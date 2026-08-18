Na upravnih enotah se že kmalu obetajo spremembe! Ob torkih in sredah odprto do 19. ure

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pripravljajo spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. ure.

Minister Franci Matoz je za POP TV pojasnil, da želijo ljudem omogočiti dostop do storitev tudi v popoldanskem času, da jim zaradi opravkov na upravni enoti ne bi bilo treba jemati dopusta. Ob tem zatrjuje, da zaposleni ne bi bili dodatno obremenjeni, saj bi na ta dva dneva z delom začeli pozneje, skupno število delovnih ur pa bi ostalo enako.

Predlog uredbe je po Matozovih besedah že pripravljen za obravnavo na vladi, ta pa bi ga lahko obravnavala že na eni od prihodnjih sej.