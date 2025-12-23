  • Delo d.o.o.
DAN TRIGLAVA

Na Triglav le še z dovolilnico? (VIDEO)

7. avgusta 2026 bi lahko prvič v zgodovini praznovali dan Triglava.
Bomo dobili nov državni praznik. FOTO: Matevž Lavrič
Bomo dobili nov državni praznik. FOTO: Matevž Lavrič
Petra Kalan
 23. 12. 2025 | 11:15
1:17
7. avgusta 2026 bi lahko prvič praznovali Dan Triglava – nov državni praznik, posvečen našemu očaku, njegovi simbolni moči in varovanju slovenskih gora. V podkastu z zgodovinarjem, alpinistom in zagovornikom pobude dr. Petrom Mikšo razkrivamo vizionarsko potezo Jakoba Aljaža, neuresničene nore ideje o železnici na vrh ter zakaj bi moral biti praznik namenjen znanju in spoštovanju gora, ne množičnemu vzpenjanju. V novem ŠOKkastu je priznani zgodovinar spregovoril o pomembni simbolni vrednosti naše najvišje gore in razkril, kako pomembna je bila tudi zgodovinska vloga.

Svoj glas podpore lahko oddate na povezavi.

Dr. Peter Mikša je podpornik podbude. FOTO: Marko Feist
Dr. Peter Mikša je podpornik podbude. FOTO: Marko Feist

Mikša odpira tudi občutljivo vprašanje omejitve obiska Triglava po zgledu Mont Blanca – ali bomo na vrh nekoč smeli le še z dovolilnico? Pobudniki za Dan Triglava morajo do 28. decembra zbrati 5000 podpisov, v podkastu pa izveste, zakaj verjame, da je to praznik »vseh nas« in ključ do bolj odgovornega odnosa do gora.

Več o pobudi pa si preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

ZADNJE NOVICE
13:23
Novice  |  Slovenija
SHOD HARMONIKARJEV

Harmonikarji bodo kljub prepovedi zavzeli Prešernov trg! Odzval se je tudi nečak Lojzeta Slaka

V centru Ljubljane v petek shod harmonikarjev.
23. 12. 2025 | 13:23
13:17
Bulvar  |  Šokkast
KAJ ZARES ŠTEJE?

Besede, ki jih je Gašper Tič namenil Denisu Avdiću, vas bodo pretresle: »Ko boš umrl ...«

Pokojni igralec ga je postavil na relana tla.
23. 12. 2025 | 13:17
13:10
Lifestyle  |  Praznično
OKRAŠEVANJE

Božič po skandinavsko: naravni materiali, nevtralne barve in trajnostni okraski za umirjen dom

Sodoben božični dom nastane z drobnimi, a osebnimi poudarki, brez kiča in velikih stroškov; minimalizem, trajnost in sveže barve bodo naredili čudež.
23. 12. 2025 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZA SOŽITJE

Mateja de Reya: Starši nosijo največje breme odgovornosti za otroke (Suzy)

Želela je biti balerina, potem policistka, učiteljica, specialna pedagoginja ...
23. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVA RAZISKAVA

Razkritje leta! Manj rib v prehrani pomaga ohranjati mladost in zdravje

Komaj smo se navadili na jedilnik redno uvrstiti ribe, zdaj pa šok!
Miroslav Cvjetičanin23. 12. 2025 | 13:00
12:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
55 KAZNIVIH DEJANJ

Morilec (20) iz OŠ Prečko dobil je 50 let: sedemletnik umrl, učiteljica in trije otroci hudo ranjeni

Tragedija v Prečku dobila epilog: 20-letniku 50 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.
23. 12. 2025 | 12:56

Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
