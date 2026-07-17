Na tržnici je prodajala skoraj dvokilogramskega velikana (FOTO)

Mariborske tržnice so pred dnevi objavile fotografije s tržnice, na katerih so branjevke in branjevci ponašajo z resnično bogatimi, večinoma domačimi poletnimi pridelki. Še posebno veliko pozornosti je pritegnil zares ogromen paradižnik, pravi domači velikan, ki je tehtal kar 1,9 kilograma, ob njem pa je bilo še veliko prav tako velikih paradižnikov istega pridelovalca.

Takšni pridelki so dokaz, kaj zmorejo narava, sonce in skrbne roke naših lokalnih pridelovalcev.

»Takšni pridelki so dokaz, kaj zmorejo narava, sonce in skrbne roke naših lokalnih pridelovalcev,« so pripisali na mariborski tržnici, kjer so se obenem pohvalili, da so stojnice polne poletnih pridelkov, ta hip pa so na voljo, denimo, paradižniki, paprika, kumare, bučke, sveža solata, dišeča zelišča, čebule in sezonsko sadje.

Najboljše iz narave

Takšen paradižnik bi ne nazadnje nahranil celo družino ... Mariborske tržnice v teh dneh vabijo k nakupu lokalnih pridelkov ter podpori domačim pridelovalcem. »Ste že videli skoraj dvokilogramski domači paradižnik?« so zapisali. »Naša branjevka je ponosno predstavila tega pravega poletnega velikana, domači paradižnik, ki je tehtal kar 1,9 kg!« In nadaljevali: »Poletna mariborska tržnica je bila ponovno polna barv, vonjev in okusov. Stojnice so bile bogato založene z domačim sadjem in zelenjavo, ki prav zdaj dosegata svoj vrhunec. Obiskovalci so lahko izbirali ne le med sočnimi paradižniki, papriko, kumarami in bučkami, temveč tudi med svežo solato, dišečimi zelišči ter pestro ponudbo sezonskega sadja. V našem mlečno-mesnem paviljonu pa so jih za nameček pričakali še odlični mesni izdelki za žar, sveži mlečni izdelki, kruh in druge pekovske dobrote, v bistvu vse, kar potrebujemo za popolno poletno kosilo ali druženje s prijatelji. Utrinki z naše tržnice zato najlepše povedo, zakaj je vredno kupovati lokalno, tisto najboljše, kar ponuja poletje in narava!«