NEPREGLEDNA MNOŽICA V MARIBORU

Na Trgu Leona Štuklja je potekalo največje urbano martinovanje v Sloveniji (FOTO)

Zbralo se je več kot 20 tisoč obiskovalcev.
Karl Erjavec v družbi Borisa Štefaneca, nekdanjega predsednika KPK, Boštjana Zagorca, nekdanjega poslanca SNS, ter Avgusta Herička, nekdanjega mariborskega politika FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Sašo Avsenik je s svojim ansamblom v Mariboru vedno dobrodošel.

34 vinarjev je skrbelo, da grla niso bila suha.

Predstavniki mariborskih vinskih cest – Rene Hojski, Vina Frešer, Martin Protner, Hiša Joannes Protner, ter Jerneja Marko, Domačija Jarc

Saša Arsenovič, župan Maribora in gospodar najstarejše trte, je mošt spremenil v vino.

Ekipa Reporterja Milana in Peter Prohart Trio so z martinovim programom podrli vse radijske rekorde.

Trg Leona Štuklja je napolnilo več kot 20 tisoč ljudi.

Rene Krhin, nekdanji nogometni reprezentant, v družbi družine in prijateljev, velja za enega boljših organizatorjev zasebnih zabav.

Emkej v družbi Darija Krajnca, kolega iz Tekochee Kru, ter Alena Alukića - Kobaina

Alfi Nipič v družbi slovenskih vinskih kraljic

Marko Pigac
 13. 11. 2025 | 08:40
Martinovanje velja za največji praznik na Štajerskem. Trenutek, ko se mošt spremeni v vino, je na tem koncu Slovenije pomembnejši od odštevanja do novega leta.

V štajerski prestolnici velja 11. november za dan, ko se ob 11.11 osrednji trg začne polniti in se do trenutka, ko gospodar najstarejše trte oziroma župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič v družbi Malečniških bračev, mariborske vinske kraljice ter skrbnika najstarejše trte zbrani mošt ponudnikov s trga ter mošt iz najstarejše trte tudi formalno spremeni v vino. Zadnja leta so praznovanje dvignili še na višji nivo.

Na prenovljeni Koroški cesti ob Glavnem trgu se v dneh pred martinovim odvija kultura pitja vina s kvalitetnim spremljevalnim programom, ki se lahko pohvali tudi z izjemnim obiskom.

Poklon žlahtni kapljici se je torej v mestu ob Dravi spremenil v večdnevno praznovanje.

Dober glasbeni program

Kljub vsemu pa so vse oči vseeno še vedno uprte v dogajanje na Trgu Leona Štuklja, kjer je veselo že enajst let. Veliko martinovanje so si pred natanko štiridesetimi leti zamislili na dvorišču nekdanjega Vinaga na Trgu svobode, kjer se je poslednje zgodilo 2013.

Prav toliko časa tradicijo ohranjajo tudi Malečniški brači, ki skupaj s skrbnikom Stanetom Kocutarjem skrbijo za Guinnessovo rekorderko na Lentu, da je še vedno vitalna, v dobri formi in da vsako leto obrodi.

Mesto pa zna nagraditi svoje občane in druge obiskovalce z dobrim programom. Pogosto je boljši od tistega za silvestrovo, čeprav se mora končati pred deseto uro zvečer. Letošnji je postregel s Pajdaši, domačim Karneval bendom, ki je zabaval skoraj štiri ure skupaj, ter z Ansamblom Saša Avsenika kot osrednjimi gosti.

Neuradno naj bi na Trgu Leona Štuklja v Mariboru martinovalo več kot 20.000 obiskovalcev.

MaribormartinovanjeTrg Leona Štuklja
