... Navdušili so tudi gostitelji. »V moji družini je bil oče muzikant, igral je violino in harmoniko. Sam nisem domačin, sem iz Koroške, pred 25 leti sem se iz Gorenjske preselil na Trebelno. Pred časom sem prebral dobro misel, takole gre: ljudska pesem ni samo melodija, ampak je tudi dogodek, je zgodba in tudi dediščina. To delamo mi,« nam je povedal Ferdo Švajger, ki je član skupine Ljudski pevci in godci Trebelnega, gostiteljev praznika in poklona časom naših babic in dedkov.

Poleg Ferda so na Trebelnem zbrani družbi peli in godli Silva Metelko (poje sopran, igra na škaf bas), vodja skupine Marija Gregorčič (poje alt, igra na grablje), Branka Brajer (poje alt, igra na bučo kazoo), Mojca Dragan (poje alt, igra na lončeni bas), Janez Korošec (prvi tenor, igra na koso), Srečo Hren (drugi tenor, igra na harmoniko), Franc Mejak (drugi tenor, igra na bučo ropotuljo), Ferdo Švajger (poje bas, igra na lončeni bas) in Stane Sebanc, ki poje bas in igra na perilnik. Posneli so tudi dva videospota, zadnje pa še niso rekli.

Delamo za mlade, radi bi jim pokazali, kako se je včasih živelo in delalo.

Muzej v Štatenberku

Vsi obiskovalci so na to s soncem obsijano nedeljo videli na delu še nekaj mojstrov in mojstric, katerih delo izginja ... »Pokazal sem, kako se naredi komat, ki ga potrebuje vsak konj. Včasih sem naredili tudi po štiri na leto, zdaj enega, morda dva. Res pa je, da mora konj na Dolenjskem imeti komat, saj ta drži tudi voz nazaj,« opozori Tone Pavlič, cenjeni in spoštovani sedlar in tapetnik iz bližnjega Mokronoga. Danes vse naredijo stroji, tudi ličkanje koruze opravijo. »Koruzo je treba negovati, da lepo zraste. Potem se jo spelje domov. Jesenski večeri pa so primerni za to, da se jo zlička. Vmes se popije kaj mošta, pa tudi kak kostanj paše poleg. Ličkanje koruze je bil najlepši del tedna,« je povedala Mimi Ržen. Med ličkanjem je iz listov nastalo uporabno omelo, na drugem koncu ličkarjev pa še predpražnik.

Na Trebelnem se je predstavil tudi kmečki muzej zbiratelja Stanislava Florijančiča, ki domuje v bližnjem Štatenberku. Na tem koncu Slovenije se trudijo, da se dediščina ohrani in dobi mesto, ki si ga zasluži. Dobro jim gre, ker jim ni vseeno in delajo s srcem.

