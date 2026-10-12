Na vidiku nova podražitev, položnice za elektriko bodo višje

Tudi letošnje hladnejše mesece nas čaka višja sezona omrežnine. Ta pa bo, kot so poročali v oddaji 24UR, letos še višja, kot je bila lani. Kot kažejo podatki Agencije za energijo, bo povprečno gospodinjstvo v prihodnjih mesecih za omrežnino plačevalo približno 24 evrov na mesec, kar je 5,8 evra več kot v enakem obdobju lani. Pri gospodinjstvih s toplotno črpalko je pričakovati malenkost nižjo podražitev v primerjavi z lanskim letom, pri uporabnikih, ki toplotno črpalko kombinirajo s sončno elektrarno, pa malenkost višjo.

Vseeno pa direktorica omenjene agencije Duška Godina pomirja, saj pravi, da bomo na letni ravni za omrežnino plačali manj, kot smo po stari metodi obračunavanja. »Če seštejemo vse mesečne stroške, tako v nižji sezoni, ko je nižja, kot štiri mesece višje, ko je višja, če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18 odstotkov plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024,« je povedala v omenjeni oddaji.

Cene elektrike še nekaj časa enake

Je pa treba k temu dodati, da omrežnina predstavlja samo del položnice za elektriko. V omenjeni oddaji so dejali, da ta v povprečju predstavlja približno 27 odstotkov končnega računa za elektriko. Precej večji delež, približno 64 odstotkov, predstavlja cena električne energije, preostalih 9 odstotkov pa davki, prispevki in trošarine. Se pa cena električne energije pri več naših dobaviteljih v prihodnjih mesecih ne bo zvišala. Kot so dejali v oddaji, ECE in Energija plus cen elektrike trenutno ne nameravata zvišati, Gen-i pa cen za svoje odjemalce ne bo spreminjal do konca leta 2027.