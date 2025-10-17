  • Delo d.o.o.
DOLOČILI DATUM

Na volišča bomo odšli 23. novembra: »To ni zakon o smrti, ampak dostojanstvu«

Poslanci so razpisali zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Tokrat bo referendum zakonodajni. FOTO: Blaž Samec
Tokrat bo referendum zakonodajni. FOTO: Blaž Samec
STA, B. K. P.
 17. 10. 2025 | 16:16
 17. 10. 2025 | 16:21
4:41
A+A-

Poslanci so na današnji izredni seji DZ razpisali zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za 23. november. Volilna opravila bodo začela teči 21. oktobra. Zahtevo je izglasovalo vseh 65 navzočih poslancev. Proti ni bil nihče. 

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?« Zakon do takrat tudi ne more stopiti v veljavo.

Zakon bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Upoštevali so pomisleke stroke

Poslanka Svobode in predsednica odbora DZ za zdravstvo Tamara Kozlovič je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja odloka povedala, da zakon sledi načelom, kot so spoštovanje osebnosti, dostojanstva in pravičnosti. Večino pomislekov stroke so upoštevali, med drugim so iz zakona izvzeli evtanazijo, je poudarila Kozlovič.

Poslanka NSi Iva Dimic je v predstavitvi poslanskih stališč razpravljala predvsem o evtanaziji, ki torej ni več del zakona. Povedala je, da zdravniški poklic temelji na zaščiti življenja in lajšanju trpljenja, ne pa z njegovim aktivnim končanjem. Država bi po besedah Dimic morala namesto legalizacije dejanja, ki konča življenje, vlagati v razvoj paliativne oskrbe in izobraževanje zdravstvenega osebja.

V SD so poudarili, da spoštujejo voljo podpisnikov zahteve za referendum. Hkrati pa menijo, da ima posameznik pravico do odločitve o svojem telesu in o tem, kako želi preživeti najtežje trenutke svojega življenja. »Gre za željo človeka, da konča neznosno trpljenje, ko ni več upanja in ko vsak nov dan pomeni le ponovno prestajanje muk,« je povedala poslanka SD Bojana Muršič.

»Evtanazije v zakonu sploh ni«

Poslanka Levice Nataša Sukič je opozorila na zavajanje pobudnikov zakonodajnega referenduma pod vodstvom Aleša Primca in drugih nasprotnikov zakona. »Evtanazije v zakonu sploh ni,« je poudarila. »Gre za človekovo pravico do dostojanstva in ne za zastrupljanje,« meni. »To ni zakon o smrti, ampak je zakon o dostojanstvu. Ni zakon o zastrupljanju, ampak o svobodi odločati o nas samih, o našem življenju, o naših telesih,« je poudarila.

Poslanka Svobode Tereza Novak je v predstavitvi stališč poslanskih skupin dejala, da so pobudniki zakonodajnega referenduma zbrali podpise na podlagi laži o vsebini zakona. Kot je dejala, zakon ne ponuja razloga za strah.

Novak je poudarila, da so pri pripravi zakona spoštovali voljo ljudi, ki so jo izrazili na posvetovalnem referendumu. Volivci so se namreč lani izrekali o vprašanju, ali so za to, da se pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja uredi v zakonu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti.

Poslanka SDS Alenka Helbl je poudarila, da vse zdravniške organizacije zakonu nasprotujejo, pri čemer se sklicujejo na Hipokratovo prisego. Pozvala je h krepitvi paliativne oskrbe in zagotavljanju negovalnih oddelkov namesto uzakonitve »kulture smrti«. Helbl meni, da pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ne more biti zdravstvena storitev, financirana iz sredstev za zdravljenje bolnikov.

Demokrati referendum podpirajo

Nepovezana poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl je povedala, da podpirajo referendum, saj menijo, da je razprava o tako pomembnem vprašanju nujna in zato, ker zakona ne podpirajo. Poudarila je, da je življenje sveto, tako pa je treba gledati tudi na vprašanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Poslanci so se v večurni razpravi vrteli okoli argumentov do pravice do dostojne smrti in argumentov, da je življenje sveto. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je poudarjal, da nasprotuje »kulturi smrti«. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič mu je očitala namerno zavajanje. Poslanka SDS Jelka Godec se je zavzela za to, da dajo med referendumsko kampanjo več prostora stroki.

