Pred referendumom o interventnem zakonu se je na družbenih omrežjih razplamtela nova polemika. Inštitut 8. marec je pod drobnogled vzel premoženje nekaterih najbogatejših Slovencev, med njimi Blaža Brodnjaka, zakoncev Južna, Boštjana Bandlja in družine Šešok. Njihove fotografije je pospremil z navedbami o milijonskem premoženju in opozorili, komu naj bi koristil interventni zakon.

Na udaru slovenski milijonarji: objavili njihove fotografije in premoženje

Inštitut 8. marec je v seriji objav izpostavil več znanih slovenskih poslovnežev. Pri Vesni in Dariju Južni je zapisal, da sta najbogatejša Slovenca, ob tem pa opozoril, da njuno podjetje milijone služi tudi s posli, ki jih plačujejo davkoplačevalci.

Posebej so izpostavili tudi Boštjana Bandlja, za katerega navajajo, da ima 343 milijonov evrov premoženja. Ob tem so zapisali, da je svoje bogastvo ustvaril s služenjem na račun onesnaževanja planeta. Dodali so še trditev, da bo interventni zakon služil predvsem takšnim posameznikom. Na udaru se je znašel tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Inštitut je objavil trditev, da bi moral človek z minimalno plačo delati več kot 117 let, da bi zaslužil toliko, kot Brodnjak zasluži v enem letu. Objavili so še fotografijo predstavnika družine Šešok in navedli, da njeno premoženje znaša 481 milijonov evrov, kar naj bi bilo 26 odstotkov več kot leto prej. Ob tem so opozorili, da bodo na Hrvaškem proizvajali vojaške ladje, in pripisali, da bo interventni zakon služil samo njim.

Objave so sprožile tudi ostro kritiko, v kater Janez Janša Inštitutu očita, da politično kampanjo gradi na enem najmočnejših negativnih čustev – zavisti. FOTO: Kolaž/zaslonski Posnetek Omrežje X/delo Ui

»Ta kampanja je dvakrat umazana!«

Objave so sprožile ostro kritiko, v kateri šef SDS in premier Janez Janša Inštitutu očita, da politično kampanjo gradi na enem najmočnejših negativnih čustev – zavisti. »Brez da bi koga zagovarjal, vendar pa je tale kampanja @8Marec dvakrat umazana,« je zapisal in pojasnil, kaj ga je tako zmotilo. »Ker gradi na vzpodbujanju zavisti. Zavist je najbolj trdovratno negativno čustvo. Pohlep je še možno pogasiti, zavisti nikoli. Na zavisti nikjer in nikoli ni mogoče graditi države blaginje in dobre prihodnosti,« je bil oster.

Toda pri tem se ni ustavil. V nadaljevanju je kritiko usmeril še proti predstavnici Inštituta 8. marec, ki je sicer ni poimensko navedel.

»Ker ima podpisana gucci socialistka dražje stanovanje kot dirktor NLB, plačuje pa mnogokrat manj davkov kot on,« je zapisal. Svoj odziv je sklenil s še resnejšim očitkom: »Da o škodi, ki jo po naročilu in plačilu iz tujine počne Sloveniji, niti ne govorimo.«

Janša: »Včasih smo rekli: Laže kot pes teče. Danes pa: Laže kot Nika Kovač.«

Je pa še ena objava Inštituta 8. marec bolj vznevoljila Janšo. Inštitut 8. marec je namreč objavil štiri fotografije predsednika SDS Janeza Janše na rdeče-črnem ozadju, ki jih je pospremil z napisi v slogu nakupovalnega praznika črnega petka (Black Friday).

Janši očitajo, da bi namesto cen zniževal socialne prejemke. Ob fotografijah so zapisali: »Black Friday, ampak Janša namesto cen znižuje državne štipendije«, »Black Friday, ampak Janša namesto cen znižuje otroške dodatke«, »Black Friday, ampak Janša namesto cen znižuje osebno asistenco« in »Black Friday, ampak Janša namesto cen znižuje starševska nadomestila«. Kasneje je Janša še uporabil znani slovenski rek, ki ga je priredil po svoje. »Ko @8Marec postane sinonim za LAŽ. Nič od tega spodaj ni res. Včasih smo rekli: 'Laže kot pes teče.' Danes pa velja: 'Laže kot Nika Kovač,'« je zapisal Janša.