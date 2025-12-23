Na Triglav le še z dovolilnico? (VIDEO)

7. avgusta 2026 bi lahko prvič praznovali Dan Triglava – nov državni praznik, posvečen našemu očaku, njegovi simbolni moči in varovanju slovenskih gora. V podkastu z zgodovinarjem, alpinistom in zagovornikom pobude dr. Petrom Mikšo razkrivamo vizionarsko potezo Jakoba Aljaža, neuresničene nore ideje o železnici na vrh ter zakaj bi moral biti praznik namenjen znanju in spoštovanju gora, ne množičnemu vzpenjanju. V novem ŠOKkastu je priznani zgodovinar spregovoril o pomembni simbolni vrednosti naše najvišje gore in razkril, kako pomembna je bila tudi zgodovinska vloga.

Svoj glas podpore lahko oddate na povezavi.

Dr. Peter Mikša je podpornik podbude. FOTO: Marko Feist

Mikša odpira tudi občutljivo vprašanje omejitve obiska Triglava po zgledu Mont Blanca – ali bomo na vrh nekoč smeli le še z dovolilnico? Pobudniki za Dan Triglava morajo do 28. decembra zbrati 5000 podpisov, v podkastu pa izveste, zakaj verjame, da je to praznik »vseh nas« in ključ do bolj odgovornega odnosa do gora.

Več o pobudi pa si preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.